Les derniers pilotes graphiques de Nvidia écrivent en permanence sur le SSD des PC Windows, même lorsque l’ordinateur est au repos. On parle de 30 Go de données par heure chez certains utilisateurs, de quoi accélérer l’usure du stockage. Et si AMD a déjà corrigé un bug similaire, Nvidia n’a pas encore publié de correctif.

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Les pilotes Nvidia 621.14 et 621.24 peuvent écrire en permanence sur le SSD, jusqu’à 30 Go par heure chez certains utilisateurs.

Le problème vient d’un fichier journal réécrit sans arrêt par NVDisplay.Container.exe, ce qui peut accélérer l’usure du SSD.

Nvidia n’a pas encore publié de correctif. Pour l’instant, le retour au pilote 621.01 est la seule solution efficace.

Un pilote graphique est censé faire fonctionner la carte vidéo et améliorer les performances dans les jeux. Sauf que voilà, un composant des pilotes GeForce sollicite aussi le SSD sans que le propriétaire du PC s’en rende compte. Il faut dire que les SSD modernes sont assez rapides pour absorber ces écritures sans ralentissement visible.

Les pilotes GeForce réécrivent en permanence un simple fichier journal

C’est depuis le 4 novembre que le pilote GeForce Game Ready 621.14 est disponible. Sur le forum officiel de Nvidia, un utilisateur appelé Andergraude a signalé une activité anormale du processus NVDisplay.Container.exe . Il s’agit d’un composant qui fonctionne en arrière-plan et dont dépendent le panneau de configuration et l’application de Nvidia.

Ce processus écrit sans arrêt dans un fichier journal appelé nvlog.nvlgstg. Un logiciel enregistre dans ce type de fichier des informations techniques sur son fonctionnement et ses erreurs. Au lieu d’ajouter seulement les nouvelles informations, le pilote de Nvidia réécrit des données déjà présentes et le phénomène s’aggrave à mesure que le journal grossit. Ce n’est pas une première puisqu’en juillet, un bug de Windows 11 pouvait saturer un SSD de 500 Go à cause d’un fichier journal.

Andergraude a mesuré environ 515 Mo d’écritures générées par ce processus en cinq minutes sur un PC au repos. Le même test a donné moins de 2 Mo avec l’ancien pilote 621.01. Ces 515 Mo correspondent à l’activité du processus alors que les compteurs du SSD ont enregistré environ 270 Mo d’écritures sur la même durée, soit près de 3 Go par heure.

Mais ce n’est pas tout puisque le pilote 621.24 du 12 novembre est aussi touché. Un autre internaute appelé AyzekUorren a relevé jusqu’à 30 Go d’écritures par heure avec cette version.

Le SSD s’use plus vite et Nvidia n’a publié aucun correctif

Ces écritures inutiles consomment l’endurance du SSD. Il faut dire que la mémoire flash supporte un nombre limité de cycles d’écriture, comme l’a déjà montré ce jeu Steam capable d’écrire 108 Go par heure sur un SSD.

Un modèle de 1 To annoncé pour 600 To d’écritures perd près de 15 % de cette endurance en un an avec 30 Go par heure et un PC allumé huit heures par jour. Des joueurs signalent aussi des ralentissements et des saccades en vidéo.

Malheureusement, une réinstallation propre du pilote n’a rien changé. L’arrêt du service Nvidia Display Container LS et la suppression du fichier journal ont bien fait chuter les écritures, mais le journal a recommencé à grossir. Résultat, la seule méthode efficace est le retour au pilote 621.01. Il s’agit d’un contournement et pas d’un correctif de Nvidia.

Un problème aussi vécu par AMD

AMD a connu le même problème début novembre avec les pilotes de ses cartes graphiques Radeon. Le 12 novembre, AMD a corrigé ce bug avec le pilote Adrenalin 26.11.1 destiné aux Radeon RX 7000 et aux cartes plus récentes. Le 18 novembre, le pilote Adrenalin 26.11.2 a étendu ce correctif aux Radeon RX 5000 et RX 6000.

En attendant, le Moniteur de ressources de Windows permet de vérifier si le processus NVDisplay.Container.exe écrit en continu sur le disque. Il suffit de taper la commande resmon puis d’ouvrir l’onglet Disque.

Le logiciel CrystalDiskInfo affiche le volume total de données écrites sur le SSD. À l’heure actuelle, Nvidia n’a annoncé aucun correctif et la liste des problèmes connus du pilote 621.24 ne mentionne pas ces écritures.