GTA 6 : 25 minutes de gameplay fuitent à un mois du lancement, que montre la vidéo qui affole Rockstar

Décidément, Cyberleek ne veut pas lâcher la grappe à Rockstar. Ce sont 25 minutes de gameplay qui ont fuité à un mois du lancement de GTA 6. Mais que montrent exactement ces images ? On vous explique tout.

Cyberleek a publié 25 minutes de gameplay de GTA 6 à un mois de sa sortie, avec notamment une course de rue, du shopping et de la personnalisation de voiture.

La fuite révèle surtout un possible mode FPS jamais confirmé et suggère le retour des codes de triche, avec un tank apparaissant soudainement.

Cyberleek réclame encore des dons en cryptomonnaie après avoir déjà récolté près de 250 000 dollars, tandis que Take-Two enquête sur les précédentes fuites.

Pour rappel, à quelques jours déjà de la présentation de GTA 6 sur Netflix, un pirate appelé Cyberleek a publié plusieurs images du jeu. Et si certains pensaient au fake au tout début, on sait désormais qu’elles sont véridiques et Take-Two, éditeur de Rockstar, mène l’enquête pour remonter jusqu’aux auteurs.

Nouvelle fuite de GTA 6, que montrent les images publiées ?

Bref, Cyberleek récidive avec la publication d’un fichier d’environ 370 Mo et 25 minutes de gameplay de GTA 6. L’archive ZIP s’appelle “Extended Leek”, soit un jeu de mots en rapport avec le titre “Extended Look” de la vidéo Netflix et le pseudo Cyberleek.

Bref, ces images ont de quoi agacer Rockstar à un mois de la sortie de GTA 6, plus exactement le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series avant la version PC qui se fait toujours attendre. Les personnes qui ont pu visionner les images estiment qu’il s’agit vraiment de GTA 6.

Yeah the Newest CyberLeek contains mission cutscenes and missions, showcasing racing in Vice city and the thrillbilly mud club.



vehicle modification is also displayed.



Jason is completely naked for the entire duration of the leak, and Lucia can be seen wearing only bikini. — Saukko505 (@saukko505) October 8, 2026

Dedans, on voit notamment une séquence de gameplay qui montre la personnalisation d’une voiture dans un garage ou encore une course de rue. Il y a également Jason et Lucia qui font du shopping avant de se rendre au Thrillbilly Mud Club. Jason apparaît aussi entièrement nu pendant 14 minutes en jeu.

Il y a toutefois certains éléments qui ont retenu l’attention dans ces images fuitées. D’abord, le fait qu’il existe un mode FPS que le studio n’a jamais confirmé. Ensuite, le possible retour des codes de triche puisqu’à un moment, un tank apparaît de nulle part.

Un pirate qui demande (encore) de l’argent pour ses fuites

Cyberleek termine sa vidéo en demandant encore des dons en cryptomonnaie, une habitude pour ce pirate ou ce groupe de pirates qui ne cesse de demander de l’argent. Lors des premières fuites, le prétexte utilisé était notamment le fait que Take-Two abandonne le disque physique, une position assumée par son PDG.

Selon les différentes informations, Cyberleek aurait reçu près de 250 000 dollars via sa cryptomonnaie lors de la publication des fuites de GTA 6. Désormais, Cyberleek demande de l’argent pour “un projet coûteux”, mais “sans aucune connexion avec Rockstar, mais bien lié au jeu vidéo”.

Cyberleek évoque aussi un projet qui prendrait plusieurs mois, voire années, pour tourner. Pas sûr que Take-Two laisse passer ça. Après tout, on parle de pirates qui souhaitent financer l’un de leurs projets privés en récoltant de l’argent via du contenu piraté et protégé.

Take-Two, prêt à faire tomber les pirates ?

Et on le sait, l’éditeur a les reins solides financièrement pour des actions en justice et nul doute que les enquêteurs sont sur la piste de Cyberleek. Si Rockstar a réagi à la première fuite de Cyberleek à l’époque, aucune prise de parole à l’heure actuelle du studio qui s’attendait sans doute à ce que d’autres images soient publiées.

Bref, la communication n’est pas top pour Rockstar qui cherche à maîtriser jusqu’au bout la sortie de GTA 6. Le studio ne prend que très peu la parole à propos de son jeu et nous donne des informations ici et là. Par exemple, le fait que les missions laisseront bien plus de liberté aux joueurs.