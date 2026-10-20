Un joueur a testé GTA 6 et raconte ses 2 heures de gameplay qui ont complètement viré au chaos

GTA 6 promet de proposer un monde ouvert à la fois vaste et chronophage. Une promesse qui se renforce, puisque le moindre détour peut se transformer en longue séquence. C’est en tout cas ce que nous apprend un joueur qui a pu jouer deux heures et nous raconter sa séquence.

Un testeur interne de Rockstar a joué deux heures à GTA 6 sans atteindre la mission principale, happé par une succession d’accidents, bagarres, vols et poursuites.

Rockstar promet des PNJ beaucoup plus crédibles, avec 600 000 animations, des interactions poussées et même une police capable de mémoriser votre apparence.

GTA 6 veut laisser davantage de liberté au joueur, avec des missions plus ouvertes et un monde conçu pour provoquer naturellement rencontres et détours.

Plus exactement, la personne qui a pu tester GTA 6 pendant deux heures est Phil Hooker, l’un des responsables du développement chez Rockstar. Il s’agissait donc d’un test interne que le dirigeant dévoile dans une interview où il évoque aussi le fait que le prochain jeu du studio ne prendra pas autant de temps à sortir que GTA 6.

GTA 6 mise sur les événements aléatoires sur la route du joueur

Lors de ce test interne, Phil Hooker a eu comme objectif de rejoindre la mission principale. Sauf que son chemin fut semé de rencontres et autres détours qui montrent la richesse de Leonida, dont la carte pourrait être incluse dans la boîte physique du jeu.

La session de Phil Hooker a commencé par un incident de voiture. Le conducteur percuté frappe le véhicule de Phil Hooker en retour puis les deux personnages s’arrêtent pour régler leurs comptes. Puisque le responsable du développement chez Rockstar avait peu de vie, il a donc cherché de quoi en récupérer dans un commerce proche.

Sur le trajet, un autre PNJ l’a insulté puis en a appelé d’autres et une bagarre a éclaté. Puis une fois dans le magasin, Phil Hooker a volé l’argent puisqu’aucun employé n’était à la caisse. Forcément, la police s’est donc lancée à la poursuite de Phil Hooker qui a pu s’enfuir, mais a dû abandonner son véhicule pour en trouver un autre. Il a donc repéré une voiture coûteuse puis a pris la route pour la revendre.

Un nouvel accident a failli avoir lieu à cause d’un autre véhicule que Phil Hooker a décidé de suivre, une décision qui l’a conduit vers un lieu avec des objets à voler. Après la revente, un contact lui a donné une nouvelle piste.

Pourtant, Phil Hooker ne s’est même pas rendu à la mission principale de suite pendant ces deux heures et a juste erré au fil des événements décrits ci-dessus. Le responsable du développement chez Rockstar explique : “Je me souviens surtout du plaisir que j’ai pris”.

Un maximum d’activités et de réalisme

Vous l’aurez compris, Rockstar cherche le maximum de réalisme dans le monde de Leonida, avec ses PNJ vivants. Rob Nelson, l’un des responsables du développement du jeu, explique que les interactions sont encore plus poussées que dans Red Dead Redemption 2. Un PNJ peut, par exemple, remarquer si Jason ou Lucia écoute une conversation de trop près puis être agressif ou partir.

On trouve 600 000 animations pour les PNJ de GTA 6. À titre de comparaison, GTA 5 et Red Dead Redemption 2 en cumulent respectivement 55 000 et 300 000 environ. Rockstar est allé encore plus loin en créant une équipe à Los Angeles uniquement pour se concentrer sur les PNJ.

Là-bas, des auteurs, producteurs et responsables de scènes ont travaillé sur les dialogues, les interactions et la présence de ces personnages dans Leonida. Rob Nelson parle même de premières estimations “terrifiantes” face à ce chantier qui a pesé lourd sur le calendrier du jeu qui sortira finalement le 19 novembre prochain sur PS5 et Xbox Series et possiblement début 2027 sur PC.

Mais le but pour Rockstar était clair : créer des personnages non-joueurs crédibles au lieu de foules qui répètent les mêmes gestes. Les missions ont aussi eu droit à un grand soin pour correspondre à ce monde ouvert. “Nous avons fait un effort très conscient pour ouvrir les choses lorsque c’était possible”, explique Rob Nelson à propos de GTA 6, qui promet d’être plus permissif que Red Dead Redemption 2 notamment.

GTA 6 cherchera à vous perdre dans son immense monde ouvert

Rockstar ne souhaite pas pousser le joueur dans une direction, mais l’invite à se perdre au fil des rencontres et autres événements qui se dressent sur sa route de manière réaliste. Et notons que la police évolue aussi au niveau des personnages non joueurs.

Il leur sera possible de mémoriser des informations à propos de Jason et Lucia, comme leur tenue, leur coiffure ou le véhicule utilisé lors d’un crime. Il faudra donc modifier son apparence ou changer de voiture pour semer les policiers dans certains cas.

Et en parlant des forces de l’ordre, Rockstar a notamment accompagné des policiers, pris des photographies depuis des hélicoptères et étudié l’éclairage des boîtes de nuit de Miami pour créer Vice City et Leonida. Pour rappel, GTA 6 a demandé huit ans de développement avec 4 711 salariés répartis dans douze bureaux à travers le monde.

Source : Bloomberg