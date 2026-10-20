Elon Musk et Anthropic commencent à reverser l’argent de l’IA aux humains, le revenu universel prend forme

Elon Musk et Anthropic, créateur de Claude, actent le début du revenu universel. Leur idée est simple : qu’une partie de la richesse créée par l’IA revienne directement dans les poches des humains. Voici le plan prévu par le milliardaire et le laboratoire IA.

© Gage Skidmore (Flickr)

Anthropic réserve 5 % de son capital à un fonds d’intérêt public qui pourra financer des associations et verser de l’argent aux personnes touchées par l’IA.

Dario Amodei alerte sur une possible suppression massive des emplois de bureau juniors et défend un revenu universel financé par les entreprises et la fiscalité.

Elon Musk promet une action SpaceX à chaque jeune aux États-Unis et continue de défendre un « revenu universel élevé » face à l’automatisation.

Elon Musk parle depuis longtemps d’un revenu universel qui découlerait de l’IA. Le projet prend forme puisqu’Anthropic gardera désormais 5 % de ses actions à des fins d’intérêt public. Quant à Elon Musk, il promet une action SpaceX à chaque jeune aux États-Unis. On parle déjà de dizaines de milliards de dollars.

Elon Musk et Anthropic veulent lancer un revenu universel

Selon Reuters, les 5 % d’Anthropic auraient une valeur entre 75 et 100 milliards de dollars lors de l’entrée en bourse envisagée par le laboratoire IA. Le fonds pourra financer des associations, mais aussi verser directement de l’argent à certaines personnes directement touchées par les changements économiques provoqués par l’IA, notamment dans le milieu professionnel.

Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America.



This will be the first of many. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026

À chaque hausse de 50 % de la valeur de l’entreprise au-dessus d’un seuil qui n’a pas été partagé, le conseil d’Anthropic pourra ajouter 2 % du capital au fonds. Les fondateurs ont déjà promis de donner 80 % de leurs propres actions et un programme interne est là pour soutenir les dons des salariés. Reuters estime qu’environ 20 % du capital d’Anthropic est destiné à des objectifs d’intérêt public.

Dario Amodei, PDG d’Anthropic, qui alerte depuis longtemps sur les dangers de l’IA, estime qu’il existe une “possibilité sérieuse” que cette technologie provoque la perte de certains emplois, alors que les plus jeunes sont particulièrement touchés.

Une réponse aux pertes d’emplois que va provoquer l’IA

Le PDG du laboratoire IA propose donc un revenu universel financé par des taxes sur les entreprises concernées ou par une hausse de la fiscalité sur les plus-values. Anthropic a déjà engagé 200 millions de dollars pour étudier les effets de l’IA sur le marché du travail.

Dario Amodei est clair : l’IA pourrait supprimer la moitié des postes de bureau des juniors en cinq ans. Le dirigeant parle même d’un chômage en hausse de 10 à 20 % sur les prochaines années, d’où le fait que soit lancé ce nouveau fonds notamment.

Pour Elon Musk, la méthode est beaucoup plus directe puisqu’il promet une action SpaceX à chaque jeune aux États-Unis. “L’année prochaine, je donnerai une de mes actions SpaceX à chaque jeune aux États-Unis. Ce sera la première d’une longue série”, explique-t-il sur X.

On parle quand même d’un cadeau de 10,5 milliards de dollars puisque les États-Unis comptent environ 72 millions de jeunes et que l’action vaut 146 dollars. Bref, la redistribution touche directement l’économie générée par l’IA. En février 2026, SpaceX a racheté xAI pour 250 milliards de dollars. Deux entreprises d’Elon Musk désormais regroupées sous le même pavillon, celui de l’entreprise qui gère des fusées et Starlink.

Rappelons qu’Elon Musk défend depuis longtemps le revenu universel découlant du travail de l’IA et des robots. “Un revenu universel élevé versé par chèque fédéral est la meilleure réponse au chômage causé par l’IA”, déclarait-il en avril dernier.

Elon Musk parle depuis longtemps du revenu universel

Selon le milliardaire, la production créée par l’IA et la robotique progressera plus rapidement que la quantité d’argent en circulation. Quand ce mois-ci, un internaute a évoqué un revenu universel après l’annonce d’Elon Musk, le milliardaire l’a corrigé en parlant de “revenu universel élevé”.

Elon Musk est un personnage politisé. Anthropic, lui, assure que son fonds ne sera pas utilisé pour des activités d’influence politiques ou autres dons orientés. La valeur du fonds grimpera avec celle de l’entreprise et c’est le marché du travail qui est concerné, tout comme des associations ou des versements directs. Le laboratoire IA publiera plus de détails sur sa gestion et les seuils qui lanceront de nouvelles dotations.

Source : Anthropic