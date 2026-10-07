SNCF : 450 000 billets jusqu’à -45 % pour les 45 ans du TGV mais faites vite, l’opération termine bientôt

Bernard David Corroy
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C’est les 45 ans du TGV et pour l’occasion la SNCF lance une grande opération autour du chiffre 45. Pendant une courte période, ce sont 450 000 billets qui sont proposés avec jusqu’à -45 % de réduction. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette opération.

SNCF TGV
© Unsplash

C’est depuis ce mardi que l’opération est lancée chez la SNCF. Elle ne durera que jusqu’au jeudi 8 octobre, ce qui veut dire qu’il vous reste peu de temps avant de profiter de l’un de ces 450 000 billets, jusqu’à -45 % de réduction sur leur prix pour des voyages en France mais aussi dans plusieurs pays d’Europe. Bref, la SNCF fête dignement les 45 ans du TGV.

À lire : Cette réduction de la SNCF est peu connue mais existe depuis 90 ans

Tout savoir sur les 45 % de réduction chez la SNCF sur des billets TGV

SNCF

Toutefois, il y a des conditions. L’offre s’applique aux voyages entre Paris et Lyon entre le 16 octobre et le 30 novembre. Il y a également d’autres voyages en France et vers l’Europe du 2 au 30 novembre pour la fenêtre. On trouve de grands pays européens comme l’Italie, l’Espagne ou encore la Belgique. Pour les réductions jusqu’à -45 %, c’est aussi bien pour la première classe que la seconde.

Pour accéder à ces réductions, il faut ouvrir l’application SNCF Connect sur smartphone Android ou iOS puis afficher les billets dans l’onglet “Promotions”. Il est aussi possible d’effectuer une demande en gare ou au 36 35 par téléphone. Il faut donc garder en tête que tous les voyages ne sont pas concernés par cette promotion exceptionnelle.

C’est en 1981 que le TGV a circulé pour la première fois avec des voyageurs. Grâce au TGV, effectuer un trajet Paris-Lyon fut raccourci jusqu’à atteindre deux heures environ désormais. Aujourd’hui, il s’agit de l’un des modes de transport les plus privilégiés par les Français pour voyager.

En plus de cette opération, la SNCF annonce des jeux dans les TGV INOUI et OUIGO entre le 12 octobre et le 15 novembre. Plusieurs lots seront proposés par la SNCF avec notamment des montres connectées, 1 000 euros de voyages pour deux ou encore 20 000 bons d’achat.

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Bernard David Corroy
Bernard David Corroy

Grand passionné du numérique et des nouvelles technologies, je suis un geek dans l'âme depuis 1998 avec beaucoup d'appétence pour l'innovation et les défis techniques. Mon aventure dans le digital a débuté quand internet n'en était qu'à ses débuts.

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