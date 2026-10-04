Quels sont les 10 meilleurs logiciels de retouche photo gratuits en octobre 2026 ? 

Vous cherchez un bon logiciel pour retoucher vos photos sans payer un centime ? Loin de l’idée que gratuit rime avec limité, voici une sélection d’outils fiables et puissants. Certains sont même étonnamment simples à prendre en main, pensés pour tous les niveaux.

©Envato

On n’a pas tous envie (ni les moyens) de s’abonner à Photoshop juste pour retoucher quelques photos. Pourtant, qu’on soit pro ou amateur, le besoin est souvent le même : améliorer un cliché, corriger un contraste, ou effacer un détail qui gêne. C’est pour ça qu’on cherche un outil simple qui effectue bien le travail, sans plus.

Heureusement, il existe aujourd’hui d’excellents logiciels de retouche gratuits. Certains sont même open source. Que vous souhaitiez sublimer quelques souvenirs de vacances ou traiter un gros lot de fichiers RAW, vous trouverez forcément un outil qui vous convient. On les a réunis dans ce top 10 des meilleurs logiciels de retouche photo gratuit.

À lire aussi : les 10 meilleurs logiciels de montage vidéo gratuits

1. Gimp

©Gimp

GIMP, c’est un peu le couteau suisse de la retouche photo gratuite. Disponible sur Windows, macOS et Linux, ce logiciel libre est souvent cité comme l’alternative la plus sérieuse à Photoshop. Que vous soyez photographe passionné, illustrateur ou même webdesigner, vous y trouverez de quoi faire.

Côté fonctionnalités, on est clairement sur du haut niveau : gestion avancée des calques et des masques, retouche localisée, filtres artistiques, outils de dessin… Il prend même en charge les fichiers PSD, ce qui reste rare en dehors des produits Adobe. Depuis sa version 3.0, ce logiciel gratuit a fait peau neuve. L’interface a été modernisée grâce à GTK3, l’affichage est plus net sur les écrans haute résolution, et les performances globales ont bien progressé.

Et si vous aimez personnaliser vos outils, vous allez être servi. GIMP s’enrichit facilement via une grande variété de plugins ou de scripts (Python, Lua, JavaScript). La seule chose à garder en tête, sa courbe d’apprentissage peut être un peu raide, surtout si vous débutez.

Découvrir Gimp

2. RawTherapee

©RawTherapee

RawTherapee ne fait pas forcément parler de lui. Pourtant, c’est l’un des logiciels gratuits les plus puissants pour développer ses photos RAW. Il adopte une approche non destructive, proche de celle de Lightroom, mais sans dépendre d’abonnement. Disponible sur Windows, macOS et Linux, cet outil s’adresse avant tout aux passionnés qui veulent un contrôle total sur leurs images.

Ici, chaque réglage compte. Correction des aberrations chromatiques, ajustement des couleurs, réduction du bruit, dématriçage poussé… Tout est là pour affiner chaque détail. Et si vous travaillez sur de grosses séries, le traitement par lots ou la gestion de profils d’édition vous feront gagner un temps précieux.

En revanche, ne vous attendez pas à une interface simplifiée. Elle est riche, complète, parfois un peu dense au début. Mais une fois apprivoisé, RawTherapee devient un véritable allié pour ceux qui prennent leur post-traitement au sérieux.

Découvrir RawTherapee

3. PhotoFiltre

©PhotoFiltre

Si vous cherchez un outil simple pour retoucher vos photos sans vous perdre dans une interface complexe, PhotoFiltre mérite votre attention. Ce logiciel gratuit, exclusivement disponible sur Windows, séduit par sa légèreté et sa facilité d’utilisation, surtout si vous débutez.

L’interface, claire et directe, donne accès à une large palette de filtres prêts à l’emploi. Vous pouvez les appliquer en quelques clics, puis ajuster l’intensité selon vos besoins. Les fonctions de base sont bien présentes : contraste, luminosité, saturation, recadrage, ajout de texte… Et bonne surprise : il est même compatible avec le format PSD de Photoshop.

Évidemment, ce n’est pas un Photoshop bis et il montre donc ses limites pour un usage professionnel. PhotoFiltre ne propose pas de gestion avancée des calques ni d’outils complexes de retouche locale. Néanmoins, pour corriger rapidement une image ou embellir un lot de photos, il reste très efficace. Et si vous voulez débloquer plus d’options, il existe PhotoFiltre Studio, une version payante à 34,80 € avec licence à vie.

