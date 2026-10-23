Il demande à Claude de supprimer la publicité de son téléviseur Xiaomi, l’IA retire les annonces en quelques secondes

L’IA nous montre de nouveau l’étendue de ses capacités. Sur X, un utilisateur a partagé sa petite histoire. Il a utilisé Claude Code pour supprimer les publicités qui s’affichaient au lancement de Netflix sur le téléviseur Xiaomi de ses parents.

© Montage BuzzArena

Un internaute a utilisé Claude Code pour désactiver 25 logiciels Xiaomi et supprimer les publicités affichées sur le téléviseur de ses parents.

Son projet CleanYourTV fonctionne désormais sur 107 modèles de TV, dont Sony, TCL, Hisense, Philips, Xiaomi et Fire TV.

L’outil ne supprime pas les applications mais les désactive, une précaution importante puisque de mauvaises manipulations peuvent rendre certaines fonctions inutilisables.

C’est sur X que Gathin T. a raconté son histoire. Au lancement de Netflix sur le téléviseur Xiaomi, il fallait d’abord passer par des publicités. C’est alors que l’internaute a eu l’idée de confier la tâche de les supprimer à l’IA. Claude Code a détecté le téléviseur sur le réseau Wi-Fi, désactivé 25 logiciels Xiaomi, puis affiché un écran d’accueil épuré, débarrassé des pages publicitaires.

Claude supprime toutes les publicités sur sa TV Xiaomi

Vibe coded my parents' TV this afternoon!



It was showing a sponsored ad before you could even get to Netflix.



Gave Claude Code the model number, it found the TV on wifi, removed 25 Xiaomi packages and wrote a new launcher.



Looks like an Apple TV now lol pic.twitter.com/E5Q4A1b0yI — Gathin (Ø,G) (@gathint) October 17, 2026

Sur X, Gathin T. partage le résultat. La publication de l’internaute a dépassé plusieurs millions de vues et beaucoup s’intéressent désormais à son projet appelé CleanYourTV. On ne fait pas plus clair. Claude Code s’occupe de nettoyer toute l’interface du téléviseur, là où Xiaomi affiche des promotions, des recommandations et des applications natives.

Pour ce faire, Claude Code a utilisé l’outil de maintenance intégré au téléviseur pour communiquer avec lui depuis un PC connecté au même réseau. Rien d’Android TV n’a été touché ici, l’IA a juste examiné les applications installées puis repéré celles en lien avec les publicités ou le suivi de l’activité. CleanYourTV ne les supprime toutefois pas, mais les désactive et une commande de restauration est disponible dans les réglages.

Depuis, CleanYourTV s’est répandu et a été testé sur 107 modèles de marques comme Sony, TCL, Hisense, Philips ou encore Xiaomi. Parmi les autres appareils compatibles, on trouve le Fire TV d’Amazon. En revanche, CleanYourTV n’est pas compatible avec les téléviseurs Samsung sous Tizen et ceux de LG sous webOS.

Des marques qui se remplissent les poches avec les annonces

La solution proposée par cet internaute a de quoi embêter certaines marques de téléviseurs. Et pour cause, les Smart TV utilisent une technologie qui analyse les images, le son ou les empreintes numériques pour identifier un programme, une console de jeu, une source HDMI. Ensuite, les données sont utilisées pour personnaliser les publicités.

Et ces pratiques intéressent la justice. Aux États-Unis, le Texas a poursuivi Sony, Samsung, LG, Hisense et TCL à propos de cette collecte de données. Dans les plaintes, on lit que certains téléviseurs font une capture d’écran toutes les 500 millisecondes.

Parmi les autres affaires médiatisées, c’est en 2017 que Vizio a payé 2,2 millions de dollars après des accusations de collecte de données sur 11 millions de téléviseurs sans le consentement des utilisateurs. Depuis, Vizio a été racheté par Walmart pour environ 2,3 milliards de dollars et on peut le dire, son marketing mise beaucoup sur l’activité publicitaire de l’entreprise.

D’autres projets utilisent l’IA pour supprimer la publicité

On trouve d’autres projets similaires à CleanYourTV comme dumbtv qui utilisent aussi Claude pour retirer les publicités. Il désactive les applications superflues mais accélère aussi l’interface et permet de créer un économiseur d’écran personnalisé. D’autres outils sont développés avec Codex.

Mais attention car ce n’est pas sans risque. En ligne, un internaute explique que son Android TV fut inutilisable après une mauvaise manipulation de code. D’autres ont perdu temporairement l’accès à certaines fonctionnalités. Pour éviter les problèmes, les récents projets n’effacent pas définitivement les données mais gardent une copie de la configuration de base.