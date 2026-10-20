Son Mac chauffe à 112 °C, Claude fait la découverte d’un logiciel caché qui utilise 1 175 % du processeur

Claude Code peut être très utile et de manière surprenante comme nous l’apprend l’histoire du jour, celle d’un développeur dont le processeur du Mac a surchauffé jusqu’à 112 degrés. L’IA d’Anthropic a alors repéré un logiciel caché qui en est la cause.

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

Claude Code a détecté XMRig sur le Mac d’un développeur après avoir repéré une température du processeur montant jusqu’à 112 °C.

Le mineur de Monero utilisait près de 1 175 % du processeur et se relançait automatiquement au démarrage du Mac.

Le développeur ignore l’origine exacte de l’infection, mais soupçonne des extensions audio piratées utilisées sur son ordinateur.

C’est sur Reddit que le développeur appelé UntilHEX partage son histoire. À l’origine, il utilisait Claude Code pour l’aider à créer une application de surveillance de la température de son Mac. Pour rappel, Claude Code est un outil d’Anthropic pensé pour la programmation qui peut lire des fichiers et exécuter des commandes sur le PC avec des autorisations fixées par l’utilisateur.

Quand Claude découvre par hasard un logiciel caché sur un Mac

UntilHEX a simplement demandé à Claude Code de créer une application capable d’afficher les données des capteurs de température de macOS. Et les premières mesures font froid dans le dos puisque son processeur montait jusqu’à 112 degrés.

Claude Code a cherché la source du problème et a repéré XMRig, un logiciel gratuit qui utilise la puissance du processeur d’un PC pour miner du Monero, une cryptomonnaie. Le programme est tout à fait légal, mais les pirates l’installent régulièrement en secret sur les PC de leurs victimes.

Chez ce développeur, XMRig utilisait environ 1 175 % du processeur, ce qui veut dire qu’environ les douze cœurs du Mac étaient saturés. Claude Code a alerté l’utilisateur de manière très limpide : “Ton Mac exécute un mineur de cryptomonnaie que je n’ai pas installé”.

C’est au démarrage du Mac que le logiciel se lançait. Selon l’utilisateur qui a fouillé les données de son PC, c’est le 29 août 2026 que XMRig a été configuré pour être lancé au démarrage. Un autre réglage était programmé pour que le minage se relance après un arrêt, ce qui veut dire qu’arrêter le processus n’aurait même pas réglé le problème.

Un logiciel apparu mystérieusement sur le Mac de l’utilisateur

Claude Code a donc proposé au développeur d’arrêter le mineur, de désactiver son lancement automatique et de déplacer les fichiers dans un dossier à part. “Je n’ai eu qu’un fichier à supprimer moi-même”, explique le développeur, qui parle d’un problème d’autorisation. Ensuite, UntilHEX a lancé Malwarebytes pour vérifier le nettoyage.

Le développeur explique aussi pourquoi ce problème est passé inaperçu. Le développeur utilise souvent un casque et travaille avec Blender ou FL Studio, des logiciels qui sollicitent beaucoup le processeur. Et le développeur utilisait surtout un PC sous Windows, alors la forte activité de son Mac ne lui a pas paru improbable.

En revanche, UntilHEX ne sait pas d’où vient l’infection mais pense à des extensions audio piratées, sans pouvoir désigner le fichier coupable.

Un logiciel de minage très prisé par les pirates

Le scénario n’a rien d’impossible puisque précédemment, des copies piratées de Final Cut Pro, Logic Pro ou encore Photoshop étaient diffusées par torrent, puis installaient XMRig sur macOS. Des versions du logiciel modifiées coupaient même le mineur dès l’ouverture du Moniteur d’activité de macOS pour éviter d’être détectées.

XMRig a aussi fait parler de lui cet été avec de faux messages publiés sur les forums Steam qui promettaient d’aider à corriger des bugs de jeu. Les commandes proposées par les pirates installaient en réalité le mineur sur le PC de la victime.

Les pirates répondaient à des demandes d’aide sur les forums communautaires de Steam, puis demandaient ensuite de copier une commande présentée comme un correctif. En vérité, elle téléchargeait XMRig en arrière-plan.