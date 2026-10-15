Epic Games Store : deux petits bijoux sont offerts, avec d’excellentes notes auprès des joueurs

Cette semaine, de nouveau, l’Epic Games Store offre deux jeux. Pendant une semaine, vous avez la possibilité de récupérer votre copie des titres Agent A – Casse-tête d’espions et Bad Cheese. De petits bijoux selon les joueurs.

La semaine dernière, l’Epic Games Store a offert Out of Sight et TerraScape gratuitement. Et pour cette nouvelle fournée, vous avez la possibilité de récupérer Agent A – Casse-tête d’espions et Bad Cheese pendant une semaine, c’est-à-dire jusqu’au 22 octobre à 17 h. Bien évidemment, vous n’avez jamais à renseigner votre carte bancaire. L’Epic Games Store ne vous demande qu’un compte pour récupérer vos copies gratuitement et à vie.

Et bien sûr, la création d’un compte Epic Games Store est également entièrement gratuite, comme sur Steam. Bref, rendez-vous sur la page des jeux, ajoutez-les à votre panier puis validez l’achat à zéro euro et vous les aurez à disposition.

Pour cette semaine, l’Epic Games Store nous propose donc deux jeux très différents mais originaux avec Agent A – Casse-tête d’espions et Bad Cheese.

Agent A – Casse-tête d’espions est offert par l’Epic Games Store

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Dans Agent A – Casse-tête d’espions, vous incarnez l’Agent A dont la mission est d’infiltrer la base secrète de Ruby La Rouge pour l’arrêter ou la neutraliser. La direction artistique saute tout de suite aux yeux avec son ambiance très travaillée et rétro des années 60. On trouve des objets futuristes, des gadgets et tout autre casse-tête. Le but pour le joueur est d’explorer un labyrinthe d’énigmes dans ce jeu décalé.

Mais bien évidemment, puisque Ruby La Rouge est aussi une espionne, il ne faudra pas prendre à la légère cet adversaire. Le jeu demande de faire marcher sa mémoire et son sens de l’observation pour résoudre des énigmes corsées. Le but est d’avancer, de collecter des objets ou encore de les utiliser au bon moment pour débloquer une série de casse-têtes et vous approcher de votre cible.

On trouve 35 environnements à explorer, 100 énigmes à résoudre grâce à l’inventaire, 50 casse-têtes et aussi 30 succès à collectionner pour les chasseurs de trophées.

Bad Cheese est offert par l’Epic Games Store

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Bad Cheese est un jeu d’horreur psychologique qui s’inspire de l’animation rétro des années 20 comme les premiers Disney. Ce titre vous fait incarner une petite souris qui passe le week-end chez elle avec son père instable alors que sa maman est absente. Le but est de participer aux tâches ménagères en frottant, balayant, nettoyant et bien plus encore pour ne pas provoquer la colère de son père.

La maison se compose de plusieurs parties à explorer et il faut essayer de survivre. Mais ce qui frappe surtout avec Bad Cheese, c’est donc sa direction artistique inspirée du style d’animation rétro avec du noir et blanc. Sans aucun doute, ce titre vaut le coup pour l’expérience visuelle.

Les développeurs le précisent, Bad Cheese fait la part belle à l’horreur psychologique et aux traumatismes. Alors soyez préparés parce que cette expérience est loin d’être de tout repos.