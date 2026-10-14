Un développeur a recréé l’interface de Windows 3.1 en une heure avec Claude, le programme ne pèse que 12 Mo

Si vous êtes à la recherche de nostalgie, un développeur a créé une interface de Windows 3.1 à appliquer directement sur Windows 11. Et tout ça, ce créateur du nom de Mayuki Sawatari le doit à Claude. Le développeur japonais a demandé à l’IA d’Anthropic de recréer le visuel du célèbre système d’exploitation de Microsoft.

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Un développeur japonais a utilisé Claude Code pour recréer l’interface de Windows 3.1 directement sur Windows 11.

Baptisé ReProgman, le logiciel reprend le Gestionnaire de programmes rétro et ne pèse que 12 Mo.

Claude a généré une première version utilisable en moins d’une heure avant que le développeur ne corrige et améliore le projet.

Depuis quelque temps, Claude est très utilisé pour créer rapidement des logiciels. Parmi les affaires qui ont retenu l’attention, un développeur qui a créé des copies de Photoshop ou encore Word à l’aide de l’IA d’Anthropic. Mayuki Sawatari a également utilisé Claude pour recréer l’interface de Windows 3.1 à appliquer à Windows 11. Et le tout aura pris une heure à l’IA.

Claude lui permet de recréer l’interface Windows 3.1 pour Windows 11

Mayuki Sawatari a appelé son projet ReProgman en référence à progman.exe qui fut l’interface principale de Windows 3.1. À cette époque, pas de menu Démarrer ou de Barre des tâches. Les logiciels se rangeaient dans des groupes représentés par de petites fenêtres remplies d’icônes.

ReProgman reprend donc cette organisation et l’applique à Windows 11. Le logiciel créé avec Claude lance une grande fenêtre grise, crée des groupes et affiche les raccourcis des applications installées sur le PC. Toute l’interface a l’air de sortir d’un PC rétro avec toute l’organisation de l’époque.

Il ne s’agit bien évidemment pas d’un programme qui recrée tout Windows 3.1, mais son Gestionnaire de programmes et l’esthétique. La cerise sur le gâteau, c’est que ReProgman ne pèse que 12 Mo. Il existe également une version pour les Mac avec une puce Apple Silicon. Tout le projet du développeur est gratuit avec le code source accessible sur GitHub.

Le développeur a généré le code de son logiciel en une heure

Le logiciel repose sur .NET et Avalonia, des technologies modernes qui ont été utilisées par Mayuki Sawatari pour bâtir son application. Mais comme expliqué précédemment, ce qui retient surtout l’attention, c’est la rapidité d’exécution.

Mayuki Sawatari a utilisé les modèles d’Anthropic, plus exactement Claude Code, qui est spécialisé en programmation. Le développeur explique qu’il a confié son idée à Claude Code qui a alors généré la première version en moins d’une heure, le tout déjà utilisable.

Bien évidemment, le développeur est repassé derrière pour corriger les défauts et améliorer le comportement de l’interface. En gros, Claude a bâti une base solide pour qu’ensuite Mayuki Sawatari mette les mains dans le cambouis et peaufine la création.

Des IA qui progressent à une vitesse folle

Bref, cette histoire nous montre à quel point les outils de programmation par IA progressent à une vitesse folle. Et Claude Code le montre parfaitement puisqu’il a juste suffi de partager son idée à Claude pour qu’une première version soit pondue en une heure à peine, alors qu’un humain aurait sans doute pris plus de temps.

Vous l’aurez compris, ReProgman est une interface pensée pour les nostalgiques ou ceux qui apprécient l’esthétique rétro. Pour un poids de 12 Mo, le téléchargement peut valoir le coup pour jeter un œil soi-même à la création de Mayuki Sawatari.

Source : GitHub