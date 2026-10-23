Switch 2 : 3 classiques de Nintendo rejoignent le catalogue, dont l’un conçu par le créateur de Mario et Zelda

La Switch 2, mais aussi la première génération, propose trois nouveaux jeux qui seront ajoutés au catalogue Switch Online. C’est dès le 27 octobre prochain que les joueurs auront accès à Mole Mania, Avenging Spirit et Revenge of the Gator. Le premier retient surtout l’attention puisqu’il fut produit par Shigeru Miyamoto, créateur de Mario ou encore The Legend of Zelda.

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Nintendo ajoute Mole Mania, Avenging Spirit et Revenge of the Gator au catalogue Switch Online dès le 27 octobre sur Switch et Switch 2.

Mole Mania, produit par Shigeru Miyamoto, est un classique Game Boy mêlant exploration, tunnels et casse-têtes avec une taupe comme héros.

Les trois jeux sont accessibles avec l’abonnement Switch Online de base, sans avoir besoin du pack additionnel.

Les deux Switch ont donc le droit à trois classiques de la Game Boy de Nintendo avec Mole Mania, Avenging Spirit et Revenge of the Gator. L’occasion de découvrir de véritables classiques de la console portable qui ont marqué les esprits avec leur gameplay si particulier. Et la bonne nouvelle donc, c’est que ces jeux seront disponibles pour les deux générations de Switch.

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1/ Mole Mania

Mole Mania est le plus gros jeu de cette sélection puisqu’il fut produit par Shigeru Miyamoto, l’un des créateurs de Mario et Zelda. C’est en 1996 que le t itre sort au Japon, en même temps que la Game Boy Pocket, puis arrive un an plus tard en Europe.

Dans ce jeu, le joueur incarne Muddy la taupe qui explore une zone à la surface, mais a la capacité de creuser le sol pour contourner les murs, déplacer des obstacles ou s’infiltrer dans de nouveaux passages. Le joueur doit traverser sept labyrinthes sous forme de petits casse-têtes. Il faut alors comprendre comment déplacer les boules noires, éviter les ennemis, utiliser les tunnels. Cerise sur le gâteau, il y a même un mode deux joueurs.

Si Mole Mania est passé inaperçu, c’est qu’au Japon, sa sortie a eu lieu en même temps que l’explosion de Pokémon et de Super Mario 64. Quant à l’Europe, tous les regards étaient tournés vers GoldenEye 007 et Mario Kart 64. Depuis, le jeu a acquis le statut de classique chez les amateurs de Game Boy. Nintendo l’a déjà ressorti sur la console virtuelle de la Nintendo 3DS.

2/ Avenging Spirit

Le deuxième jeu qui rejoint le catalogue Switch Online, c’est Avenging Spirit. C’est en 1991 que le jeu arrive sur bornes d’arcade avant d’être porté sur Game Boy. Dans ce titre, le joueur incarne un fantôme qui doit sauver sa petite amie après qu’il a été assassiné.

Le gameplay est d’autant plus ingénieux qu’il permet de prendre possession des ennemis croisés sur son chemin, qui ont chacun leurs propres armes, résistance et capacités. Le but est donc de changer régulièrement de corps pour progresser dans les six niveaux.

Avenging Spirit marque aussi avec ses graphismes mignons, alors que l’on parle quand même ici d’une histoire de meurtre, de possession et d’enlèvement.

3/ Revenge of the Gator

Pour finir, c’est Revenge of the Gator qui rejoint le catalogue Switch Online, un titre qui est sorti en 1989 et que l’on doit à HAL Laboratory, créateur de la franchise Super Smash Bros ou encore Kirby. C’est en 1990 que le jeu débarque en Europe. Il s’agit d’un flipper au gameplay grisant qui a marqué l’esprit des joueurs.

Les trois jeux rejoignent donc le catalogue Switch Online pour la Switch 2, mais aussi la Switch de première génération. Bonne nouvelle, il ne faut que l’abonnement Switch Online de base. Le pack additionnel n’est pas obligatoire pour le catalogue Game Boy.

Rappelons que l’abonnement est facturé 3,99 euros par mois ou 7,99 euros pour trois mois et 19,99 euros pour un an. Nintendo propose aussi un abonnement familial à 34,99 euros par an pour jusqu’à huit comptes Nintendo.