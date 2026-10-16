Quels sont les 10 meilleurs logiciels de montage vidéo gratuits en octobre 2026 ? 

Créer des vidéos percutantes ne demande plus forcément un gros budget, comme ce fut le cas il y a quelques années. Actuellement, plusieurs logiciels gratuits offrent des outils puissants pour monter, couper, ajuster, et publier sans contrainte. Que vous débutiez ou que vous visiez la qualité pro, voici une sélection des 10 meilleurs logiciels gratuits pour monter une vidéo.

©Envato

Il fut un temps où monter une vidéo signifiait acheter un logiciel coûteux et complexe, comme Adobe Premiere Pro. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Il existe des outils gratuits capables de produire des résultats très professionnels, même sans expérience. Vous pouvez créer une vidéo pour TikTok, un projet personnel ou une production plus aboutie, sans rogner sur la qualité.

Dans cette jungle d’applications, difficile de faire le tri. Certains sont pensés pour les réseaux sociaux, d’autres s’approchent des standards pros. Entre simplicité et puissance, chacun a ses spécificités. Alors, lequel choisir selon votre niveau, votre usage ou votre ordinateur ? Pour vous guider, on a sélectionné les 10 meilleurs logiciels de montage vidéo gratuits, en vous indiquant leurs points forts et leurs limites.

À lire aussi : les 10 meilleurs logiciels de retouche photo gratuits

1. Wondershare Filmora

©Wondershare Filmora

Filmora est idéal si vous songez à un logiciel accessible pour débuter, tout en gardant des options créatives intéressantes. Il convient aux utilisateurs Windows et macOS qui veulent monter rapidement sans sacrifier l’esthétique. Son interface claire et moderne séduit par sa simplicité, même pour les novices. C’est un bon compromis entre facilité d’utilisation et richesse fonctionnelle, surtout si vous explorez le montage vidéo pour la première fois.

Fonctionnalités clés :

Interface intuitive en glisser-déposer

en glisser-déposer Bibliothèque de modèles, titres animés, filtres et transitions

Outils IA : détourage automatique, transcription audio-texte

: détourage automatique, transcription audio-texte Écran partagé, fond vert, correction audio et vidéo

Export en HD, compatibilité avec les formats courants (MP4, MOV, etc.)

Limites :

Filigrane imposé sur les exports en version gratuite

Certaines fonctions avancées manquent de précision

Nécessite un abonnement pour débloquer tout le potentiel

Moins adapté aux projets professionnels ou techniques

Découvrir Filmora

2. Avid MediaComposer First

©Avid MediaComposer First

Destiné aux utilisateurs avancés, Avid Media Composer First offre un aperçu des outils utilisés dans l’industrie du cinéma et de la télévision. Compatible avec Windows et macOS, il s’adresse à ceux qui ont déjà des bases en montage vidéo et souhaitent progresser avec un logiciel professionnel. L’interface est dense, mais elle permet d’explorer des fonctions pointues comme le multicam ou la gestion précise des pistes, dans un environnement identique à celui des monteurs pro.

Fonctionnalités clés :

Montage multicam avec 4 pistes vidéo et 8 pistes audio

Outils de titrage, transitions et effets professionnels

Importation de formats professionnels (MXF, DNxHD, etc.)

(MXF, DNxHD, etc.) Interface identique à la version studio

Export en 1080p sans filigrane

Limites :

Interface complexe , peu intuitive pour les débutants

, peu intuitive pour les débutants Création de compte obligatoire pour l’installation

Export limité à la Full HD (pas de 4K)

(pas de 4K) Courbe d’apprentissage assez longue

Découvrir Avid MediaComposer First

3. Shotcut

©Shotcut

Gratuit et 100 % open source, Shotcut s’adresse aux utilisateurs qui recherchent un outil polyvalent, sans verrou logiciel ni filigrane. Il fonctionne sur Windows, macOS et Linux, et prend en charge la 4K en natif. Sa grande force réside dans sa compatibilité avec une vaste gamme de formats et son interface modulable. Il conviendra surtout aux utilisateurs autonomes, prêts à investir un peu de temps pour exploiter pleinement ses nombreuses options techniques.

Fonctionnalités clés :

Prise en charge native de la 4K (FFmpeg intégré)

(FFmpeg intégré) Interface personnalisable par panneaux

par panneaux Nombreux filtres vidéo et audio

Capture webcam, écran et micro

Outils d’étalonnage et de correction colorimétrique

Limites :

Moins intuitif que des alternatives comme Clipchamp ou iMovie

Courbe d’apprentissage au démarrage

Traitement 4K exigeant en ressources

Peu de modèles ou d’aides intégrées pour les débutants

Découvrir Shotcut

4. Openshot

©Openshot

OpenShot est une solution open source pensée pour ceux qui découvrent le montage vidéo, tout en laissant une marge de progression. Il fonctionne sur Windows, macOS et Linux, et propose une interface simple en glisser-déposer. Facile à prendre en main, il permet d’ajouter musiques, transitions, titres animés ou effets visuels. C’est un bon point de départ pour les projets personnels, scolaires ou associatifs, sans nécessiter de machine puissante ni de connaissances techniques poussées.

