Sur Leboncoin, Vinted et eBay, faites attention aux smartphones pas chers dérobés lors des pillages du 17 octobre

La majorité des manifestations qui ont eu lieu le 17 octobre 2026 en France se sont très bien passées. Mais lors du mouvement social, des casseurs en ont profité pour s’emparer de certains appareils dans les boutiques, dont des smartphones que l’on retrouve désormais sur Leboncoin, Vinted ou encore eBay.

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Sur les réseaux sociaux, on trouve de nombreuses scènes des pillages qui ont eu lieu le 17 octobre 2026 en France, avec des boutiques saccagées et des personnes qui repartent les poches pleines. Bien évidemment, les boutiques qui vendent des appareils électroniques n’ont pas été épargnées et certaines se sont fait dépouiller de leurs smartphones. On parle aussi bien des opérateurs que des indépendants ou de grandes enseignes comme Fnac ou des Apple Store.

Des smartphones dérobés pendant les manifestations se retrouvent en vente

Et bien évidemment, face à ces vols en masse, on s’attend à ce que des smartphones pillés ce week-end se retrouvent en vente sur les principales plateformes comme Leboncoin, Vinted ou eBay. Et si ces produits vendus peu cher vous intéressent, prudence.

Et pour cause, désormais, dérober un smartphone n’est plus aussi aisé qu’autrefois puisque l’on trouve plusieurs fonctionnalités qui permettent son blocage à distance. Dès lors, plus d’internet, et parfois même c’est le smartphone tout entier qui est verrouillé.

Pour ce faire, les opérateurs utilisent le code IMEI à quinze chiffres d’un smartphone. Et étant donné que ces boutiques feront sans doute l’inventaire de ce qui a été dérobé, ce sera très aisé pour eux d’effectuer ce blocage.

Et c’est là que le piège peut se refermer sur vous puisqu’il faut quatre jours ouvrés pour qu’un smartphone puisse être bloqué via son code IMEI. L’intervention a lieu quand l’opérateur reçoit la déclaration de vol que les autorités lui transmettent.

Un smartphone volé peut être bloqué à distance

Cela veut donc dire, si vous l’avez bien compris, qu’un smartphone volé le 17 octobre, puis revendu sur une plateforme sur laquelle vous l’achetez, peut se bloquer quelques jours après. Pourtant, il était bien fonctionnel à l’achat.

Justement, certaines personnes informent déjà sur X qu’il vaut mieux faire attention à ces smartphones peu coûteux que l’on pourrait trouver en ligne. Méfiez-vous donc si vous trouvez un smartphone comme l’iPhone 18 Pro à un tarif beaucoup trop beau pour être vrai.

En ligne, des images circulent déjà des fonctionnalités de blocage lancées par les enseignes. L’une des vidéos montre un iPhone sur lequel il est écrit “Veuillez retourner l’appareil à l’Apple Lille”. Le smartphone indique même que les fonctionnalités sont désactivées, mais surtout que la localisation est en cours et que les autorités seront averties.

Toutefois, si vous vous retrouvez avec l’un de ces smartphones pillés et que vous n’en aviez aucune idée, cela ne fait pas de vous un receleur. Le mieux est de garder toutes les traces des échanges avec le vendeur, mais aussi l’annonce, pour prouver votre bonne foi.

Malheureusement, cela ne signifie pas que vous pourrez garder le téléphone et retrouver votre argent, puisqu’il est possible pour la personne qui a été volée de réclamer son dû sur une période de trois ans après le vol.

Méfiez-vous des bonnes affaires ces prochains jours

Le mieux est donc de vous méfier des annonces trop alléchantes, puisqu’un smartphone récent totalement neuf et sous blister à un tarif attractif, mais sans facture, est déjà un premier signal d’alarme. Bien évidemment, rien ne dit que des smartphones seront vendus en masse lors de ces pillages, mais le risque est là.

Et puis n’oublions pas qu’il n’y a pas que les téléphones qui sont concernés par ces vols puis cette revente, puisque c’est aussi le cas du textile. Mais dans ce cas, c’est un peu compliqué pour les enseignes de remettre la main dessus, puisqu’il n’y a rien d’électronique qui permette une quelconque géolocalisation et encore moins un blocage vous empêchant d’enfiler un pull volé.