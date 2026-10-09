Volkswagen reconnaît que le tout tactile est allé trop loin, son SUV signe le retour des boutons physiques

Alors que les constructeurs automobiles imposent des écrans partout, Volkswagen retourne au bouton physique avec son ID. Tiguan. Il s’agit d’un nouveau SUV électrique qui garde toutefois jusqu’à trois écrans. Mais pour les commandes basiques et fréquentes, c’est désormais le physique qui fait son retour.

Volkswagen remet des boutons physiques dans l’ID. Tiguan pour la climatisation, le volume et d’autres commandes courantes.

Le SUV électrique conserve jusqu’à trois écrans, mais le constructeur revient sur les choix tactiles très critiqués de ses premiers modèles ID.

Précommandes le 13 octobre 2026, sortie début 2027, jusqu’à 600 km d’autonomie et un tarif allemand autour de 43 000 €.

On le sait, les constructeurs automobiles vont toujours plus loin dans la surenchère en termes de dalles et d’écrans. La Volkswagen ID. Tiguan en impose beaucoup moins puisque l’on trouve un écran de 25,4 cm pour le conducteur et une dalle centrale de 38,1 cm. Quant aux passagers, ils peuvent profiter d’un troisième écran en option de 30,5 cm.

Volkswagen présente son ID. Tiguan dépouillée de boutons tactiles

Mais Volkswagen remet des boutons physiques pour la climatisation, les pistes audio, le volume ou encore les vitres. Tout se trouve sous les pouces du conducteur et même les poignées extérieures repassent au physique.

Il faut dire que depuis plusieurs années, la gamme ID de Volkswagen est sous le feu des critiques. Les premières ID.3, ID.4 ont adopté des commandes tactiles et des curseurs peu pratiques pour gérer le volume ou encore la température. Finalement, le constructeur automobile admet que ses clients cherchent juste des commandes physiques, simples et basiques.

L’ID. Tiguan est donc la vitrine de cette nouvelle philosophie. Lorsque l’on regarde le marché automobile, il est clair que les écrans ont pris une place bien trop importante, jusqu’à l’absurde. Tesla en est le meilleur modèle avec sa Model 3 dotée d’un écran central de 39,1 cm pour régler les rétroviseurs, orienter les aérateurs, etc. Mercedes a poussé cette logique encore plus loin avec un écran proche de 1 mètre de large dans certains véhicules électriques.

D’autres constructeurs reviennent au physique

Mais le mouvement inverse est désormais amorcé. Mercedes a signé le retour des molettes et des boutons physiques. Le constructeur a fini par admettre que les commandes physiques sont bien plus pertinentes pour les actions fréquentes.

Idem pour Hyundai avec sa nouvelle interface multimédia qui propose toutefois de vraies touches sous le grand écran central pour éviter de forcer le conducteur à ouvrir un menu. Et au-delà des plaintes des automobilistes qui en ont marre des écrans partout, il y a aussi la sécurité.

Euro NCAP, qui note la sécurité des voitures en Europe, a changé ses critères en 2026. Désormais, l’organisme valorise la présence de commandes physiques pour les actions courantes. Par exemple, le klaxon, les clignotants, les feux, les essuie-glaces ou encore les feux de détresse. Le but est d’éviter que le conducteur soit distrait lorsqu’il recherche une action urgente.

Comme expliqué précédemment, Volkswagen ne renonce pas pour autant aux écrans. Le SUV électrique en propose même beaucoup, mais le constructeur allemand fait le choix des boutons physiques pour les actions courantes.

Un SUV électrique dont la sortie est prévue en France

Pour la fiche technique de ce SUV électrique, on trouve trois motorisations qui développent 190 chevaux, 286 chevaux ou 299 chevaux. Pour les batteries, c’est 58 kWh ou 77 kWh avec une autonomie qui monte jusqu’à 600 km.

Le Volkswagen ID. Tiguan est bien prévu en France mais pour le moment, pas de prix, même si la sortie officielle est confirmée. Pour donner un point de comparaison, en Allemagne, le tarif est d’environ 43 000 euros. C’est le 13 octobre 2026 que les précommandes ouvriront en Europe pour une sortie en début d’année 2027.

Source : Volkswagen