Fonctionnalités clés :

Timeline multipiste avec prévisualisation en temps réel

avec prévisualisation en temps réel Export jusqu’en 4K sans filigrane

Titres animés 3D via Blender

via Blender Animations par images clés

Prise en charge des formats audio/vidéo courants

Limites :

Effets visuels limités par rapport à HitFilm ou DaVinci

par rapport à HitFilm ou DaVinci Moins stable sur des projets complexes ou lourds

ou lourds Peu d’optimisation GPU , ralentissements possibles

, ralentissements possibles Interface parfois rigide ou lente à réagir

5. iMovie

©iMovie

Si vous utilisez un Mac, un iPhone ou un iPad, vous avez déjà accès à iMovie. Ce logiciel gratuit est idéal pour réaliser des montages propres sans passer des heures à apprendre. Pensé pour le grand public, il permet de créer des vidéos dynamiques en quelques glisser-déposer. Que vous prépariez un vlog, un projet scolaire ou une vidéo souvenir, cet outil d’Apple vous accompagne pas à pas. Il offre une interface claire, avec un rendu final toujours soigné.

Fonctionnalités clés :

Montage simple par glisser-déposer

par glisser-déposer Prise en charge de la 4K jusqu’à 60 fps

Intégration iCloud pour travailler sur plusieurs appareils

pour travailler sur plusieurs appareils Titres, filtres, transitions et effets audio intégrés

Création guidée de bandes-annonces à partir de modèles

Voix off, musique iTunes, effets sonores

Export rapide vers YouTube, Vimeo ou fichier local

Limites :

Réservé à l’écosystème Apple (pas de version Windows)

Une seule piste vidéo, fonctionnalités limitées pour les pros

Peu de liberté sur les effets personnalisés

Absence d’options avancées (suivi de mouvement, fond vert poussé…)

Découvrir iMovie

6. ClimpChamp

©ClimpChamp

Intégré à Windows 11, Clipchamp est un outil de montage pensé pour aller droit au but. Si vous débutez ou cherchez à monter rapidement une vidéo sans vous perdre dans les menus, c’est une option à considérer. L’interface est claire, les modèles sont pratiques, et vous pouvez même générer des vidéos automatiquement grâce à l’IA. Les abonnés Microsoft 365 profitent en plus de fonctions avancées sans surcoût, comme l’export 4K ou l’accès aux banques de contenus premium.

Fonctionnalités clés :

Interface intuitive avec modèles prêts à l’emploi

avec modèles prêts à l’emploi Outils IA (génération automatique, sous-titrage, synthèse vocale)

(génération automatique, sous-titrage, synthèse vocale) Capture webcam et enregistrement d’écran intégrés

Export gratuit en 1080p sans filigrane

Intégration OneDrive, Google Drive et Microsoft 365

Prise en charge des formats MP4, WebM, HEVC

Limites :

Pas de version macOS ou Linux hors navigateur

hors navigateur Certaines fonctions avancées réservées aux abonnés

Timeline limitée comparée aux logiciels pros

Manque de contrôle fin sur le mixage audio ou la colorimétrie

Découvrir ClimpChamp

7. Hitfilm express

©Hitfilm express

Si vous débutez en montage mais que vous visez déjà un rendu plus poussé, HitFilm peut être un bon compromis. Ce logiciel gratuit vous initie aux bases tout en vous ouvrant la porte des effets spéciaux. L’interface demande un petit temps d’adaptation, mais reste accessible. Vous y trouverez une belle palette d’outils pour apprendre à animer, détourer, ou composer des scènes complexes. Attention toutefois : les meilleures fonctions sont parfois verrouillées derrière un abonnement.

