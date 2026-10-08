France Travail : énième fuite de données pour l’administration française, voici ce qui a été volé par les pirates

Décidément, ça ne s’arrête pas pour l’administration française et plus précisément France Travail. Une nouvelle fuite de données a été repérée. Voici les informations qui auraient été dérobées par les pirates.

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

Un pirate affirme avoir récupéré 62 848 lignes de données liées à France Travail, principalement concernant des employés et structures partenaires.

Les données comprennent noms, coordonnées professionnelles, postes, régions, agences et parfois photos de profil, mais pas de mots de passe ni données bancaires.

Ces informations peuvent surtout servir à mener des campagnes de phishing plus crédibles, par email ou téléphone, en croisant plusieurs fuites de données.

On en parle régulièrement dans nos colonnes. L’administration française ne fait que subir des attaques d’une extrême gravité. Récemment, les impôts furent piratés et siphonnés. Mais il n’y a pas que le fisc qui est touché puisque France Travail a déjà été piraté dans le passé. Et rebelote aujourd’hui puisqu’un pirate affirme être en possession de 60 000 lignes de données de France Travail.

Encore un nouveau piratage qui frappe France Travail

C’est sur un forum dédié à la cybercriminalité que le pirate, qui se fait appeler 0xRune, a présenté une base de données avec 62 848 lignes très exactement. Le piratage aurait eu lieu très récemment puisque l’on parle de septembre dernier.

Mais notons que France Travail n’a pas communiqué pour le moment. Reste que cette possible nouvelle attaque s’inscrit dans une série noire pour la France, au point d’avoir lancé le hashtag #FrancePassoire sur les réseaux sociaux.

Mais dans le cas de ce piratage, ce ne sont pas les demandeurs d’emploi qui auraient été visés. French Breach a compté 999 mails dans l’échantillon de 1 000 lignes posté par le pirate. Parmi ces 999 adresses mail, 971 ont @francetravail.fr dans l’adresse mail. Ce qui veut donc dire qu’il s’agit d’employés de France Travail, mais aussi d’organismes et de structures partenaires.

Quelles données ont été volées pendant le piratage

Plus exactement, les données volées contiennent :

Les noms et prénoms.

L’adresse mail professionnelle.

Le numéro de téléphone fixe.

Le numéro de téléphone portable.

Le poste occupé.

La structure.

La région à laquelle l’employé est rattaché.

Le nom du site ou de l’agence.

Il y a également des photos de profil dont l’URL pointe vers intranet.francetravail.fr.

Pour les personnes concernées, French Breach précise qu’il n’y a pas de données bancaires ou de mots de passe entre les mains des pirates. Sauf que cela n’importe que très peu puisque désormais les pirates ont de nouveau des informations très précises de l’administration française, ce qui leur permettra de mener des attaques de phishing encore plus convaincantes.

Méfiance face aux futures communications

Car on le sait, les escrocs ne se reposent jamais sur une seule fuite de données mais en croisent plusieurs dizaines d’autres. Le but est de convaincre plus facilement une victime en partageant des informations privées dans un mail de phishing qui a pour but de faire télécharger un logiciel vérolé ou de pointer vers une adresse web piégée, comme une page de phishing.

Le plus classique, c’est de jouer l’urgence pour vous faire aller sur un faux site qui en imite un autre tout à fait légitime puis demander des coordonnées bancaires. Très souvent, les pirates prétextent un paiement urgent d’une petite somme à effectuer, sous peine de sanction, ou une grosse somme à récupérer.

Bref, si vous faites partie des possibles personnes concernées par cette nouvelle fuite de France Travail, méfiez-vous des prochains emails que vous recevrez. Mais aussi des coups de fil, puisqu’on le sait, l’arnaque au faux conseiller bancaire fait des ravages.

Source : FrenchBreaches









