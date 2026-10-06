Amazon liquide son stock de Google Pixel 10 Pro : le smartphone Android n’a jamais été aussi abordable

Thibaut Derex
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Amazon vide son stock de Google Pixel 10 Pro pendant les Jours Flash Prime. Ce smartphone Android haut de gamme s’affiche à un prix imbattable. Vous pouvez acheter ce modèle pour seulement 599 €, alors qu’il avait été lancé à 1 099 €. 

Google Pixel 10 Pro pas cher

À l’occasion des Jours Flash Prime, Amazon en profite pour casser les prix sur les appareils d’ancienne génération. Cela permet d’obtenir un smartphone haut de gamme à prix cassé. Dans ce domaine, l’offre la plus avantageuse est à trouver du côté du Google Pixel 10 Pro. Cet excellent téléphone sous Android s’affiche à 599 €. Une aubaine quand on sait qu’il a été lancé à 1 099 € et qu’il était encore affiché il y a peu à 749 €. L’offre est uniquement valable avec le coloris noir de la version 128 Go de stockage. Mais attention, les stocks s’épuisent rapidement et ce modèle va rapidement disparaître. Point important, pour profiter de cette offre vous devez être obligatoirement abonné à Amazon Prime. Rappelons que la plateforme propose toujours un essai gratuit de 30 jours.

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Le Google Pixel 10 Pro à prix cassé

Bien qu’il soit un appareil d’ancienne génération, le Google Pixel 10 Pro n’en reste pas moins un très bon smartphone. Nous sommes en présence d’un appareil haut de gamme qui permet de profiter de la version Android la plus épurée. L’interface est intuitive et même s’il s’agit de votre première expérience avec l’écosystème, la prise en main est facile. De plus, ce produit va encore recevoir plusieurs années de mises à jour. 

Pour la partie technique, nous retrouvons une dalle OLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Le format est compact et l’on profite tout de même d’une très bonne qualité d’affichage. Sous le capot, il embarque une puce Google Tensor G5. Cette dernière offre des performances correctes, mais il faut reconnaître qu’il manque un peu de puissance par rapport aux SoC Qualcomm. 

S’il n’est pas le plus performant du marché, il assure tout de même une utilisation en toute fluidité. Mais surtout, il donne accès à de nombreuses fonctionnalités IA en lien avec Gemini. L’intégration est bonne et plusieurs options peuvent être intéressantes au quotidien. C’est aussi un très bon smartphone photo équipé de trois capteurs. Même en basse luminosité, il est capable de prendre des clichés de qualité. 

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Thibaut Derex
Thibaut Derex

Rédacteur web passionné par la Tech, je me suis spécialisé dans les guides d’achat et les bons plans. Après plusieurs expériences enrichissantes dans différents médias, dont TG, et après avoir testé une large gamme de produits (smartphones, casques Bluetooth, téléviseurs, etc.

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