Fonctionnalités clés :

Interface personnalisable et multipiste

et multipiste 400 effets visuels inclus (fond vert, particules, 3D)

(fond vert, particules, 3D) Suivi de mouvement et stabilisation d’image

et stabilisation d’image Compositing avancé avec système de calques

Import-Export MP4, AVI, MOV (jusqu’à 1080 p en gratuit)

Tutoriels nombreux et communauté active

Limites :

Certains effets sont filigranés sans achat

Pas de 4K en version gratuite

Courbe d’apprentissage non négligeable

non négligeable Nécessite un PC relativement puissant

Découvrir Hitfilm express

8. CapCut

©CapCut

Vous cherchez un logiciel simple pour créer rapidement du contenu percutant ? CapCut est pensé pour vous. Développé par ByteDance, il s’adresse surtout aux créateurs pour TikTok, Instagram ou YouTube Shorts. Disponible sur ordinateur, mobile et navigateur, il brille par sa facilité d’utilisation, ses modèles dynamiques et ses outils boostés à l’IA. CapCut permet de produire des vidéos engageantes sans effort, même sans expérience, tout en synchronisant vos projets dans le cloud.

Fonctionnalités clés :

Modèles prêts à l’emploi pour réseaux sociaux

Sous-titrage automatique multilingue

Suppression d’arrière-plan sans fond vert

Effets visuels et filtres tendance

Bibliothèque musicale intégrée

Export jusqu’en 4K à 60 fps (MP4/MOV)

(MP4/MOV) Synchronisation cloud entre appareils

Limites :

Timeline limitée à 7 pistes vidéo et 10 audios

et 10 audios Peu de contrôle audio avancé

Manque de fonctions pro (animation complexe, mixage)

Absence de format d’export personnalisable

Découvrir CapCut

9. Lightworks

©Lightworks

Vous cherchez un logiciel plus ambitieux que les éditeurs classiques, sans pour autant payer ? Lightworks coche de nombreuses cases. Réputé pour avoir servi au montage de films hollywoodiens, il est aujourd’hui accessible gratuitement. Il s’adresse aux utilisateurs motivés, déjà familiers du montage, qui veulent progresser vers un rendu plus pro. Disponible sur Windows, macOS et Linux, il propose un environnement personnalisable, une bonne gestion des formats, et une approche modulaire pour gérer chaque aspect du projet.

Fonctionnalités clés :

Timeline multipiste avec édition précise

avec édition précise « Rooms » dédiée (audio, couleur, effets…)

Effets en temps réel et gestion avancée des médias

Export direct vers YouTube, Vimeo, etc.

Compatibilité avec formats pro : ProRes, DNxHD

Nombreux tutoriels vidéo disponibles

Limites :

Export limité à 720 p en version gratuite

Interface peu intuitive au départ

au départ Requiert un PC bien équipé pour être fluide

pour être fluide Outils collaboratifs réservés à la version Pro

Découvrir Lightworks

10. DaVinci Resolve

©DaVinci Resolve

Vous voulez une solution tout-en-un pour monter, étalonner, mixer et habiller vos vidéos comme un pro ? DaVinci Resolve regroupe tous ces outils dans une seule interface. Utilisé dans le cinéma et la télévision, il reste accessible gratuitement, sans filigrane ni limite de résolution. C’est une plateforme puissante pour Windows, macOS et Linux, idéale si vous avez une machine performante et l’envie d’approfondir vos compétences avec un vrai logiciel de post-production.

Fonctionnalités clés :

Montage avancé multipiste (avec double timeline)

(avec double timeline) Outils d’ étalonnage couleur ultra précis

Fusion pour les effets visuels et animations 3D

Fairlight : post-production audio complète

Compatibilité OpenFX et nombreux formats vidéo

et nombreux formats vidéo Export jusqu’en 4K sans filigrane

Reconnaissance faciale, suivi de mouvement, etc.

Interface modulaire par pages spécialisées

Limites :

Courbe d’apprentissage très raide

Interface dense, peu adaptée aux débutants

Fonctionnalités HDR, 3D ou collaboration multi-utilisateurs réservées à la version payante

Exige une configuration puissante (RAM, GPU, CPU)

Découvrir DaVinci Resolve

🤔 Quel est le meilleur logiciel gratuit pour débutant ?

Si vous cherchez un outil vraiment simple, VSDC Free Video Editor (Windows uniquement) mérite le détour. Il propose une interface plus classique que CapCut ou iMovie, avec des fonctions clés : découpage, filtres, effets, titrage. Il convient aux débutants mais demande un peu de patience pour s’y retrouver au départ.

🖥️ Quel logiciel de montage vidéo pour les utilisateurs Linux ?

Kdenlive est une valeur sûre. C’est l’un des meilleurs éditeurs gratuits pour les distributions Linux, mais il est aussi disponible sur Windows et macOS. Il propose un montage multipiste, de nombreux effets et une interface très personnalisable.

👉 Quel outil pour créer rapidement des vidéos promotionnelles ?

Canva Video ou FlexClip (versions en ligne) permettent de générer des vidéos prêtes à publier, à partir de modèles animés. Moins puissants que DaVinci ou Lightworks, ils sont pensés pour les réseaux sociaux, les pubs ou les diaporamas express.

À lire aussi :