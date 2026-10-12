Une application Android vous permet de jouer à vos jeux Steam et Windows, mais aussi d’émuler toutes les consoles

Jouer à ses titres Steam ou encore Windows sur un smartphone Android, c’est possible. C’est ce que permet l’application DroidDeck, qui ne demande même pas de PC et ne repose pas sur le streaming. De quoi profiter de ses jeux partout.

DroidDeck permet donc de faire en sorte que votre smartphone Android se transforme en console de jeu PC avec l’interface Big Picture de Steam et l’accès aux jeux Windows. Sur des smartphones puissants, certains titres comme Cyberpunk 2077 atteignent même 60 images par seconde avec les paramètres graphiques moyens.

DroidDeck permet de faire tourner des jeux Steam et Windows sur Android

Ici, le principe est totalement différent de Steam Link qui affiche le jeu exécuté sur un PC directement à l’écran du smartphone. Et pas de streaming non plus comme le Xbox Game Pass sur smartphone ou encore le PS Portal de Sony.

DroidDeck exécute les jeux en local sur le smartphone avec le client Steam de Valve pour les processeurs ARM. Proton adapte les jeux Windows en tant que surcouche Linux, pour que l’appli du smartphone exécute le code prévu pour les processeurs PC. C’est FEX qui est utilisé. DroidDeck propose donc l’interface du Steam Deck sans même installer SteamOS à la place d’Android.

DroidDeck ne demande pas non plus de droits administrateur pour l’installation. Pour la version du système d’exploitation, il faut Android 9 au minimum. Ensuite, DroidDeck s’occupe lui-même de télécharger l’environnement Linux et Steam avec 3 Go de stockage demandé.

Le bureau Linux peut être installé de manière facultative comme les émulateurs qui ajoutent environ 1 Go. Il faudra toutefois désactiver la restriction sur les processus secondaires pour que Steam puisse lancer tous ses composants.

Des performances jusqu’à 60 images par seconde pour Cyberpunk 2077

La chaîne ETA Prime a testé DroidDeck sur un REDMAGIC 11 Pro équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm et de 16 Go de RAM. Dans son test, Cyberpunk 2077 tourne autour de 60 images par seconde avec les paramètres graphiques moyens.

Idem, c’est 60 images par seconde pour Skyrim Special Edition en 720p avec des réglages graphiques moyens. Left 4 Dead 2 montre jusqu’à 120 images par seconde en 720p avec les réglages élevés. Hogwarts Legacy est bien plus gourmand, mais tourne quand même à 40 images par seconde avec des réglages bas et le FSR activé.

DroidDeck gère également les manettes via Steam Input, affiche les performances du smartphone et propose plusieurs pilotes graphiques. Une option de génération d’images via Lossless Scaling crée des images intermédiaires pour améliorer la fluidité. DroidDeck accepte aussi des outils d’AMD et Qualcomm qui améliorent l’image quand le jeu tourne dans une définition plus basse.

Toutefois, il faudra s’équiper d’un smartphone suffisamment puissant. DroidDeck demande une puce Snapdragon avec une partie graphique Adreno 730 ou plus récente. La version 0.3.2 ajoute un support à l’essai de certains Adreno 6XX, comme l’Adreno 650. Pour le moment, les puces graphiques Mali, Xclipse et PowerVR ne sont pas compatibles. Idem pour les smartphones avec une puce MediaTek, Google Tensor ou Exynos de Samsung.

Quelles nouveautés avec la version DroidDeck 0.3.2 ?

Ce mois-ci, DroidDeck 0.3.2 a aussi ajouté d’autres fonctionnalités très pratiques comme la possibilité pour Steam de poursuivre un téléchargement quand l’écran était éteint. Les cartes microSD et les supports externes peuvent être utilisés comme bibliothèque Steam. Le code du projet est public et ses versions officielles sont publiées sur GitHub.

Bref, en 2026, vous l’aurez compris, un smartphone haut de gamme est désormais capable de faire tourner localement des AAA avec une interface proche du Steam Deck.