Le Xiaomi 18 Ultra promettait d’être le champion de la photo, sa sortie est annulée à cause de son prix

La sortie du Xiaomi 18 Ultra est menacée. Selon les dernières informations, le constructeur chinois aurait annulé son smartphone le plus ambitieux en termes de photographie à cause des prix trop élevés pour espérer des ventes suffisantes.

© Xiaomi / Montage BuzzArena

Xiaomi aurait annulé le Xiaomi 18 Ultra, jugé trop coûteux à produire et trop cher pour espérer des ventes suffisantes.

Le smartphone devait miser sur trois capteurs de 200 mégapixels et pourrait avoir approché les 1 899 euros en Europe.

Les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max prendraient le relais, tandis qu’un Xiaomi 19 Ultra pourrait revenir dès l’année prochaine.

Alors que la gamme Xiaomi 18 s’est dévoilée à nous, la version Ultra pourrait passer à la trappe. Il faut dire que son prix serait très salé face à une fiche technique alléchante au niveau de la photographie. Les rumeurs évoquent trois capteurs de 200 mégapixels, ce qui aurait pu poser ce Xiaomi 18 Ultra au-dessus des 1 499 euros du Xiaomi 17 Ultra.

Pourquoi le Xiaomi 18 Ultra serait annulé ?

Rappelons que cet été, des fuites parlaient déjà de l’abandon du Xiaomi 18 Ultra. Puis, suite à la hausse du prix de la mémoire, les rumeurs furent renforcées. Le célèbre divulgateur Digital Chat Station a de nouveau évoqué sa fiche technique sur Weibo.

Xiaomi 18 Ultra has been cancelled, and its specs just leaked 👀



As per Digital Chat Station, Xiaomi planned a crazy camera phone but killed it because the price would have been too high.



– Three 200MP cameras

– 1/1.12 inch LOFIC main camera, a new sensor tech that keeps bright… pic.twitter.com/bbXoWKZu2E — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) October 5, 2026

L’informateur chinois parle d’un prix de 9 999 yuans, soit environ 1 330 euros pour la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Rappelons que le Xiaomi 18 Pro Max est proposé à 6 999 yuans, soit environ 930 euros, dans la même configuration. Le Xiaomi 18 Ultra ajouterait donc 3 000 yuans à la facture, soit environ 400 euros. Les rumeurs évoquent un prix qui pourrait se rapprocher de 1 899 euros.

Bref, le Xiaomi 18 Ultra promettait d’être un champion en termes de photographie. Le capteur principal proposerait 200 mégapixels avec une grande surface pour capter bien plus de lumière et donc des clichés détaillés même en faible luminosité.

Le zoom utiliserait aussi 200 mégapixels avec focale variable pour modifier le grossissement sans dépendre uniquement du recadrage numérique. Le troisième capteur de 200 mégapixels aurait été un ultra grand-angle.

Une fiche technique solide pour le Xiaomi 18 Ultra

Pour la fiche technique, les rumeurs parlent aussi de solide performances pour le Xiaomi 18 Ultra. Les informations évoquent un écran plat avec de fines bordures de 1 mm, une puce Qualcomm ultra-performante, etc. Xiaomi aurait même prévu un capteur en plus pour améliorer la fidélité des couleurs.

Bref, de quoi offrir une belle fiche technique au Xiaomi 18 Ultra, mais aussi rapidement faire grimper son coût de production et là, le client aurait payé. Heureusement, pour se consoler, il reste les Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max présentés récemment.

Des smartphones qui utilisent un capteur principal de 200 mégapixels et un zoom de 200 mégapixels, en plus d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels. Et bonne nouvelle, la gamme Pro sortira à l’international. Donc les utilisateurs français pourront en profiter.

Le Xiaomi 18 Pro Max a déjà l’air d’occuper une place au sommet de la gamme en plus de proposer une photographie très poussée. Un téléphone qui pourrait expliquer pourquoi Xiaomi a possiblement abandonné la version 18 Ultra.

Le Xiaomi 19 Ultra de retour l’année prochaine

Pourquoi proposer un modèle encore plus coûteux quand le Xiaomi 18 Pro Max suffit amplement en termes de photographie ? Un écart de prix pareil aurait été compliqué à justifier au niveau communication. La hausse des coûts complique la rentabilité de nombreux constructeurs.

En plus de Xiaomi, des fuites parlent d’une prudence de la part d’Oppo et Vivo pour leur prochain smartphone Ultra. Mais que les amateurs de smartphones ultra-puissants se rassurent, des sources évoquent un retour avec le Xiaomi 19 Ultra l’année prochaine.

Le constructeur chinois pourrait sacrifier une année pour éviter de lancer un smartphone beaucoup trop coûteux pour le commun des mortels et donc pas assez rentable.