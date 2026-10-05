Ce smartphone récent fait buguer Google Maps dans Android Auto, la carte se fige et les utilisateurs n’ont aucune solution

Pourtant lancé en août dernier, le Pixel 11 pose déjà problème avec Android Auto. Plusieurs conducteurs signalent que Google Maps est lent, se fige ou affiche des parasites sur l’écran de leur voiture. Et le pire, c’est qu’il n’y a aucune solution pour ce bug qui touche aussi bien les connexions sans fil qu’en USB.

© Envato

C’est le mois dernier que les premiers témoignages ont commencé à apparaître en ligne. Des propriétaires d’un Pixel 11 expliquent que sur Google Maps, les cartes saccadent, affichent en retard la position du véhicule ou se figent tout simplement. Par exemple, l’un d’eux explique que Google Maps indiquait que son véhicule se trouvait toujours sur l’autoroute alors qu’il avait déjà quitté la voie rapide.

Le Pixel 11 est concerné par un bug de Google Maps dans Android Auto

Et ce n’est pas la première fois que les smartphones de Google sont touchés puisque le Pixel 10 a subi un bug majeur avec Android Auto dès son lancement. Mais cette fois-ci, le problème a surtout l’air de toucher l’affichage de Google Maps.

Et les solutions habituelles ne corrigent pas du tout le problème. Que ce soit vider son cache, réinstaller Google Maps et Android Auto, utiliser un autre câble ou tester une autre définition d’affichage.

Android Auto a déjà subi des déconnexions sans raison après une mise à jour, mais ce nouveau bug est différent, car la connexion avec la voiture est encore active dans plusieurs cas. Bref, encore un problème pour Google Maps ou Android Auto, alors qu’en février dernier, un bug faisait disparaître la voiture ou la flèche de position sur la carte.

D’autres smartphones frappés par des bugs

La situation est d’autant plus ironique que le Pixel 11 est conçu par Google, tout comme Android Auto et Google Maps. On se retrouve donc avec une concentration de problèmes chez la firme de Mountain View, ce qui n’est pas une très bonne publicité.

Et ne croyez pas qu’il n’y a que la gamme Pixel qui est concernée par ces bugs. En mars 2026, Android Auto ne fonctionnait plus correctement sur le Galaxy S26, en plus de certains Pixel. On parlait de problèmes comme la déconnexion en boucle ou l’impossibilité de lancer l’interface.

Les problèmes d’affichage sont très récurrents car cet été, Android Auto laissait l’écran de bord totalement noir lorsque certains smartphones étaient verrouillés. Le défaut actuel est tout aussi pénible, avec une carte difficile à suivre au moment où le conducteur a besoin de son itinéraire sur Google Maps.

Aucune communication de Google

Bref, encore un dossier brûlant pour Google alors que la cause exacte du bug qui touche le Pixel 11 n’est pas connue. Et notons que d’autres générations seraient concernées, puisque parmi les plaintes, on retrouve un propriétaire de Pixel 9 Pro. Selon certains internautes, la partie graphique serait en cause, puisque parfois il n’y a que la carte de Google Maps qui se déforme.

Pour le moment, aucun correctif officiel ou quelconque communication de Google à propos de ce possible bug qui frappe son Pixel 11. Reste pour les malchanceux à attendre une possible mise à jour ou quelconque prise de parole de la firme de Mountain View.