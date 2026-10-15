One UI 9 : une nouvelle vague de smartphones reçoit la version stable, la liste s’allonge un peu plus

Le déploiement de la version stable de One UI 9 accélère et ce sont de nouveaux smartphones Samsung qui s’ajoutent à la liste. De quoi profiter de la mise à jour majeure basée sur Android 17 pour des millions de personnes à travers le monde.

© Unsplash (image agrandie et modifiée avec ChatGPT)

Samsung a officiellement lancé le déploiement d’Android 17 pour ces smartphones. Le constructeur coréen propose déjà One UI 9 aux Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6. Et désormais, des smartphones haut de gamme de génération précédente s’invitent à la fête.

Voici les nouveaux smartphones compatibles avec One UI 9

Mais alors de quels smartphones parle-t-on exactement ? Il s’agit de la gamme Galaxy S23 avec un téléchargement d’environ 480 Mo pour les personnes déjà inscrites à la bêta. Les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 ont également droit à Android 17 avec un fichier d’environ 480 Mo également pour ceux qui sont inscrits à la bêta.

En revanche, ceux qui ne sont pas passés par la phase d’essai de One UI 9 téléchargeront plusieurs Go pour installer la mise à jour. Voici la liste des smartphones qui ont désormais One UI 9 en version stable :

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Mais alors quelles sont les nouveautés apportées à One UI 9 pour ces smartphones ? Désormais, le panneau rapide est plus personnalisable puisqu’il est possible de modifier la taille des curseurs de luminosité et du volume, mais aussi le lecteur multimédia. Bref, une bonne nouvelle pour ces cinq smartphones qui figuraient dans la liste des modèles compatibles avec One UI 9 quand la version stable n’était pas encore disponible.

Quelles sont les nouveautés majeures ?

Samsung Notes s’améliore également puisque l’application permet de masquer temporairement une partie d’une note puis de l’afficher après une pression. Les utilisateurs ont aussi droit à de nouveaux styles de stylo avec des traits pointillés, des lignes à épaisseur fixe ou variable et une option qui redresse les lignes dessinées.

La gamme Galaxy S23 et le Galaxy Z Fold 5 ont aussi droit à des améliorations de Samsung DeX pour déplacer plus rapidement une fenêtre entre plusieurs bureaux.

La confidentialité a également droit à son renforcement avec un indicateur bleu qui vous prévient désormais lorsqu’une application consulte votre géolocalisation. Il suffit d’une simple pression pour repérer immédiatement l’application en question. Privacy Alerts utilise l’IA pour surveiller les autorisations des applications et donc signaler les accès inutiles aux données personnelles de l’utilisateur.

L’accessibilité se renforce puisque Text Spotlight agrandit le texte sélectionné dans une fenêtre à part avec des réglages de taille et de couleur. Select to Speak lit à voix haute quelque chose sélectionné à l’écran sans activer TalkBack. Le verrouillage de sécurité est plus rapide via une combinaison de touches qui coupe l’authentification biométrique jusqu’à la prochaine saisie du code.

Lorsque One UI 9 arrivera pour votre smartphone, faites toutefois attention. Depuis peu, un bug “Access Denied” bloque certains Galaxy qui ont installé la mise à jour. Samsung n’a toujours pas communiqué à ce propos ou même publié de correctif. Bref, mieux vaut garder une sauvegarde de ses données ou, si ce blocage vous arrive, utiliser l’une des méthodes de dépannage que les internautes ont partagées en ligne.

Samsung prépare One UI 9 pour les milieux de gamme

One UI 9 est la quatrième mise à jour majeure promise à ces cinq smartphones depuis leur sortie sous Android 13. Mais ces modèles seront toujours protégés puisque Samsung continuera à publier des correctifs de sécurité après Android 17, qui est donc la dernière mise à jour majeure pour ces modèles.

Et précisons que One UI 9 s’attaque également au milieu de gamme puisque le Galaxy A57 profite également de la version stable. En revanche, les modèles dont nous parlons dans cet article n’ont pas encore One UI 9 en version stable en France, mais il ne fait aucun doute que la mise à jour ne va pas tarder.

Rappelons toutefois que le déploiement français d’Android 17 avait pris du retard sur les Galaxy S26 avant de finalement sortir. Samsung déploie la version finale de sa surcouche de manière progressive avec la Corée du Sud, soit ses propres terres comme point de départ.