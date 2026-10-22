Epic Games Store : deux jeux d’horreur gratuits pour Halloween, dont un qui rappelle le mode zombies de Call of Duty

Halloween approche et l’Epic Games Store en profite pour proposer deux jeux gratuits d’horreur. Le premier est Home – A Unique Horror Adventure, un titre indépendant en pixel art. Le second est Sker Ritual, un FPS horrifique qui rappelle le mode zombies de Call of Duty. Dans tous les cas, vous avez une semaine pour les récupérer gratuitement.

©Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

Une fois n’est pas coutume, l’Epic Games Store propose deux jeux gratuits pour tous ses utilisateurs. Comme lors des semaines précédentes, les titres d’horreur sont à l’honneur en prévision d’Halloween à la fin du mois d’octobre. Mais cette fois-ci, ce sont bien deux productions sur le thème horrifique qui sont proposées. Tout d’abord, vous allez pouvoir profiter d’un FPS bien noté par les joueurs avec Sker Ritual. Ce dernier est accompagné par Home – A Unique Horror Adventure, un jeu indépendant à l’ambiance et au gameplay complètement différents.

Les deux jeux gratuits sont disponibles du 22 au 29 octobre prochain à 17h00. Comme toujours, il vous suffit de créer un compte gratuit pour profiter de l’offre. Après, vous devez vous rendre sur la page des jeux en question et cliquer sur le bouton « obtenir » pour les ajouter à votre bibliothèque. Les deux titres sont alors disponibles à vie.

Home – A Unique Horror Adventure, un jeu indépendant d’horreur gratuit

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Tout d’abord, commençons par vous présenter Home – A Unique Horror Adventure. Avant d’entrer dans le détail, sachez qu’il est uniquement disponible en anglais et qu’il va falloir vous contenter de sous-titres en français. Pour le reste, c’est un jeu indépendant développé par BancyCo. Halloween oblige, le thème principal est bien l’horreur. Dans celui-ci, vous allez devoir résoudre un meurtre après vous être réveillé dans une maison inconnue.

Torche en main, vous allez devoir arpenter le bâtiment pour résoudre le mystère. En termes de mécanique de jeu, on fait difficilement plus simple. Il s’agit d’un titre dans lequel les décisions ont des conséquences. Il existe donc plusieurs fins possibles, ce qui offre une certaine rejouabilité. En effet, il est assez rapide de finir une partie. Il faut compter à peine une heure pour boucler une run. Le tout est accompagné par une direction artistique en pixel art.

Sker Ritual, un FPS d’horreur gratuit sur l’Epic Games Store

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L’autre jeu gratuit proposé par l’Epic Games Store autour du thème d’Halloween est Sker Ritual. Nous sommes sur une production complètement différente. Il s’agit d’un FPS honorifique avec des graphismes 3D de très bonne qualité. L’univers est pour le moins original. Vous allez devoir affronter des vagues de monstres en incarnant un personnage capable d’utiliser les pouvoirs des dieux celtiques.

Ces derniers peuvent vous bénir avec différentes capacités. On trouve également un total de six cartes avec un bestiaire assez intéressant. De plus, vous pouvez jouer à ce titre en solo ou en coopération avec quatre personnes en ligne. Pour le coup, c’est un excellent choix pour une bonne soirée entre amis. D’ailleurs, comme le font remarquer de nombreux joueurs, Sker Ritual est une alternative solide aux modes zombies de Call of Duty.

Entre la vue à la première personne, la possibilité d’acheter des munitions…, il y a de nombreux éléments qui font penser à la célèbre franchise. Il y a même différents secrets à découvrir pendant vos parties ! De plus, le jeu est gratuit durant une semaine, alors il serait dommage de passer à côté.