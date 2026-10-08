Epic Games Store : un jeu d’horreur gratuit vous attend pour Halloween, en plus d’un autre offert

Comme chaque semaine, Epic Games offre des jeux gratuits. Et pendant une semaine, ce sont deux titres à récupérer, dont l’un axé sur l’horreur alors qu’Halloween approche. Plus exactement : Out of Sight et TerraScape.

© Montage BuzzArena

La semaine dernière, l’Epic Games Store offrait justement System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, un jeu d’horreur, mais aussi Buried Stars. Désormais, place à une nouvelle fournée puisque du 8 octobre à 17 h jusqu’au 15 octobre à la même heure, vous pourrez récupérer une copie gratuite de deux titres, plus exactement le jeu d’horreur Out of Sight et le titre TerraScape pour bâtir de magnifiques royaumes sur des îles flottantes.

Rappelons que ces jeux sont offerts et mis définitivement dans votre bibliothèque Epic Games Store. Ils ne sont pas accessibles que pendant une courte durée comme c’est le cas sur d’autres plateformes parfois. Une fois dans votre panier, il suffit de valider l’achat à zéro euro exactement pour ensuite disposer de votre jeu à vie. Tout ce que cela vous demande, c’est un compte Epic Games Store et bien évidemment sa création est totalement gratuite. Vous n’avez jamais à renseigner votre carte bancaire.

Out of Sight est offert par l’Epic Games Store

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Out of Sight est un jeu d’horreur indépendant qui mise énormément sur l’atmosphère lugubre. Le titre mélange à la fois première et deuxième personne pour un voyage qui se veut effrayant mais aussi émouvant. L’histoire d’une petite fille appelée Sophie qui a retrouvé la vue grâce à son ourson en peluche Teddy. Mais il lui faut désormais s’enfuir face à un danger qui se cache partout, aussi bien derrière une planche qui grince qu’une barrière inattendue.

Il faudra donc survivre à travers ce manoir effrayant. Le jeu vous propose de découvrir son passé tragique et les événements qui ont fait que celui-ci est désormais un cauchemar à l’histoire effrayante. Il ne s’agit donc pas là d’affronter directement des créatures mais bien de se cacher, se faufiler et se faire discret pour échapper au danger sur le chemin de Sophie et son ourson en peluche Teddy.

Un titre indépendant salué par la critique qui évoque notamment sa magnifique direction artistique ou encore son game design surprenant. Si vous avez aimé les Little Nightmares, nul doute qu’Out of Sight vous parlera beaucoup.

TerraSpace est aussi offert pendant une semaine

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L’autre jeu offert est TerraScape, qui n’a rien d’un city builder comme les autres. Dans le jeu, il faut faire prospérer des royaumes en plaçant stratégiquement les bâtiments. À chaque nouveau bâtiment, vous en déverrouillez d’autres mais aussi plus de pioches et des améliorations. Ensuite, il y a des paquets qui fonctionnent bien mieux en synergie. Dès lors, chaque bâtiment gagne des avantages via les différents modificateurs.

Grâce à tous ces outils, TerraScape vous propose de développer votre royaume, que vous choisissiez une humble bourgade ou une grande métropole. Bien évidemment, il faut toujours être stable en points pour ne pas être à court de cartes et garantir une croissance régulière.

D’autres possibilités sont offertes comme la fusion de bâtiments pour créer d’énormes complexes et des modificateurs plus efficaces. Entre points bonus, cartes supplémentaires et effets spéciaux, on trouve plus d’une douzaine de bâtiments fusionnés avec des effets surprenants.

TerraScape peut également être joué en ligne avec ses amis dans le mode versus. Sinon, il existe aussi le mode co-op pour maximiser vos royaumes en travaillant main dans la main avec d’autres joueurs. La direction artistique se veut détendue et atmosphérique pour ne pas tomber dans le city builder bête et méchant qui vous pousse constamment à l’offensive. Le titre offre une grande rejouabilité et une bande-son immersive.