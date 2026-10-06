Ne ratez aucun article de BuzzArena : suivez-nous sur Google Actualités dès maintenant !

Bernard David Corroy
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Pour ne rien manquez des sujets de BuzzArena, la meilleure solution est de nous suivre directement sur Google Actualités (ou Google News). Via ce portail, vous pouvez retrouver tous nos derniers articles, dossiers, tutoriels, bons plans et guides d’achat. 

Sommaire
Google Actualités Buzzarena

Vous pouvez nous suivre sur Google Actualités directement depuis votre ordinateur via votre navigateur web ou bien tout simplement installer l’application sur votre smartphone. Le meilleur moyen pour ne rien rater de nos articles et d’ajouter BuzzArena à la liste de vos favoris. Dans cet article, nous allons vous expliquer les démarches à réaliser. 

🤔 Pourquoi nous suivre sur Google Actualités ?

Pour rappel, Google Actualités vous donne accès à de nombreuses sources d’informations sur des sujets divers. En résumé, si vous êtes à la recherche d’informations sur les dernières tendances technologiques ou d’actualités divertissantes sur des films ou séries, notre flux Google Actualités est conçu pour vous. De même, vous pouvez retrouver toute une ribambelle de tutoriels, bonnes affaires et comparatifs grâce à cette méthode. 

Google News vous permet de retrouver tous nos articles depuis un même endroit. De même, vous pouvez être alertés en temps réel de nos derniers sujets. De plus, l’interface de la plateforme est épurée, vous permettant de rapidement trouver les informations qui vous intéressent.

💻 Comme nous suivre sur Google Actualités depuis un ordinateur ?

Google Actualité Chrome

Pour nous suivre via Google Chrome, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous, puis en haut à gauche de cliquer sur l’onglet « Suivre » pour nous ajouter à vos favoris. En bref, rien de plus simple. 

📱 Comme nous suivre sur Google Actualités depuis un smartphone ?

L’application Google Actualités est disponible sur PlayStore des smartphones Android et l’App Store des iPhone. Dans le cas des premiers, le logiciel est généralement préinstallé sur votre mobile. Sinon, avec les appareils Apple, vous allez devoir la télécharger.

Google Actualités depuis un smartphone ?

Une fois l’application installée, vous allez devoir chercher BuzzArena dans la barre de recherche. Si vous lisez cet article depuis votre téléphone, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. Enfin, comme sur ordinateur, vous allez retrouver en haut à gauche une « étoile ». Il vous suffit d’appuyer sur cette dernière pour nous ajouter à vos favoris.  

👉 Créer un raccourci vers BuzzArena grâce à Google Actualités

Accéder à BuzzArena via l’écran d’accueil

Il est possible d’ajouter le site BuzzArena sur votre écran d’accueil. Ce dernier prend alors la forme d’une application, et il vous suffit de cliquer dessus pour y accéder. Voici la démarche.

ajouter site internet sur écran iphone
  • Rendez-vous dans la section « Partager » puis sélectionnez « Sur l’écran d’accueil ».
Ajouter site écran d'accueil
  • Choisissez un nom et ne touchez pas à l’URL. 
Site internet écran iphone

Comme vous le voyez à l’image, BuzzArena apparaît sur l’écran d’accueil de votre smartphone. La démarche est quasiment identique sur les smartphones Android. En cas de difficultés, vous pouvez consulter ce tutoriel réalisé par Google.

Accéder à BuzzArena via l’assistant vocal

Aujourd’hui, vous pouvez également obtenir les dernières infos de BuzzArena en le demandant tout simplement à Siri depuis votre iPhone.

  • Pour ce faire, rendez-vous sur la page Google Actualités dédiée. Puis en haut, à gauche appuyer sur « … »
Acceder site Internet via Siri
  • Sélectionnez « Ajouter à Siri »
Acceder page web via Siri
  • Ici, enregistrez la commande vocale vous donnant accès aux articles dans Google Actualités. Nous vous conseillons de simplement enregistrer « BuzzArena ». L’assistant d’Apple a parfois quelques difficultés à comprendre avec une phrase plus longue.

Si vous possédez un smartphone Android, la démarche est sensiblement similaire. 

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Bernard David Corroy
Bernard David Corroy

Grand passionné du numérique et des nouvelles technologies, je suis un geek dans l'âme depuis 1998 avec beaucoup d'appétence pour l'innovation et les défis techniques. Mon aventure dans le digital a débuté quand internet n'en était qu'à ses débuts.

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