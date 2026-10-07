Deux consoles portables PlayStation surgissent avant leur annonce, une PS6 et un PS Portal OLED

Sony prépare de nouvelles consoles portables puisque deux références ont reçu leur certification de la Wi-Fi Alliance. Et justement, leur référence rappelle fortement celle du PS Portal. Mais on parle aussi de la PS6 portable.

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

Sony a fait certifier deux nouvelles références PlayStation portables, CFI-Y2000 et CFI-Y2105, qui pourraient annoncer un successeur au PS Portal.

La piste la plus crédible est celle d’un PS Portal OLED, avec Android 15 et du Wi-Fi 5, même si une PS6 portable reste aussi évoquée.

Ces certifications confirment que Sony prépare de nouveaux appareils portables, mais rien ne permet encore de savoir s’il s’agit de deux consoles distinctes ou de variantes régionales.

Les références CFI-Y2000 et CFI-Y2105 ont donc été certifiées dans la catégorie “Gaming Console/Peripherals”. Pour rappel, le PS Portal, disponible dans le commerce porte notamment la référence CFI-Y1001, ce qui laisse entendre que le CFI-Y2000 est son successeur.

Sony dépose des références pour deux appareils PlayStation

Sony Interactive Entertainment registers CFI-Y2000 and CFI-Y2105 certificates on Wi-Fi Alliance on September 21, 2026.



This could be PlayStation Portal OLED Model! https://t.co/QMTlp8dML6 pic.twitter.com/fBfyebQPzD — @Zuby_Tech (@Zuby_Tech) October 6, 2026

Le plus intéressant, c’est que les deux consoles portables utilisent Android 15, tout comme le PS Portal qui repose déjà sur ce système d’exploitation. On apprend aussi que les deux consoles portables embarquent le Wi-Fi 5 sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz avec une seule antenne. Pas de bande 6 GHz ici. En clair, Sony ne proposera pas le meilleur en termes de connexion sans fil.

Le plus gros des améliorations se situerait au niveau de l’écran, de la batterie ou encore de la puissance. Si l’on parle d’un possible PS Portal OLED, c’est que les rumeurs datent de ce début d’année. En janvier 2026, KeplerL2, divulgateur connu pour ses informations sur AMD et PlayStation, a expliqué que Sony prépare un PS Portal avec un écran OLED. Une technologie qui offre des noirs plus profonds et un contraste supérieur à la dalle LCD de 8 pouces utilisée par le PS Portal en circulation.

Un PS Portal OLED ou une PS6 portable

Il faut préciser que ce n’est pas parce qu’il y a deux références que Sony lancera deux consoles portables. Les entreprises utilisent souvent plusieurs références pour des versions destinées à différents marchés. L’autre hypothèse, ce serait une nouvelle conception pour faciliter le remplacement de la batterie en Europe, puisque Bruxelles impose des exigences strictes sur le remplacement à partir de 2027.

On parle également d’une possible PS6 portable avec rétrocompatibilité. Donc entre ce produit et le PS Portal OLED, impossible de trancher à l’heure actuelle. En tout cas, les rumeurs nous parlent depuis très longtemps d’une console portable PlayStation capable de faire tourner les jeux nativement, contrairement au PS Portal qui se repose sur la connectivité.

En gros, Sony chercherait donc à se lancer sur un marché où domine le Steam Deck avec Xbox qui a également lancé sa console portable en partenariat avec Asus. Et puis n’oublions pas de citer la Nintendo Switch 2 qui cartonne.

Sony a du retard par rapport à la concurrence

Pendant ce temps-là, Sony n’a toujours pas de vraie PlayStation Portable à proposer à ses clients qui voudraient jouer partout sans pour autant dépendre d’une connexion Internet, comme c’est le cas avec le PS Portal.

L’intérêt du public pour le jeu en nomade est énorme et Sony a tout intérêt à rattraper son retard après les échecs commerciaux des PSP et PS Vita, qui ont pourtant laissé de grands souvenirs à la communauté. Bref, les certifications CFI-Y2000 et CFI-Y2105 confirment que Sony prépare a minima deux références de consoles portables PlayStation.

La plus sérieuse des pistes est le PS Portal OLED, même si on n’écarte pas la possibilité que ces références soient en lien avec la PS6 portable.