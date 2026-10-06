SFR, RED by SFR et Prixtel : une hausse de prix attend les abonnés mobile, comment s’y opposer

C’est une hausse de prix qui attend les abonnés mobile SFR, RED by SFR et Prixtel. Dans quelque temps, un mail arrivera dans votre boîte mail pour vous prévenir de cette augmentation. Toutefois, la loi vous autorise à résilier sans frais, voici comment.

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

SFR a beau être en vente, cela n’empêche pas l’opérateur d’augmenter ses tarifs. Et ça n’a rien de nouveau, puisqu’il y a quelques semaines, l’opérateur augmentait ses forfaits mobiles pour les nouveaux clients mais d’anciens indiquent qu’ils subissent aussi cette hausse depuis peu.

Augmentation de prix pour les forfaits SFR, RED by SFR et MVMO Prixtel

Et en plus de la hausse de tarifs qui touche SFR et RED by SFR, c’est aussi Prixtel qui est concerné puisque le service se repose sur le réseau de l’opérateur au carré rouge. Attention toutefois puisque pour le moment, SFR n’a pas communiqué officiellement à propos de ces augmentations.

Pour les hausses chez SFR, les forfaits mobiles grimpent de 0,49 euro par mois à 3,99 euros par mois en plus. Et pour les box, les augmentations se situent entre 2,49 et 4,99 euros. Quant aux box 5G, c’est entre 2,49 et 3,99 euros.

Pour les clients RED by SFR, l’augmentation est de 1,99 euro par mois pour les abonnements mobiles avec 20 Go de données mobiles ajoutés. Le forfait MVNO de Prixtel est facturé 0,99 euro de plus par mois avec également cette enveloppe de 20 Go en plus.

Mais comment faire si vous voulez vous opposer à ces hausses ? L’article L224-33 du Code de la consommation explique qu’une résiliation peut être demandée dans un délai de quatre mois suivant la notification du changement de prix. Pour le cas des 20 Go offerts, il est parfois possible de refuser cette augmentation non sollicitée et garder son ancien abonnement.

Dans tous les cas, la loi est de votre côté lorsqu’il y a une hausse de prix et vous pouvez résilier votre abonnement sans frais en respectant les délais, même en cas d’engagement de votre part.