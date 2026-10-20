Le gouvernement part à la traque des articles pillés lors du 17 octobre et vendus sur Vinted ou Leboncoin

Le mouvement social du 17 octobre fut marqué par une grande mobilisation dans toute la France, mais aussi des heurts avec casse et pillage. Et alors que certains pourraient revendre le fruit de leur larcin sur les plateformes comme Vinted, Leboncoin et eBay, le gouvernement annonce partir à leur traque.

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Le gouvernement demande à Vinted, Leboncoin et eBay de retirer rapidement les produits volés lors des heurts du 17 octobre.

Les plateformes renforcent leurs contrôles et collaborent avec les forces de l’ordre pour identifier les vendeurs suspects.

Le gouvernement promet des poursuites, mais le nombre réel de produits pillés remis en vente reste inconnu.

Serge Papin, ministre des Petites et Moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d’achat, et Anne Le Hénanff, ministre déléguée en charge de l’IA et du Numérique, expliquent : “Des articles volés ce week-end sont proposés à la vente sur certaines plateformes”.

Le gouvernement veut retrouver les receleurs de produits pillés le 17 octobre

Pour le gouvernement, l’objectif est donc de partir à la traque de ces articles dérobés et désormais mis en ligne, parmi lesquels des smartphones. Les ministres se sont donc réunis avec les principales plateformes qui exercent en France.

Des articles volés ce week-end sont proposés à la vente sur certaines plateformes.



De tels comportements ne resteront pas impunis. Nous ne laisserons pas passer.



Avec @SergePapin_rf, nous réunissons dès aujourd’hui les plateformes en question, en présence de représentants des… — Anne Le Hénanff (@ALehenanff) October 19, 2026

Lors de cette séance, les ministres ont demandé à ce que les produits dérobés lors du 17 octobre soient retirés “sans délai”. Le gouvernement a aussi comme objectif d’identifier les personnes qui revendent ces produits pillés.

“De tels comportements ne resteront pas impunis. Nous ne laisserons pas passer”, déclare Anne Le Hénanff sur X. La ministre indique également dans un communiqué que les plateformes collaboreront “étroitement avec les services de l’État pour que les revendeurs soient poursuivis”. Mais ce n’est pas tout, puisque les ministres discuteront avec les réseaux sociaux lors d’une réunion.

Les plateformes fournissent leur aide aux autorités

Bref, la traque est lancée par le gouvernement et pour cela, l’aide des plateformes est sollicitée. Leboncoin effectue un contrôle des annonces et s’engage “à coopérer pleinement avec les autorités compétentes dans le respect du cadre légal applicable”.

Quant à Vinted, la plateforme explique qu’elle supprime déjà les annonces depuis le 17 octobre et applique “une tolérance zéro”. La plateforme de vente entre particuliers précise également avoir “renforcé le contrôle des annonces suspectes”.

Vinted collabore avec les forces de l’ordre et eBay utilise une automatisation qui repère les annonces suspectes. Là également, eBay collabore avec les forces de l’ordre pour remonter jusqu’à l’identité des vendeurs suspects.

Combien de produits ont été volés pendant les pillages ?

PARIS : Des pillages sont en cours dans les rues de la capitale. (@ATmediaa) pic.twitter.com/xUi6mv1JMR — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 18, 2026

Si le gouvernement communique énormément autour de ces cas, on ne sait pas vraiment combien de produits pillés sont vraiment vendus sur ces plateformes. D’autant plus qu’elles expliquent supprimer rapidement les annonces. Reste à attendre un possible bilan de la part des ministres après la fin de cette opération de traque.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos des pillages ont été postées. Même si rappelons-le, ils n’ont rien à voir avec les manifestants qui exerçaient leur droit légale à défiler. Malheureusement, des fauteurs de trouble ont profité du mouvement social pour commettre des casses et vols.