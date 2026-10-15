Amazon confie une tâche banale à Claude , le projet engloutit 1,8 million de dollars et personne ne s’en aperçoit

Il aura fallu cinq mois pour qu’Amazon détecte la catastrophe. L’entreprise a confié une tâche très simple à Claude, celle de faire correspondre les informations des auteurs avec les bonnes fiches produits du site. Sauf que le budget a explosé de 860 % et a coûté 1,8 million de dollars.

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Les ingénieurs d’Amazon ont utilisé Claude Sonnet, l’un des modèles d’Anthropic. Le but pour eux, c’était d’automatiser une tâche banale d’Amazon. Sauf que les équipes ont laissé tourner le projet jusqu’à accumuler 1,8 million de dollars de dépenses.

Quand une tâche banale de Claude fait exploser le budget d’Amazon

Et si la facture a grimpé si rapidement, c’est simple. Le coût augmente avec le volume de texte traité et généré par le modèle. L’utilisation des tokens a donc explosé et chaque nouvelle opération a rallongé la facture. Ce qui était autrefois une erreur de code qui ne coûtait rien peut désormais prendre une grosse ampleur financière.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’Amazon a mis cinq mois à repérer l’énorme dépassement de 860 %. Bref, un gros problème en termes de surveillance des dépenses, mais aussi un échec technique. Depuis, les ingénieurs planchent sur des garde-fous automatiques capables de bloquer un projet quand il dépasse une limite de coût. Une situation quelque peu ironique pour une multinationale aussi puissante qu’Amazon, qui ne pense même pas à ajouter un plafond.

Et un autre projet d’Amazon par IA a généré environ 541 000 dollars de dépenses imprévues. Et rebelote, une autre expérimentation pour accélérer les livraisons dans le réseau logistique d’Amazon a ajouté 134 000 dollars à la facture. Pour ce cas, il a fallu un peu plus de deux semaines avant de repérer le problème.

Amazon se défend face à cet échec

Lors d’une réunion interne d’Amazon, les ingénieurs ont expliqué que le problème s’applique à plusieurs projets ratés. Toutefois, Amazon tente de minimiser l’ampleur du problème. L’entreprise explique que ces exemples ne concernent qu’une petite partie de ses équipes et pas l’utilisation globale de l’IA dans l’entreprise.

“Comme pour toute nouvelle technologie, nous expérimentons, apprenons à améliorer notre façon de l’utiliser, notamment pour réduire les coûts”, a déclaré Amazon. L’entreprise conteste aussi le fait de prendre ces échecs pour en faire un bilan général.

Une affaire qui arrive après un autre épisode chez Amazon en mai dernier. Car il y a quelques mois, l’entreprise a supprimé KiroRank, un classement interne créé par des salariés, qui mesurait la quantité d’IA utilisée. Pour grimper dans ce classement, des employés menaient des tâches inutiles. Finalement, il a fallu que Dave Treadwell, vice-président chez Amazon, demande à ses équipes de ne pas utiliser l’IA “juste pour utiliser l’IA”.

L’IA a une grande place dans la stratégie du groupe

Amazon dépense des sommes pharaoniques dans l’IA. En 2026, l’entreprise prévoit environ 200 milliards de dollars d’investissement, surtout dans cette technologie et les centres de données. Amazon cherche aussi à vendre ses propres outils et puces IA. Le problème, c’est que ses équipes internes peinent encore à gérer le budget de certains projets.

Comme expliqué en introduction, Amazon utilise Claude et ça n’a rien d’un hasard. Il y a quelques mois, Amazon a annoncé 5 milliards de dollars en plus investis dans Anthropic et jusqu’à 20 milliards de plus si certains objectifs commerciaux sont atteints. Une somme qui s’ajoute aux 8 milliards de dollars déjà investis dans le laboratoire IA.

En parallèle, Anthropic s’est engagé à dépenser plus de 100 milliards de dollars sur dix ans dans les services cloud d’Amazon.

Source : Financial Times