iPhone 18 Pro : des craquements mystérieux touchent les nouveaux modèles, Apple garde le silence

Parfois, on paie son smartphone une fortune, mais cela n’empêche pas les problèmes. Et justement, des utilisateurs d’iPhone 18 Pro, mais aussi d’iPhone 18 Pro Max, parlent d’un souci audio étrange. Et les témoignages pleuvent.

© Apple / Montage BuzzArena

Des utilisateurs d’iPhone 18 Pro et 18 Pro Max signalent des craquements, clics et crépitements provenant du haut-parleur, parfois accompagnés de problèmes pour les appels ou la musique.

Des utilisateurs d’iPhone 18 Pro et 18 Pro Max signalent des craquements, clics et crépitements provenant du haut-parleur, parfois accompagnés de problèmes pour les appels ou la musique.

Apple n’a pas encore communiqué officiellement, tandis que certains propriétaires ont retourné ou remplacé leur iPhone sans toujours faire disparaître le défaut.

Plusieurs propriétaires entendent des craquements, des crépitements, des clics et de brefs sons secs depuis le haut-parleur. Et pour certains d’entre eux, impossible de lancer de la musique ou de passer des appels. Bref, autant dire une mauvaise nouvelle alors que l’iPhone 18 Pro accumule d’autres problèmes.

À lire : Voici tout ce qu’il faut savoir sur les iPhone 18 Pro et Pro Max

L’iPhone 18 Pro frappé par un problème audio dès sa sortie

C’est d’ailleurs dès le mois de septembre 2026, soit au moment de la sortie de ce smartphone, que les premiers signalements ont pullulé en ligne. Chez certains utilisateurs, on entend un bruit lors de l’appel, pendant que chez d’autres, c’est lorsqu’on déroule une page, ouvre le clavier ou suite à une notification. Certains utilisateurs ont même reproduit le problème en changeant rapidement la luminosité ou en activant, désactivant le mode avion plusieurs fois.

Bref, autant de scénarios qui compliquent le diagnostic de ce problème qui vise l’iPhone 18 Pro. Un haut-parleur défectueux au niveau matériel expliquerait facilement ces sons étranges, mais beaucoup moins lorsqu’ils se font entendre en modifiant la luminosité de l’écran. Pour certains, il s’agit donc d’un problème au niveau du système d’exploitation iOS.

Apple n’a toujours pas communiqué officiellement sur ce souci qui frappe son dernier smartphone aux solides performances malgré ce problème qui entache sa sortie. Bref, tant que la firme de Cupertino n’a pas donné de cause officielle, on peut penser à un défaut matériel, une interférence électrique ou tout autre problème logiciel.

Apple n’a pas communiqué sur ce problème

Face à cette situation, plusieurs propriétaires disent avoir tout simplement rendu leur iPhone 18 Pro quand d’autres en ont eu un de remplacement mais avec exactement le même souci. Bien évidemment, cela ne veut pas dire que tous les iPhone 18 Pro sont concernés, mais les signalements sont suffisamment nombreux pour que l’on se penche sur la question.

Et ça tombe très mal pour Apple puisque dès la sortie de l’iPhone 18 Pro, iOS 27.0.1 a déjà corrigé trois des défauts. Le premier, c’est un problème de redémarrage du smartphone après un échec de Face ID. L’autre est un artefact coloré sur certaines photographies et le dernier, un blocage de l’écran tactile lorsque deux panneaux étaient ouverts en même temps.

Plusieurs témoignages expliquent qu’installer iOS 27.0.1 ne change absolument rien à ce problème de craquement audio. Installer cette mise à jour ne donne donc pas le correctif tant espéré. On attend iOS 27.1 pour octobre 2026. Alors peut-être que l’entreprise californienne proposera un patch avec cette mise à jour.

Pour quelques utilisateurs, le redémarrage de l’iPhone 18 Pro corrige le problème pendant un temps. Là encore, cette solution renforce la piste d’un problème logiciel. Pareil avec le fait que certains iPhone 18 Pro de remplacement ont exactement le même défaut.

Apple est possiblement face à une forte demande à venir de réparations et de remplacements sur des smartphones très récents. Il est donc trop tôt pour parler d’un défaut généralisé de l’iPhone 18 Pro, mais force est de constater que les témoignages sont suffisamment nombreux et similaires pour écarter l’idée d’un cas totalement isolé.

Bref, reste à attendre la suite de ce dossier pour le dernier-né de la firme de Cupertino. Mais on peut le dire, il s’agit quand même d’une très mauvaise publicité.