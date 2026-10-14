L’auteur des leaks de GTA 6 affirme que le jeu pèse 200 Go, les joueurs n’ont plus qu’à faire de la place

Les dernières fuites autour de GTA 6 sont tombées et cette fois-ci, on parle de 200 Go de stockage pour installer le jeu sur sa console. C’est en tout cas ce que rapporte Cyberleek, le groupe de pirates qui est à l’origine des dernières fuites autour du hit de Rockstar.

Cyberleek affirme que la version de développement de GTA 6 dépasse les 200 Go, même si le poids final du jeu reste inconnu.

Une telle taille représenterait près de la moitié du stockage d’une Xbox Series S 512 Go, mais la version commerciale pourrait être plus légère.

Cyberleek promet encore des fuites avant la sortie du 19 novembre, tandis que Take-Two tente d’identifier les responsables avec l’aide de plusieurs plateformes.

Cyberleek fait beaucoup parler de lui depuis plusieurs semaines. Le groupe s’est d’abord fait remarquer avec des images d’une build de développement avant la présentation officielle de GTA 6 sur Netflix. Puis rebelote récemment avec un fichier ZIP qui contient 25 minutes de gameplay. Bref, Cyberleek est la bête noire de Rockstar.

GTA 6 pourrait faire un poids de 200 Go sur votre console

Et récemment, Cyberleek nous apprend que la version de développement qu’il utilise pour partager des images dépasse les 200 Go de stockage. On parle donc de la moitié du stockage d’une Xbox Series S de 512 Go et près d’un tiers pour une PS5 avec 825 Go.

GTA 6 will reportedly be over 200GB in size.



Cyberleek claims the full playable development build is 200+GB. pic.twitter.com/egPV9es2pn — GTA 6 Info (@GTASixInfo) October 12, 2026

Mais rappelons toutefois que Rockstar n’a pas communiqué le poids officiel sur PC. Et puis de toute façon, le studio n’a même pas évoqué ce portage. Mais récemment, des rumeurs se sont rejointes sur le fait que la sortie de GTA 6 sur PC aurait lieu en début d’année 2027.

Et puis précisons qu’une version de développement n’est pas identique au jeu final. On trouve dedans des outils pour les équipes de Rockstar, des fichiers tests et parfois des éléments qui sont supprimés lors de la sortie de la version commerciale.

Mais quoi qu’il en soit, on s’attend à une taille conséquente pour GTA 6, sans doute entre 100 et 150 Go face à l’immensité du monde ouvert. Et puis on se base aussi sur Red Dead Redemption 2 et les images de GTA 6 qui montrent un monde ouvert ultra-détaillé avec de nombreuses mécaniques de gameplay.

Un jeu qui risque de peser lourd sur le SSD

Forcément, il ne faudra pas être surpris à la sortie si le jeu de Rockstar demande beaucoup de stockage sur la PS5 et la Xbox Series. Rappelons que c’est le 19 novembre prochain que sortira le jeu sur console. Pour beaucoup de joueurs, il s’agit de l’un des plus grands événements de ces dernières années.

Mais tout n’est pas rose et la colère gronde toutefois puisque Take-Two assume qu’il n’y aura pas de version disque de GTA 6. Les joueurs pourraient toutefois avoir un lot de consolation puisque des rumeurs nous parlent d’un poster de la carte de Leonida où se déroule l’intrigue du jeu inclus dans la boîte physique pour toute précommande.

C’est donc dans un mois que sort GTA 6 et d’ici là, Cyberleek risque encore de faire parler de lui. Le groupe de pirates promet de publier la build complète de la version PC si leur objectif de 30 millions de dollars en cryptomonnaie est atteint.

Les leaks s’enchaînent pour GTA 6

Bref, Cyberleek a beau expliquer que son geste est motivé par le fait de dénoncer l’absence de disque physique pour GTA 6, impossible de ne pas y voir une motivation opportuniste qui profite de l’engouement autour du jeu.

Take-Two ne se laisse pas faire. La maison mère de Rockstar a demandé en août dernier des informations détenues par Microsoft et Discord auprès de la justice pour identifier les comptes qui ont participé aux fuites. Take-Two s’est également tourné vers Google et X pour obtenir des informations précieuses.

Est-ce que Cyberleek sera mis hors d’état de nuire avant la sortie de GTA 6 ? Réponse dans le prochain épisode.