WhatsApp rattrape iMessage avec cette fonctionnalité très attendue pour ne jamais oublier d’envoyer un message

C’est depuis des années que les utilisateurs de WhatsApp attendent cette fonctionnalité sur Android. Quelques utilisateurs de la bêta ont désormais la possibilité de programmer un message à une heure précise et ensuite la messagerie s’occupe de l’envoyer.

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WhatsApp teste enfin sur Android la programmation des messages à une date et une heure précises, même si le smartphone est hors ligne.

L’option fonctionne avec le texte, les liens, les médias et les groupes, avec possibilité de modifier ou supprimer le message avant l’envoi.

La fonctionnalité est encore limitée à quelques utilisateurs de la bêta Android 2.26.40.7 et doit aussi arriver sur iOS, sans date de sortie finale.

La bonne nouvelle, c’est que cette nouveauté de WhatsApp fonctionne même lorsque le smartphone est hors ligne puisqu’il s’agit d’une programmation. Bref, WhatsApp rattrape enfin Google Messages, Telegram ou encore iMessage qui proposent cette possibilité depuis un long moment.

WhatsApp vous permettra de programmer des messages

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La fonctionnalité est apparue dans la bêta Android 2.26.40.7. Lorsque le message a été écrit, il suffit d’appuyer longuement sur le bouton d’envoi puis de choisir la date et l’heure. La durée de la programmation se situe entre dix minutes et deux semaines. Et bonne nouvelle, l’option n’est pas exclusive à WhatsApp Plus, l’abonnement lancé à 2,49 euros par mois en Europe.

Et ça ne se limite pas qu’au texte puisque les médias ou encore les liens sont concernés. En revanche, pour l’image et la vidéo, on ne peut programmer qu’un seul fichier à la fois et ceux qui se préoccupent de leur confidentialité seront rassurés, le chiffrement est toujours appliqué.

Quant au destinataire, il ne sait pas que le message reçu a été préparé plus tôt. Mais ce n’est pas tout puisque WhatsApp prépare une partie où sont affichés les messages programmés. L’utilisateur peut donc les modifier ou les supprimer jusqu’à l’envoi.

Un déploiement prévu pour Android et iOS

Et idem pour les groupes puisqu’il est possible de programmer des messages dans les discussions à plusieurs. Il faut toutefois noter que le message programmé n’est reçu que par les personnes présentes dans le groupe au moment de la programmation. Quelqu’un ajouté après ne le recevra pas.

On parle d’Android, mais cette fonctionnalité est aussi prévue sur iOS. Bref, les utilisateurs ne seront pas oubliés, mais il faut garder en tête qu’on ne sait pas quand la fonctionnalité sera disponible en version finale pour tous les utilisateurs.

D’habitude, Meta commence par des petites touches chez quelques utilisateurs de la bêta puis lance le déploiement progressivement et pas tout d’un coup. Bref, il y a sans doute encore quelques semaines ou mois à attendre avant que les messages programmés sur WhatsApp arrivent en fin 2026.

Source : WABetaInfo