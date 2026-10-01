Epic Games Store : deux jeux gratuits cette semaine, dont le remaster d’un classique de la science-fiction

Un FPS de science-fiction et jeu d’enquête, c’est ce que nous propose l’Epic games Store cette semaine. Les deux jeux gratuits en question sont System Shock 2: 25th Anniversary Remaster et BURIED STARS. Vous avez sept jours pour les récupérer à partir du 1er octobre.

©Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

Si l’Epic games Store nous avait déjà gâté pour la fin du mois dernier, le début d’octobre voit arriver deux nouveaux jeux gratuits tout aussi intéressant. Tout d’abord, la plateforme propose System Shock 2: 25th Anniversary Remaster. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une réédition du fameux FPS de science-fiction. Une très belle opportunité pour découvrir ce titre ou bien le redécouvrir pour les plus anciens. Ensuite, nous retrouvons BURIED STARS, un jeu orienté enquête avec une direction artistique inspirée des animes japonais. On trouve beaucoup de productions de ce type et il faut reconnaître que celle-ci est assez réussie.

Comme toujours vous avez sept pour ajouter ces jeux gratuits à votre bibliothèque. Ils sont disponibles sur l’Epic Games Store du 1er au 7 octobre à 17h00. Une fois ajouté à votre ludothèque, ces derniers sont disponibles à vie. Pour ceux qui l’ignorent, il suffit de créer un compte gratuit Epic Games pour profiter de ces cadeaux.

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster est offert

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System Shock 2: 25th Anniversary Remaster est donc le remaster du célèbre jeu sorti en 1999. Ce dernier est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store pendant sept jours. Dans le détail, ce portage apporte son lot de nouveautés (notamment le support de la 4K), tout en réussissant à conserver l’esprit du jeu d’origine. Pour ceux qui ne le connaisse pas, il s’agit d’un titre avec une vue à première personne dans un univers de science-fiction.

Au niveau du scénario, on fait difficilement plus classique. Vous incarnez un personnage qui se réveille d’un sommeil cryogénie en 2114. Surprise, vous ne vous souvenez de rien et vous allez devoir affronter des mutants, des robots et une IA qui a décidé de détruire l’humanité. En bref, un vrai titre de SF de la fin des années 90. Au niveau du gameplay, précisons que bien qu’il s’agisse d’un FPS, on retrouve de nombreuses mécaniques de RPG.

Plusieurs classes sont proposées et ces dernières offrent chacun une expérience différence. C’est un point sur lequel System Shock 2 surprend toujours. Les possibilités de gameplay sont nombreuses. Vous pouvez privilégier le combat direct ou utiliser des attaques plus discrètes ou encore recourir au piratage. Pour faire simple, maintenant qu’il est gratuit, vous n’avez pas d’excuse pour ne pas essayer cet excellent jeu.

BURIED STARS est offert par l’Epic Games Store

BURIED STARS est gratuit sur l’Epic Games Store

Abordons désormais le deuxième jeu gratuit de le semaine sur l’Epic Games Store : BURIED STARS. Comme vous pouvez le remarquer au premier coup d’oeil, l’inspiration anime japonais est clairement présente. Par contre, avant de le présenter, indiquons tout de suite qu’il n’y a pas de version française et vous allez devoir vous contenter des voix japonaises. Pour le reste, nous sommes en présence d’un jeu d’enquête tout ce qu’il y a de plus classique.

En effet, en termes de scénario, un meurtre a été commis au milieu d’un groupe et vous allez devoir trouver le coupable. Ensuite, vous devez consulter leurs réseaux sociaux et les interroger affinée démêler le vrai du faux. Vous aurez le choix entre plusieurs dialogues et votre niveau d’affinité avec les différents personnages peut avoir un impact. La prise en main et facile, mais il faut reconnaître que le système se montre vite répétitif.