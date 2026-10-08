TNT : après C8 fermé sur décision de l’Arcom, ces 6 chaînes menacées de disparition en 2027

L’Arcom lance un appel à candidatures pour l’attribution de six fréquences de la TNT. Ce qui veut dire qu’en 2027, six d’entre elles disparaîtraient et seraient remplacées. C’est en 2027 qu’aura lieu la nouvelle attribution des canaux de la TNT.

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

L’Arcom lance un appel à candidatures pour six fréquences TNT qui arrivent à échéance en 2027.

TF1 Séries Films, 6ter, L’Équipe, RMC Découverte, RMC Story et RMC Life pourraient perdre leur fréquence, être reconduites ou remplacées.

L’Arcom tranchera selon le respect des obligations, comme elle l’avait fait avec C8 et NRJ12, qui ont perdu leur fréquence.

C’est donc à ce moment-là que les fréquences attribuées à six chaînes gratuites par l’Arcom arriveront à échéance. Il faudra donc que l’autorité sélectionne qui utilisera les canaux désormais libres, ou un maintien. Pour ce faire, c’est donc un appel à candidatures qui a été lancé par l’Arcom le 8 octobre.

Ces six chaînes de la TNT pourraient ne pas être renouvelées en 2027

Ce sont six chaînes de la TNT qui pourraient disparaître. Plus exactement, on parle de TF1 Séries Films, 6ter, L’Équipe, RMC Découverte, RMC Story et RMC Life. Pour ces chaînes, plusieurs options se présentent à l’Arcom : entre procéder à un remplacement, reconduire la fréquence ou bien l’utiliser pour d’autres projets.

Voici donc les chaînes gratuites de la TNT qui pourraient ne pas être renouvelées en 2027 :

TF1 Séries Fims

6ter

L’Équipe

RMC Découverte

RMC Story

RMC Life

Rappelons qu’un retrait de fréquence a déjà eu lieu avec NRJ12 remplacée par Novo 19, mais surtout C8 qui a perdu la sienne au profit de T18. Il faut toutefois préciser que cela ne veut pas dire qu’en décembre 2027 ces six chaînes disparaîtront forcément et qu’il y en aura deux nouvelles.

L’Arcom examinera toutes les demandes

Mais l’Arcom tranchera sur leur avenir et si ces canaux respectent tous leurs engagements. Car pour émettre, il y a des obligations à rempli, et c’est à cause de contrats non remplis que NRJ12 et C8 ont perdu leur fréquence.

Le cas le plus emblématique est C8, qui faisait des records d’audience avec Touche pas à mon poste. Mais c’est justement cette émission, teintée de polémiques, présentée par Cyril Hanouna, qui a provoqué le naufrage de la chaîne.

C8 a reçu plus de 7,6 millions d’euros d’amendes et des dizaines de mises en demeure sur huit ans. Pour l’Arcom, C8 manquait totalement à ses obligations de maîtrise à l’antenne, de respect des personnes et d’honnêteté de l’information, puisque plusieurs enquêtes médias estiment que cette émission profitait surtout à l’extrême droite.

Même si Touche pas à mon poste battait des records d’audience, la chaîne avait un énorme déficit financier estimé à 730 millions d’euros de pertes cumulées depuis sa création. Bref, un gros manque de rentabilité qui a pesé négativement sur l’évaluation de l’Arcom.

C8, un cas emblématique de fréquence non renouvelée

Le régulateur veille donc à la diversité et au pluralisme des courants d’expression et à l’intérêt du public. Face aux manquements de C8, l’Arcom a préféré ne pas renouveler cette fréquence. La diffusion de C8 s’est donc terminée avec un film anti-IVG appelé Unplanned avant que Cyril Hanouna ne pose ses valises dans le groupe M6.

Désormais, il a retrouvé une partie des chroniqueurs de Touche pas à mon poste dans son émission Tout beau, tout n9uf. Une quotidienne qui reprend à l’exact les ingrédients de Touche pas à mon poste, mais sur W9 et avec moins de polémiques, même si elle n’en manque pas.

Source : Arcom