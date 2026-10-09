Pour le prix d’une PS5 Pro, voici le PC gaming à monter soi-même avec plus de puissance que la console de Sony

La PS5 Pro coûte près de 900 euros et on peut le dire, la console de Sony est loin d’être donnée. Pour ce tarif, il est tout à fait possible de monter vous-même un PC qui dépasse la console en termes de puissance.

Pour environ 900 €, il est possible de monter un PC légèrement plus puissant qu’une PS5 Pro, notamment avec une Radeon RX 9060 XT 16 Go.

Le PC est aussi beaucoup plus polyvalent avec Windows ou Linux, Steam, Epic Games Store, GOG et le Xbox Game Pass, sans abonnement type PS Plus obligatoire.

La PS5 Pro garde pour elle sa DualSense incluse et son SSD de 2 To, mais la tour peut être améliorée dans le temps et reliée à un téléviseur.

Alors précisons d’avance que la puissance est légèrement supérieure à une PS5 Pro, mais un PC gaming a beaucoup d’avantages. Déjà, vous pouvez installer le système d’exploitation que vous souhaitez entre Linux et Windows 11 et aussi bien naviguer en ligne que regarder des vidéos, faire du montage, de la retouche ou du streaming. Bref, c’est un véritable couteau suisse par rapport à une console de jeu limitée à sa fonctionnalité gaming.

Quel setup pour un PC gaming aussi puissant qu’une PS5 Pro ?

Pour le PC à monter vous-même, le tout est de commencer par la carte graphique PowerColor Radeon RX 9060 XT Reaper 16 Go vendue 495 euros sur Amazon. Les 16 Go de mémoire vidéo lui permettent d’afficher confortablement du 1440p avec une définition supérieure au Full HD.

Pour le processeur, le meilleur choix est le Ryzen 5 5500 d’AMD à 79,99 euros chez Cdiscount avec 6 cœurs et un refroidisseur inclus. Ensuite, on recommande une carte mère Gigabyte A520M H ARGB à 59,90 euros pour le processeur, la carte graphique et un SSD.

Pour la mémoire vive, c’est 106,73 euros pour une barrette GoodRam de 16 Go en DDR4 à 3200 MHz. Alors on l’admet, ce n’est pas la meilleure des solutions, mais il faut prendre en compte la crise qui frappe le secteur. Et puis vous pourrez toujours ajouter 16 Go plus tard si vous en avez besoin.

Quant au SSD, le Kingston NV3 de 1 To à 58,40 euros est idéal. C’est bien moins que les 2 To de la PS5 Pro, mais suffisant pour installer plusieurs gros jeux. Et puis vous avez toujours la possibilité d’utiliser un disque dur externe, par exemple.

Mais quelques arguments en faveur de la PS5 Pro

Il faut ensuite se tourner vers l’alimentation et la tour. Une MSI MAG A650BN de 650 W coûte 54,99 euros et donne assez de puissance pour cette configuration. Rappelons que PowerColor recommande une alimentation de 500 W au minimum pour sa Radeon RX 9060 XT Reaper. Pour la tour, le boîtier Aerocool Trace Edge RGB à 34,88 euros chez Boulanger fait largement l’affaire.

En tout, on peut donc monter à environ 900 euros, soit très proche des 899,99 euros de la PS5 Pro. Et comme expliqué précédemment, un PC gaming ne se destine pas qu’aux jeux et vous avez donc accès à bien plus de polyvalence.

Pour la PS5 Pro, ses plus forts arguments sont la manette DualSense incluse et, comme expliqué précédemment, un SSD de 2 To. Pour la tour, il faudra débourser pour le clavier, la souris et le système d’exploitation si vous choisissez une option payante.

Entre PC gaming et PS5 Pro, que choisir ?

Mais en retour, sur votre PC gaming, vous pouvez avoir accès à Steam, l’Epic Games Store, GOG ou encore le Xbox Game Pass. Et puis pas besoin de payer d’abonnement comparable au PS Plus. Bref, en 2026, monter sa tour de PC soi-même est souvent un meilleur investissement que de payer 900 euros une PS5 Pro qui a pris près de 100 euros depuis son lancement.

Après, tout dépend de vos préférences et comment vous préférez jouer. Certains préfèrent être installés confortablement sur un canapé, mais un câble HDMI fait aussi l’affaire pour connecter votre tour à un téléviseur.