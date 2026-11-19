Amazon vide son stock d’écouteurs Samsung pour le Black Friday. Les Galaxy Buds3 FE, déjà réputés pour offrir un très bon rapport qualité/prix, sont en promo. La paire est disponible pour 99 €, au lieu de 149 €.

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Le Black Friday est le moment parfait pour faire de bonnes affaires sur les écouteurs sans fil. De nombreux appareils sont actuellement en promotion sur Amazon. L’offre la plus intéressante si vous recherchez une paire à petit prix est à trouver du côté des Samsung Galaxy Buds3 FE. Cet accessoire est proposé à 99 €, alors qu’il avait été lancé à 149 €. C’est une excellente solution si vous souhaitez investir dans de bons écouteurs à réduction de bruit active à moins de 100 €. Notons que la paire est compatible avec tous les appareils Android, mais qu’elle ne s’exprime pleinement que dans l’écosystème Samsung. Dernièrement, si le produit ne vous convient pas, la période de retour est étendue sur Amazon.

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Les Galaxy Buds3 FE avec 50 € de remise sur Amazon

Tout d’abord, il faut savoir que les Samsung Galaxy Buds3 FE se placent comme des écouteurs de milieu de gamme. Ils vont vous permettre de profiter de la technologie de réduction de bruit active. Si l’isolation n’est pas aussi bonne qu’avec les accessoires haut de gamme de la marque, le résultat reste franchement convaincant pour un produit à moins de 100 euros. Pour le reste, la qualité audio est bonne.

Galaxy Buds3 FE amazon.fr 99,00 € Darty 76,99 € Reconditionné Fnac 83,99 € Occasion Samsung 99,00 € RDC 99,95 € Fnac 99,99 € Fnac 99,99 € Boulanger 99,99 € Darty 99,99 € Cdiscount 112,30 € Darty 115,32 € PC Componentes 119,99 € Joom 198,00 €

Les écouteurs offrent un son précis et équilibré. Sur ce point, il n’y a rien à redire. Notons aussi qu’ils sont confortables et tiennent très bien aux oreilles. Ils sont certifiés IP54 et vous pouvez donc les porter pendant vos séances de sport. Le système de contrôles est intuitif et tout ce qu’il y a de plus complet. Toutefois, il faut savoir que s’ils sont compatibles avec tous les appareils Android, certaines options sont réservées aux appareils Samsung.

D’un autre côté, si vous êtes un utilisateur iOS, il va falloir passer votre chemin. En matière d’autonomie, vous pouvez compter sur sept heures d’écoute avec l’ANC activée. De plus, le boîtier va assurer plusieurs cycles de recharge. Dernièrement, le système de micros est de bonne qualité, ce qui permet de passer des appels dans de bonnes conditions.