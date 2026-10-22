Android Auto s’offre plusieurs nouveautés Gemini, mais mauvaise nouvelle si vous vouliez en profiter

Ce sont de nouvelles fonctionnalités IA qui sont ajoutées à Gemini dans Android Auto. Google lance Personal Intelligence, qui permet à l’IA d’accéder à une partie de vos données. Mais mauvaise nouvelle si vous voulez en profiter.

Google ajoute Personal Intelligence à Gemini dans Android Auto pour croiser Gmail, Agenda, Drive ou Photos avec Maps et la recherche.

La fonctionnalité peut retrouver une porte d’embarquement, une adresse de rendez-vous ou un lieu à partir de vos données personnelles.

Personal Intelligence est optionnel, mais reste indisponible en France et dans tout l’Espace économique européen.

Désormais Gemini peut consulter Gmail, Google Agenda, Google Drive ou encore Google Photos pour ensuite croiser ces éléments avec Google Maps, YouTube ou la recherche Google. Mais il y a une mauvaise nouvelle pour les intéressés français.

Android Auto lance Personal Intelligence pour Gemini

Malheureusement pour ceux qui voulaient tester Personal Intelligence de Gemini sur Android Auto, la France est écartée du déploiement avec tout le reste de l’Espace économique européen. Bref, les automobilistes n’ont pas droit pour le moment à un Gemini boosté qui collecte des données pour comprendre un contexte et générer une réponse plus pertinente.

Parmi les exemples, si vous demandez votre porte d’embarquement, l’IA peut chercher où elle se trouve dans la confirmation du vol sur Gmail. Autre possibilité, si vous demandez l’itinéraire Google Maps vers votre rendez-vous médical, l’IA est capable de puiser dans Google Agenda pour trouver l’adresse. Gemini utilise donc les informations de votre compte Google sans que vous n’ayez à donner les détails.

Mais ce n’est pas tout puisque Gemini dans Android Auto peut aussi retrouver un lieu à partir d’une photographie, croiser vos préférences avec Google Maps ou reprendre une recherche précédente. Ce sont donc des données très personnelles que l’IA utilise pour générer sa réponse. Il faut en avoir conscience, comme chaque fois avec cette technologie. Personal Intelligence repose donc sur le croisement pour que votre demande n’ait pas besoin d’être précise. L’IA comprend tout.

Une fonctionnalité optionnelle

Bien évidemment, l’IA embarquée dans Android Auto ne plaît pas à tout le monde et certains dénoncent le manque de sécurité provoqué par Gemini. Heureusement, la fonctionnalité Personal Intelligence est donc optionnelle. Google ne connecte vos applications qu’après l’activation. Il est également possible de choisir les services autorisés, mais aussi de retirer les accès depuis les réglages.

Mais gardez en tête que si Personal Intelligence a été activé dans Gemini sur votre smartphone, ce sera aussi le cas automatiquement sur Android Auto puisque vous utilisez le même compte. À noter que les réponses personnelles ne s’affichent que si votre smartphone est connecté au véhicule et pour cause, une voiture peut parfois être partagée avec un proche ou utilisée par plusieurs personnes.

En France, comme expliqué précédemment, Personal Intelligence n’est pas disponible. Gemini est toutefois bien intégré à Android Auto dans l’Hexagone, mais n’a donc pas accès à Gmail, Google Agenda ou encore Google Photos pour personnaliser ses réponses. Google n’a pas communiqué de date de déploiement hexagonal.

D’autres voitures seront prochainement compatibles

Les comptes Google compatibles avec Personal Intelligence sont obligatoirement tenus par des personnes majeures pour activer Personal Intelligence. Les comptes professionnels, scolaires ou éducatifs Google Workspace sont écartés. Ce sont d’abord les automobilistes qui profitent de cette personnalisation.

C’est Android Auto qui a droit à cette fonctionnalité en premier avant que d’autres voitures qui intègrent les services Google suivent dans les prochains mois. Ce mois-ci Google a aussi étendu Gemini à Google Maps dans Apple CarPlay, autre système d’info-divertissement populaire.

Mais en revanche, Personal Intelligence n’est pas intégré. Les données de Gmail, Google Photos ou encore Google Agenda ne sont donc pas utilisées chez les utilisateurs d’iPhone.

Source : Google