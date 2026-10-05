En toute discrétion, Sony lance une nouvelle PS5 Slim qui bénéficie de l’un des meilleurs atouts de la PS5 Pro

C’est en toute discrétion que Sony a lancé une toute nouvelle PS5 Slim. Et pour l’occasion, elle reprend l’un des meilleurs atouts de la PS5 Pro pour mieux gérer le métal liquide. À noter que l’entreprise japonaise n’a fait aucune annonce autour de ce changement.

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Sony a discrètement lancé une nouvelle PS5 Slim avec une carte mère EDM-051 et une meilleure gestion du métal liquide inspirée de la PS5 Pro.

La console ne gagne aucune performance, mais elle améliore la fiabilité, le refroidissement et la maintenance, notamment avec une pile CR2032 plus accessible.

Cette nouvelle conception a pour l’instant été repérée uniquement dans le pack PS5 Slim Marvel’s Wolverine lancé en France à 649,99 €.

Ce n’est qu’après le démontage d’une PS5 Slim du pack Marvel’s Wolverine qu’a été découverte cette nouvelle conception. Bien évidemment, la console de Sony a toujours les mêmes performances mais pour la fiabilité et les réparations, c’est bien mieux.

La PS5 Slim a été modifiée pour faciliter la réparation et la stabilité

Modyfikator89, technicien spécialisé dans la réparation de consoles, a publié les résultats de son démontage d’une PS5 Slim édition Marvel’s Wolverine. Dedans, une toute nouvelle carte mère EDM-051, dont la référence n’apparaît même pas dans la communication de Sony. Idem pour le manuel de la console, rien d’indiqué.

C’est depuis le 15 septembre 2026 que ce pack PS5 Slim numérique avec Marvel’s Wolverine, qui suscite de nombreuses critiques, a été lancé en France au prix de 649,99 euros.

Sony quietly refreshed the PS5 Slim again and this one is much more interesting than it looks. 👀

We opened the new Wolverine Limited Edition and inside found the refreshed EDM-051 motherboard.

This isn’t just another cosmetic revision.

Compared with earlier Slim boards, Sony has… pic.twitter.com/eMWFu9aKw1 — modyfikatorcasper (@Modyfikator89) September 30, 2026

Comme expliqué dans le chapeau, la plus grosse optimisation est au niveau du métal liquide placé entre la puce principale et le dissipateur thermique. Ce matériau évacue très bien la chaleur et conduit l’électricité. Sur la carte EDM-051, Sony a réduit la surface directement exposée et revu la protection autour de la puce pour améliorer la fiabilité et la réparation.

La PS5 Pro utilise déjà une méthode très similaire

Une méthode que l’on retrouve sur la PS5 Pro, dont la dernière mise à jour propose le PSSR 2. Sony a expliqué que la plus puissante de ses consoles utilise de fines rainures autour de la zone où se trouve le métal liquide. Le but est de mieux répartir ce matériau et de stabiliser le refroidissement. La nouvelle PS5 Slim ne reprend pas à l’identique cette méthode, mais sa protection suit la même logique.

Sony a aussi modifié la forme et le matériau du dissipateur thermique par rapport aux précédentes déclinaisons de la PS5 Slim. Mais ce n’est pas tout puisque Sony a déplacé la petite pile CR2032 qui enregistre l’horloge interne de la console.

Sur les anciennes versions, son remplacement demandait un démontage plus poussé. Avec la nouvelle carte mère, la pile est donc bien plus accessible comme sur la PS5 Pro. Bref, une évolution utile sur la durée de vie de la console puisque cette pièce s’use après plusieurs années.

Mais Sony ne communique pas sur ces modifications

Idem pour la carte mère simplifiée par Sony. L’entreprise japonaise utilise une nouvelle puce qui stabilise le signal HDMI. Un composant qui coûte moins cher et permet donc au passage de réduire certains coûts de production et de simplifier la maintenance. Ce qui n’empêche pas pour autant Sony d’augmenter le tarif de ses consoles.

La stratégie n’a rien de nouveau chez Sony. En 2025, une précédente version de la PS5 Slim a déjà modifié son refroidissement. La nouvelle carte EDM-051 montre que Sony a encore retravaillé l’intérieur de sa console.

Bref, n’attendez donc pas des jeux plus beaux ou une augmentation des images par seconde. Le véritable intérêt est une meilleure maîtrise du métal liquide et de la pile interne pour une maintenance facilitée. À noter que l’on a repéré cette nouvelle carte EDM-051 uniquement sur la PS5 Slim en édition Marvel’s Wolverine. Il faudra donc jeter un œil à l’intérieur des PS5 Slim classiques pour savoir si elles sont aussi concernées.