Le tournage du nouveau film Le Seigneur des Anneaux est interrompu, la faute au rachat de la Warner par Paramount

Malheureusement pour les fans du Seigneur des Anneaux, il faudra attendre un peu plus longtemps pour le prochain film. Selon les dernières informations, le projet est “en pause” suite à la création du nouveau groupe Skydance, suite au rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount.

© Warner Bros.

Le prochain film Le Seigneur des Anneaux serait « en pause » après le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount et la création de Skydance.

Le projet, intitulé Le Seigneur des Anneaux : L’Ombre du passé, doit suivre Sam, Merry et Pippin 14 ans après le départ de Frodon.

La Chasse de Gollum poursuit en revanche son développement et sortira en France le 15 décembre 2027.

C’est un nouveau film Le Seigneur des Anneaux qui verra le jour. Pour rappel, on doit l’univers à J.R.R. Tolkien, qui l’a imaginé entre 1937 et 1955. Depuis, c’est l’une des franchises les plus populaires au monde. Tout le monde a en tête les adaptations de Peter Jackson entre 2001 et 2003, qui ont rapporté près de trois milliards de dollars dans le monde.

À lire aussi : voici où regarder les films du Seigneur des Anneaux en streaming

Le nouveau film du Seigneur des Anneaux serait « mis en pause »

Knight Edge Media nous apprend donc que le film serait “en pause”. Le long-métrage était censé sortir après Le Seigneur des Anneaux : La Chasse de Gollum du réalisateur Andy Serkis qui incarne également Gollum dans ce nouveau film et aussi la trilogie de Peter Jackson.

Bref, ces histoires de rachat ralentissent le projet au grand dam des fans, qui sont des millions dans le monde à attendre une nouvelle aventure, d’autant plus que certains anciens seront de retour.

Pour rappel des faits, Paramount est désormais propriétaire de Warner Bros. Discovery et la fusion a donné naissance à Skydance, toute nouvelle structure. On parle donc d’un immense catalogue de licences et autres actifs qui valent leur pesant d’or. Et malheureusement pour les fans du Seigneur des Anneaux, le prochain film est la première victime de la fusion.

Des raisons politiques qui ralentiraient le projet ?

Il y a aussi un détail politique à prendre en compte. C’est Stephen Colbert qui écrit cette suite au Seigneur des Anneaux. Sauf que CBS, l’une des filiales de Skydance, a licencié Stephen Colbert de son poste d’animateur de talk-show.

La raison officielle serait une baisse des revenus publicitaires. Mais pour beaucoup, cette décision est la conséquence des divergences politiques et des critiques répétées de Stephen Colbert à l’égard du président Donald Trump dans son émission.

On ignore si ce différend pourrait avoir une influence sur la place de Stephen Colbert en tant que scénariste pour ce nouveau Seigneur des Anneaux. Si le développement subit actuellement des retards, le projet n’est pas annulé au moment où ces lignes sont rédigées.

Pendant ce temps, le projet autour de Gollum avance

Pour l’histoire, le titre est Le Seigneur des Anneaux : L’Ombre du passé et il suivra Sam, Merry et Pippin et leurs premières aventures, 14 ans après le départ de Frodon. Pendant ce temps, Elanor, la fille de Sam, découvre un immense secret qui révèle que la guerre de l’Anneau a failli être perdue.

En parallèle, Le Seigneur des Anneaux : La Chasse de Gollum d’Andy Serkis poursuit son développement comme prévu et en France la date de sortie est fixée au 15 décembre 2027. Le film est actuellement en production et le tournage se poursuivra jusqu’au mois d’octobre.