Découvrir PhotoFiltre

4. Photopea

©Photopea

Si vous avez déjà utilisé Photoshop, vous ne serez pas dépaysé. Photopea reprend les codes du célèbre logiciel d’Adobe, mais avec un avantage de taille : il fonctionne directement dans votre navigateur. Pas besoin d’installation, ni même de compte. Vous y accédez en quelques secondes, sur Windows, macOS, Linux ou même sur votre smartphone mobile.

L’interface est claire et reprend la plupart des outils essentiels : calques, masques, filtres, sélection, formes vectorielles, texte, etc. C’est idéal pour retoucher une image rapidement, sans se heurter à une prise en main compliquée. Photopea gère aussi de nombreux formats, dont PSD, RAW, XCF, AI et Sketch, un vrai plus si vous jonglez entre plusieurs outils.

Seule limite : en tant qu’application web, la performance dépend grandement de votre connexion. Et sur les fichiers trop lourds, le logiciel peut montrer quelques ralentissements. La version gratuite inclut de la publicité, mais vous pouvez la supprimer via un abonnement à 9 $/mois.

Découvrir Photopea

5. Pain.net

©Pain.net

Vous utilisez Windows et cherchez un outil plus complet que Paint, sans pour autant passer à Photoshop ? Paint.NET est peut-être ce qu’il vous faut. Il propose tous les outils de base en matière de retouche photo : calques, ajustements colorimétriques (niveaux, courbes, saturation, teinte), effets visuels.. Il dispose même d’un historique illimité, pratique pour revenir sur n’importe quelle étape.

L’interface, claire et légère, se prend rapidement en main. Vous pouvez aussi travailler sur plusieurs images en parallèle, grâce à un système d’onglets bien pensé. Et si vous souhaitez aller plus loin, une communauté active propose régulièrement des plugins gratuits pour enrichir le logiciel avec de nouveaux effets et outils.

En revanche, Paint.NET reste limité sur certains points : pas de prise en charge des fichiers RAW ou PSD. Sa gestion des calques s’avère plus sommaire que sur des outils professionnels. En outre, il fonctionne uniquement sous Windows 7 à 11, en 32 ou 64 bits.

Découvrir Pain.net

6. Darktable

©Darktable

Vous travaillez avec des fichiers RAW et tenez à garder le contrôle sur chaque détail ? Darktable pourrait bien devenir votre meilleur allié. Gratuit, open source et compatible avec Windows, macOS et Linux, ce logiciel se pose en vraie alternative à Lightroom.

Il repose sur deux espaces distincts. La table lumineuse vous permet d’organiser, trier et géolocaliser vos clichés. Quant à la chambre noire, c’est là que tout se joue. Plus de 50 modules vous attendent pour ajuster l’exposition, la balance des blancs, les contrastes ou même la dynamique globale, grâce au module Filmique RVB inspiré du cinéma.

Ici, rien n’est fait à votre place. Le logiciel mise sur la précision et la liberté. Si vous êtes prêt à apprivoiser sa courbe d’apprentissage, vous découvrirez un outil redoutablement complet. Masques paramétriques, égaliseur de tons, dodge & burn avancé… tout est là pour affiner vos retouches avec exigence et créativité.

Découvrir Gimp

7. Pixlr

©Pixlr

Retoucher ses photos directement en ligne, c’est ce que propose Pixlr. Accessible depuis n’importe quel navigateur, il fonctionne aussi bien sur Windows, macOS, Linux que sur mobile (Android, iOS). Et surtout, il s’ouvre en quelques secondes, sans création de compte.

Vous pouvez retoucher vos images, les détourer ou créer des visuels pour les réseaux à l’aide de modèles prêts à l’emploi. Sachez que Pixlr prend en charge les formats JPG et PNG, mais ne lit pas les fichiers RAW.

Autre point à considérer : la version gratuite affiche de la publicité. En passant à la version payante, vous débloquez des fonctions avancées… et gagnez en confort. Pixlr se décline en deux versions :

Pixlr X , pensé pour les débutants, propose des outils basiques (recadrage, filtres, retouches express)

, pensé pour les débutants, propose des outils basiques (recadrage, filtres, retouches express) Pixlr E, plus complet, permet de travailler avec des calques, courbes, tampons et effets, dans une interface qui rappelle Photoshop

Découvrir Pixlr

8. Krita

©Krita

Krita est souvent présenté comme un logiciel de dessin numérique. Et à juste titre : illustration, bande dessinée, concept art, animation… il couvre tout ce champ créatif avec brio. Ce qu’on oublie parfois, c’est qu’il excelle aussi en retouche photo.

