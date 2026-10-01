GTA 5 sur Android ne sortira pas, Take-Two stoppe tout au dernier moment

On ne pensait pas Take-Two aussi procédurier, et pourtant. Le portage amateur de GTA 5 sur Android est désormais terminé. L’éditeur a adressé une mise en demeure à Paralympics Productions, l’équipe qui se chargeait de ce portage natif du jeu de Rockstar Games pour smartphone.

Take-Two met fin au portage amateur de GTA 5 sur Android avec une mise en demeure envoyée à Paralympics Productions.

Le projet reposait sur un portage natif ARM et aurait utilisé une partie du code source de GTA 5 ayant fuité après le piratage de Rockstar Games.

Paralympics Productions arrête aussi son portage Nintendo Switch, ne publiera aucun code source et ne transmettra pas le projet à une autre équipe.

C’est le 3 octobre 2026 que Paralympics Productions terminera toute activité. Son portage de GTA 5 est donc enterré puisqu’il n’y aura pas de fichiers jouables ou même de code source. Bref, une mauvaise nouvelle pour les fans d’émulateurs, alors que GTA 5 tourne aussi sur un émulateur PS5 depuis peu.

Take-Two enterre le projet de portage natif sur Android de GTA 5

Paralympics Productions is shutting down on October 3rd. Thank you everyone who supported us through tough times and lenghty development. I am sorry for not fulfilling your expectations and leaving you high and dry. I am thankful for take two's mercy so this is the definitive end — Mojso (@M0jso) September 28, 2026

Si le projet a attiré autant, c’est qu’il ne s’agissait pas d’une simple émulation de la version PC. Paralympics Productions a cherché à porter directement GTA 5 sur les puces ARM utilisées par les smartphones. Le jeu aurait donc été exécuté comme une application Android pensée pour le hardware mobile, et donc de meilleures performances en plus d’une intégration plus propre des commandes tactiles.

Ce mois-ci, l’équipe nous avait même dit que la première version publique serait disponible avec une puce Snapdragon 865 et 8 Go de RAM au minimum pour jouer. Le développement avait donc passé le stade de prototype, et on s’attendait même à une mise à jour pour améliorer les performances.

Bref, un gros problème juridique, d’autant plus que Paralympics Productions aurait utilisé une partie du code source de GTA 5 qui a fuité après le piratage de Rockstar Games. Le projet ne reposait donc pas que sur le travail des développeurs, mais la reprise du code original pour reproduire le comportement du jeu. De quoi donner beaucoup plus de poids à la décision de Take-Two Interactive.

Take-Two interdit ce genre de projet

L’éditeur interdit explicitement de modifier ses jeux pour les faire tourner sur des consoles, appareils ou plateformes où ils ne sont pas officiellement proposés. Cette version de GTA 5 n’entrerait donc pas dans la catégorie des projets tolérés par Take-Two Interactive.

Paralympics Productions ne compte donc pas s’engager dans un bras de fer judiciaire. L’équipe admet que Take-Two Interactive a de solides bases pour agir. Dans un message d’adieu, l’équipe prend toutefois le soin de remercier l’éditeur pour sa clémence. Bref, autant ne pas se lancer dans une procédure coûteuse contre une multinationale qui prépare en ce moment la sortie de GTA 6.

Et la fin ne concerne pas qu’Android puisque Paralympics Productions a déjà publié une version expérimentale de GTA 5 pour la première Switch. Un portage qui tournait donc nativement sur la console de Nintendo, dotée d’une puce ARM et utilisée comme base de travail pour le portage Android. Ce sont donc deux projets qui terminent en même temps.

Quant aux joueurs qui espéraient récupérer le code pour poursuivre le travail, c’est loupé. Paralympics Productions refuse de publier les sources et ne souhaite pas passer le relais à une autre équipe. Selon le développeur, une telle décision pourrait transformer la mise en demeure en procédure judiciaire.

GTA 5 natif sur Android, un projet désormais mort et enterré

Pour jouer à GTA 5 sur smartphone Android de manière native, ce ne sera pas possible. Mais il existe toujours des solutions comme le cloud gaming. Mais tout ce qui est illégal est balayé d’un revers de main par l’éditeur.

Bref, la fin de ce projet arrive au pire moment pour les joueurs passionnés qui voulaient jouer à GTA 5 de manière native sur leur smartphone Android. Take-Two Interactive a utilisé ses raisons juridiques pour stopper net tout ce boulot.

N’attendez donc pas de portage Android du titre de Rockstar Games. Et on imagine qu’après cette mise en demeure, d’autres teams intéressées par un projet similaire ne se lanceront pas dans une aventure aussi périlleuse.