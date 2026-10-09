L’iPhone 18 Pro Max peut trembler, le Xiaomi 18 Pro Max se dévoile et sa puissance surpasse le smartphone d’Apple

La version internationale du Xiaomi 18 Pro Max sortira bientôt dans le monde entier et sa fiche technique cherche à tenir tête à l’iPhone 18 Pro Max. Le benchmark du smartphone est apparu dans sa version internationale et nous dévoile sa puissance.

Le benchmark de la version internationale du Xiaomi 18 Pro Max est apparu dans Geekbench AI. Pour la fiche technique, on trouve le processeur Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm et 12 Go de RAM. Quant à la référence, c’est 2611FPNFAG, qui correspond donc à la version internationale du Xiaomi 18 Pro Max. Pour le processeur, c’est exactement le même que pour le modèle chinois.

Voici le tout dernier benchmark du Xiaomi 18 Pro Max en version internationale

Global Xiaomi 18 Pro Max (2611FPNFAG) spotted on Geekbench AI



– Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

– 12GB RAM

– Android 17#Xiaomi #xiaomi18proMax pic.twitter.com/MsQfYrJDMU — Anvin (@ZionsAnvin) October 9, 2026

Bref, en termes de performance, ce smartphone promet de repousser les limites, notamment au niveau de la photographie, puisque le Xiaomi 18 Pro et le Xiaomi 18 Pro Max ont deux capteurs de 200 mégapixels. Notons que si le benchmark parle de 12 Go de RAM, le Xiaomi 18 Pro Max chinois en a 16.

On ne sait donc pas si le smartphone dans sa version internationale proposera moins de mémoire vive. Mais une chose est sûre, ce benchmark est rassurant par rapport aux premiers résultats Geekbench du Xiaomi 18 Pro, qui avaient un peu déçu.

En Chine, le Xiaomi 18 Pro Max utilise une batterie de 8 500 mAh. Pour la version internationale, des indices dans le code du système d’exploitation HyperOS parlent d’une capacité de 5 050 mAh. Bien évidemment, cela ne reflète pas forcément l’autonomie puisqu’il y a aussi l’optimisation logicielle à prendre en compte.

Une fiche technique solide sous HyperOS 4

Pour l’écran, on trouve une dalle de 6,9 pouces rafraîchie à 120 Hz. Au dos, on trouve une seconde dalle de 2,9 pouces pour les notifications, les raccourcis ou encore les fonctionnalités IA et de photographie. Rappelons que les premières images officielles du Xiaomi 18 Pro nous avaient confirmé le retour de cet écran arrière introduit avec la génération précédente. Un mode confidentialité a aussi été ajouté pour réduire la visibilité de l’écran.

© Xiaomi / Montage BuzzArena

Le Xiaomi 18 Pro Max pourrait donc être le smartphone le plus puissant de la firme chinoise, d’autant plus quand on sait que le Xiaomi 18 Ultra aurait été annulé à cause d’un prix jugé trop élevé. Les meilleurs arguments de ce smartphone sont donc sa photographie, son énorme batterie ou encore son écran à la taille généreuse.

Le smartphone sera disponible avec HyperOS 4 basé sur Android 17. Un système d’exploitation pensé pour l’IA avec de très nombreuses fonctionnalités et une esthétique inspirée de Liquid Glass d’iOS. Pour les autres smartphones Xiaomi, rassurez-vous puisque la bêta mondiale d’HyperOS 4 est disponible depuis septembre 2026.

Est-ce que le Xiaomi 18 Pro sera disponible en France ?

C’est également le mois dernier que Xiaomi a confirmé la sortie mondiale de la gamme Xiaomi 18 Pro. Le lancement est programmé pour la fin de l’année dans le monde. En revanche, nous n’avons pas la liste des pays ou encore les tarifs en euros.

© Xiaomi / Montage BuzzArena

Il est fort possible que la France apparaisse puisque le Xiaomi 17 Pro est déjà disponible chez nous et que le constructeur chinois a pignon sur rue. Pour le prix chinois du Xiaomi 18 Pro Max, c’est environ 850 euros hors taxes.