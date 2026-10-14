Android Auto 18 cache une énorme refonte, Google a lancé la mise à jour mais pas pour tous les conducteurs

Android Auto 18 prépare son déploiement avec une énorme refonte graphique. La version bêta dévoile un bout de code qui parle de “Cielo Launcher”. Et justement, Cielo est le nom de code de la prochaine interface d’Android Auto, qui remplacera Coolwalk.

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

Android Auto 18 prépare une grosse refonte avec l’interface Cielo, pensée pour mieux exploiter les écrans panoramiques, verticaux ou courbés.

Gemini prendra une place centrale, avec des commandes vocales plus naturelles, l’accès à Gmail ou Google Agenda et de nouveaux widgets directement sur le tableau de bord.

La mise à jour prépare aussi la vidéo à l’arrêt, un nouveau lecteur multimédia et une navigation Google Maps enrichie en 3D.

On le sait, Android Auto ne cesse de s’enrichir de nouveautés, et désormais, place à Android Auto 18, déjà disponible pour quelques testeurs depuis peu. Pour le moment, pas de grosses modifications affichées mais dans les fichiers de l’application, un code fait référence à Cielo Launcher.

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Android Auto 18 prépare une refonte massive de l’écran de votre voiture

On trouve des traces de Cielo depuis au moins novembre 2025, mais le retour dans le code d’Android Auto 18 prouve que Google planche toujours sur le projet. Android Auto 18 se démarquera surtout en termes d’interface avec un affichage qui prend bien plus de place et s’adapte aux écrans panoramiques, verticaux, courbés ou de forme peu commune.

En termes d’expérience utilisateur, Google Maps pourra apparaître en fond sur une surface bien plus large, avec les commandes, les messages et la musique par-dessus. Le tiroir des applications glissera aussi sur l’écran, au lieu de prendre toute la place sur l’affichage.

Il y a également les widgets qui sont de la partie. Android Auto 18 permettra d’afficher une horloge, la météo, un contact, un raccourci vers Google Home ou le calendrier et ce sans lancer la moindre application. Le but pour Google est de réduire le nombre d’actions lors de la conduite. Un peu à l’image de Gemini et son contrôle vocal, même si beaucoup l’estiment encore trop hasardeux.

Pour l’esthétique, les couleurs et certains éléments visuels reprendront aussi ceux du smartphone grâce à Material 3 Expressive. Le tableau de bord sera donc en cohérence avec l’apparence choisie sur son téléphone.

Gemini sera au centre de l’expérience Android Auto 18

Et puisque l’on parlait de Gemini juste avant, l’IA aura aussi une plus grande place dans Android Auto 18. Google Assistant a déjà fait ses adieux pour une grande partie des utilisateurs et désormais, c’est Gemini qui prend sa place. L’IA comprend des demandes formulées de manière plus naturelle, consulte les informations dans Gmail ou Google Agenda, si les autorisations sont activées, et aide à rédiger des réponses.

Android Auto 18 s’articulera donc autour de Gemini. Mais ce n’est pas tout puisque Google planche aussi sur un nouveau lecteur multimédia. Les commandes de lecture auront des boutons en plus selon l’application. Par exemple, pouvoir répéter un morceau, activer la lecture aléatoire ou liker une musique. La pochette de l’album prendra moins de place pour laisser bien plus de place aux contrôles. Les podcasts afficheront aussi des commandes adaptées à leur format.

Alors que des applications tierces proposent déjà cette fonctionnalité, la vidéo arrivera dans Android Auto 18 pour certaines voitures compatibles. Il sera possible de regarder des vidéos sur des applications comme YouTube, mais uniquement quand le véhicule est à l’arrêt. Dès que la voiture roule, la vidéo disparaît, mais l’audio pourra se poursuivre. Pour les véhicules compatibles, on parle d’une image en Full HD jusqu’à 60 images par seconde.

Pour le moment, la mise à jour est en bêta très fermée

Google s’attelle aussi à une navigation plus riche dans Google Maps puisque le nouveau mode Navigation immersive affichera des bâtiments, des reliefs et des éléments routiers en 3D pour que les intersections soient plus simples à comprendre. L’objectif pour la firme de Mountain View est de donner plus d’informations d’un coup d’œil sans jongler entre les écrans et les menus.

Android Auto 18 est donc disponible en bêta, mais seulement pour quelques heureux élus. Google n’a pas donné de date précise pour le déploiement en version finale de cette mise à jour avec son affichage Cielo. Il faudra sans doute attendre encore quelques mois avant que la version finale puisse être disponible pour tous les automobilistes.