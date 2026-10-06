The Batman 2 n’est pas prêt de sortir avant 2029 : le tournage de sa suite est encore repoussé

The Batman 2 se fait attendre depuis un long moment. Alors que le premier film est sorti en 2022, la sortie de sa suite en 2028 est de nouveau menacée par un drame personnel qui touche le réalisateur Matt Reeves.

© Warner Bros.

Le tournage de The Batman 2 est temporairement suspendu, Matt Reeves s’étant retiré pour une affaire personnelle qui touche sa famille.

Cette pause pourrait menacer la sortie fixée au 18 février 2028, même si Warner Bros. n’a annoncé aucun nouveau report pour le moment.

Robert Pattinson reprendra son rôle de Batman, avec notamment Zoë Kravitz, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Barry Keoghan et Andy Serkis au casting.

Alors que James Gunn poursuit son DCU, beaucoup attendent la suite de The Batman. Après tout, cela fait cinq ans que les spectateurs attendent le retour du Chevalier Noir incarné par Robert Pattinson. Mais selon les dernières informations, le réalisateur Matt Reeves se retire du tournage temporairement suite à un problème personnel. Bref, un nouveau report possible pour un film de la Warner Bros. alors que le prochain Le Seigneur des Anneaux subirait le même sort.

Le réalisateur de The Batman 2 s’absente pour des raisons personnelles

Dans un communiqué commun de la Warner Bros. et de DC Studios, on lit que “la production de The Batman 2 est suspendue de manière temporaire le temps que Matt Reeves se consacre à une affaire personnelle qui touche sa famille. Matt Reeves a le total soutien de DC Studios et il nous tarde de continuer l’aventure.”

Si le communiqué évoque une affaire personnelle qui touche la famille de Matt Reeves, aucune précision sur la gravité des faits ou autres détails. Et c’est tout à fait normal puisqu’il s’agit de la vie privée du réalisateur. Mais le fait que le tournage soit totalement suspendu met sur la piste de quelque chose de potentiellement grave.

Pour rappel, cela fait depuis juin 2026 que The Batman 2 est en tournage. Il faut dire que le film est attendu depuis très longtemps, entre le temps que Matt Reeves a pris à écrire le scénario et les grèves qui frappèrent Hollywood.

Mais le film doit prendre son temps et éviter d’enchaîner la suite rapidement, sous peine de livrer un film qui n’est pas à la hauteur du premier. Après tout, beaucoup s’attendent à ce que The Batman 2 soit aussi excellent que le premier, voire mieux. Surtout quand on se rappelle qu’après Batman Begins, Christopher Nolan nous a livré l’exceptionnel The Dark Knight.

Une sortie en 2028 possiblement repoussée

Bref, la Warner. prend son temps pour sortir The Batman 2, qui était d’abord prévu en octobre 2025, puis le même mois en 2026. Et encore un report en octobre 2027. Finalement, le film a été reporté au 18 février 2028, une date qui pourrait donc être menacée par ce problème personnel qui touche le réalisateur.

Mais attention, nous n’affirmons pas que le film est effectivement repoussé. Mais une pause dans le tournage ralentit forcément les choses et pourrait pousser la Warner à revoir son planning si Matt Reeves s’absente bien plus longtemps.

James Gunn, dirigeant de DC Studios, nous rappelle toutefois que plusieurs années entre une suite n’a rien d’impossible. Il prend l’exemple de sept ans entre Le huitième passager et Aliens, sept ans entre les deux premiers Terminator, ou encore treize ans entre Avatar et sa suite La Voie de l’eau. C’est même beaucoup plus pour certains films avec 36 ans entre le premier Top Gun et sa suite Maverick. Et lui-même avait mis six ans pour monter Les Gardiens de la Galaxie 3 après le deuxième épisode.

Quel sera le casting de The Batman 2 ?

Bref, reste à attendre des nouvelles officielles, mais surtout une officialisation de la date de sortie. Robert Pattinson sera de retour en Chevalier Noir et on s’attend aussi à avoir Zoë Kravitz en Catwoman. Colin Farrell en Pingouin, qui a eu le droit à sa propre série sur HBO Max, est aussi de retour, et également Jeffrey Wright, qui endosse le rôle du commissaire Gordon.

Barry Keoghan succédera à Heath Ledger, Jack Nicholson ou encore Jared Leto en Joker, Andy Serkis signe son retour en Alfred, le majordome de Bruce Wayne. Parmi les nouveaux venus, en plus de Barry Keoghan, il y aura Sebastian Stan en Harvey Dent et Scarlett Johansson.