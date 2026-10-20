En 2027, la France va doubler le nombre de ses radars en ville avec un durcissement des contrôles

En 2027, vous croiserez bien plus de radars en ville, puisque l’État ambitionne d’en compter 750 sur le territoire, alors que cette année, l’objectif officiel était de 340. Et les contrôles risquent donc de se durcir pour l’occasion.

© Wikipédia (auteur : Céréales Killer)

En 2027, l’État veut porter le nombre de radars urbains à 750, contre un peu plus de 150 en service début octobre 2026.

Les radars autonomes augmenteront aussi, tandis que les premiers radars sonores pourraient commencer à verbaliser les véhicules trop bruyants.

Le parc restera fixé à 4 700 radars au total, mais la Cour des comptes prévoit une montée jusqu’à 9 819 radars automatiques en 2031.

Les radars continuent leur modernisation en France et au début du mois d’octobre 2026, un peu plus de 150 radars urbains sont comptabilisés en service. Le gouvernement souhaite donc en installer 410 de plus l’année prochaine.

La France compte doubler les radars urbains en 2027

Pour rappel, les radars urbains sont bien plus discrets que les grandes tourelles et se fixent sur des mâts ou du mobilier urbain. Des radars qui contrôlent la vitesse ou encore le franchissement d’un feu rouge. Leur format compact permet aussi de les déplacer rapidement et facilement d’un lieu à l’autre. En 2027, les radars tourelles passeront de 1 600 à 1 400, alors que l’État français mise bien plus sur les radars en ville.

Mais la hausse concerne également les radars autonomes que l’on trouve sur les chantiers ou certains axes surveillés. En 2027, ils passeront de 600 à 700, soit une hausse de 100 appareils en plus. À noter qu’une grande partie sera une réserve à cause des dégradations.

On pense notamment au début de l’année 2026, quand 13 radars sur 20 furent hors service en Ariège après les manifestations agricoles pendant lesquelles ils furent sciés, incendiés ou détériorés, selon la préfecture. Le gouvernement souhaite aussi que beaucoup plus de radars soient remis en état.

En 2025, leur taux de fonctionnement a atteint 83,3 %, contre un objectif fixé à 93 %. L’objectif de 2027 est donc d’atteindre ces 93 %. En revanche, ce taux de fonctionnement en deçà des attentes n’empêche pas qu’en 2025 les radars automatiques ont envoyé 15,2 millions d’avis de contravention et rapporté 689 millions d’euros.

Des radars qui cristalisent les tensions chez les automobilistes

Et n’oublions pas qu’il y a de fortes tensions autour de ces radars. Rien que cet été, un radar de chantier à la porte de Montreuil sur le périphérique parisien a déclenché une polémique avec des flashs à répétition dans une zone limitée à 30 km/h. Finalement, c’est le mois dernier que le radar a été déplacé et que les PV déjà dressés ont été annulés.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’en 2027 les premiers radars sonores commenceront à verbaliser si leur homologation aboutit. Des tests ont été menés en France avec un seuil de 85 décibels retenu pour verbaliser les véhicules trop bruyants. L’amende forfaitaire monte jusqu’à 135 euros avec 90 euros en cas de paiement rapide et 375 après majoration.

Le budget prévoit aussi des travaux sur l’analyse vidéo pour repérer des infractions comme un smartphone tenu en main, l’absence de ceinture ou le franchissement d’une ligne continue. Les voitures radars ont aussi une place, puisqu’en 2027 la France vise un parc de 300 véhicules. Une grande partie circule en dehors de l’Île-de-France et de la Corse avec des conducteurs employés par des sociétés privées.

Les communes pourront installer leurs radars

En octobre 2026, la Skoda Scala rejoint la flotte et ce sont 11 modèles différents qui sont déjà utilisés lors de ces contrôles. Les prestataires sont payés au kilomètre parcouru et pas au nombre de PV. L’État maintient son parc à 4 700 radars au total et la transformation se fera donc avec bien plus de petits appareils urbains et un objectif de fonctionnement de 93 %.

Mais il y a aussi du changement dans les communes. La loi 3DS autorise les collectivités à financer leurs propres radars. En fin d’année 2027 ou en début d’année 2028, les premiers déploiements à grande échelle auront lieu. Le marché public porte sur 5 000 radars proposés en location longue durée. En 2031, la trajectoire publiée par la Cour des comptes atteint 9 819 radars automatiques.