Dès le lancement, vous découvrez une interface modulable, facile à personnaliser selon vos besoins. Tous les outils classiques de retouche photo sont là : niveaux, courbes, balance des blancs, contraste, saturation, filtres, calques, masques, clonage, floutage… Il prend même en charge les images HDR et les fichiers PSD, un vrai plus pour retravailler des projets complexes.

Krita se distingue aussi par sa collection de brosses entièrement personnalisables. Et avec son stabilisateur de tracé, vous pouvez affiner vos retouches, même sans matériel professionnel. En bref, une solution gratuite, complète, sans pub, qui s’adresse aussi bien aux illustrateurs confirmés qu’à ceux qui aiment simplement peaufiner leurs images.

Découvrir Krita

9. Photoscape

©Photoscape

Photoscape fait partie de ces logiciels tout-en-un qui savent rester simples sans être simplistes. Il combine retouche photo, visionneuse, outil de mise en page, et même création de GIF, le tout dans une interface claire, pensée pour aller droit au but. Disponible uniquement sur Windows, il s’adresse à un large public, des débutants aux utilisateurs occasionnels.

Pour améliorer vos clichés, l’essentiel est là : réglage de la luminosité, du contraste, de la saturation ou encore de la netteté. Vous y trouverez aussi des filtres artistiques, des effets « film » façon Instagram, et les classiques outils de recadrage, redimensionnement ou suppression des yeux rouges. Et si vous avez plusieurs photos à traiter, le mode par lot vous fera gagner un temps précieux.

Photoscape mise sur la simplicité avec des options prédéfinies (bas, moyen, fort) à appliquer en un clic. Cela en fait l’outil parfait pour embellir rapidement une série d’images sans se perdre dans les réglages.

Découvrir Photoscape

10. Polarr Photo Editor

©Polarr Photo Editor

Polarr s’adresse à celles et ceux qui veulent retoucher leurs photos rapidement, sans rien installer. Accessible directement depuis un navigateur, ce petit éditeur en ligne fonctionne sans inscription, que vous soyez sur PC, tablette ou mobile.

Une fois l’image chargée, l’interface s’organise en deux volets. D’un côté, vous trouverez des filtres appliqués en un clic ; de l’autre, des réglages plus précis pour affiner l’exposition, les couleurs ou la netteté. Recadrer, corriger la lumière, ajouter du texte… tout se fait en quelques clics, même sans expérience en retouche photo. Et pour mieux évaluer le résultat, un outil permet de comparer facilement la version retouchée avec l’originale.

Par ailleurs, cet éditeur en ligne prend en charge les formats JPEG, PNG et TIFF. Vous pouvez aussi ajouter un filigrane à vos créations ou supprimer les métadonnées à l’export. Certes, la version gratuite est déjà bien fournie. En optant pour la version payante, vous accédez à des filtres exclusifs, à l’édition par lot et à la création de vos propres effets.

Découvrir Polarr Photo Editor

À lire aussi : notre sélection des meilleurs services pour réaliser album photo en ligne

🤔 Quel est le meilleur logiciel de retouche photo pour les débutants ?

Tout dépend de ce que vous attendez d’un éditeur photo. Pour des retouches simples et intuitives, PhotoScape, Pixlr X, ou Polarr sont de bonnes options. Ils permettent de retoucher une image en quelques clics, sans se perdre dans les menus. Et si vous visez plutôt la création de visuels pour le web ou les réseaux sociaux, pensez aussi à Canva. Ce n’est pas un éditeur photo à proprement parler, mais il permet de combiner textes, filtres, images et mises en page avec une facilité déconcertante.

👉 GIMP est-il aussi puissant que Photoshop ?

Oui, sur de nombreux points. GIMP propose des outils avancés comme les calques, les masques ou les scripts. Il est puissant, mais un peu plus technique, et il manque encore certains outils automatisés ou basés sur l’IA qu’on trouve chez Adobe.

🎨 Peut-on retoucher des photos RAW avec un logiciel gratuit ?

Absolument. Darktable et RawTherapee sont faits pour ça : développement non destructif, réglages très fins, et aucun abonnement à prévoir. GIMP et Photopea peuvent aussi faire l’affaire, mais avec des modules externes à installer.

À lire aussi :