« Stalker mode » : Instagram va vous permettre d’espionner un profil sans laisser de preuve

Instagram travaille sur un nouveau mode pour parcourir un profil sans mettre un j’aime par erreur ou toute autre action. De quoi éviter un faux pas qui pourrait trahir un utilisateur, sauf que voilà, se pose la question évidente du stalking.

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Instagram travaille sur un « Read-Only Mode » qui empêcherait les interactions accidentelles lors de la consultation d’un profil.

Ce mode, réservé à Instagram Plus, bloquerait notamment les j’aime, abonnements involontaires et l’ouverture des stories.

La fonction soulève des questions autour du stalking, puisqu’elle réduirait les risques de laisser une trace accidentelle lors de la surveillance d’un profil.

C’est après avoir fouillé le code d’Instagram qu’Alessandro Paluzzi, développeur connu pour repérer les fonctionnalités encore cachées dans les applications Meta, a trouvé ce mode. Ces captures d’écran montrent l’option appelée « Read-Only Mode ».

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Instagram va permettre de visiter un profil sans effectuer d’action par erreur

#Instagram is working on a new perk for Instagram Plus: Read-Only Mode 👀



ℹ️ Browse a profile in read-only mode, preventing you from liking, commenting, messaging, following, or viewing stories. pic.twitter.com/eQIDjAnn1c — Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 3, 2026

Il s’agit toutefois d’un avantage d’Instagram Plus, abonnement payant de la plateforme. Instagram lui-même confirme l’existence du projet. Un porte-parole du réseau social explique qu’il s’agit “uniquement d’une exploration interne” et qu’il n’y a aucun test auprès du grand public actuellement.

Mais pas d’annonce, pas de date de sortie ou encore de déploiement en version définitive. Mais quoi qu’il en soit, Instagram travaille sur cette fonctionnalité qui pourrait arriver chez les utilisateurs si elle est validée en interne.

Le fonctionnement est simple. Avec le « Read-Only Mode », Instagram bloque temporairement toutes les actions qui rendent votre passage visible ou risquent de le révéler par erreur à un autre utilisateur. Il est alors possible de faire défiler les publications d’un profil sans craindre un j’aime accidentel sur une vieille publication ou de s’abonner par erreur.

La question du stalking derrière cette fonctionnalité

La fonctionnalité empêcherait aussi d’ouvrir les Stories. La fonctionnalité ne rend pas invisible, mais empêche surtout les interactions non voulues qui trahissent une visite. Bref, un stalking qui ne dit pas son nom.

Puisque la question du stalking se pose, une personne qui surveille régulièrement le profil d’un ex, d’une ex ou d’une collègue pourrait donc éliminer le risque de laisser une trace accidentelle de son passage. Instagram n’a pas expliqué quelles protections accompagneraient cette fonctionnalité en cas de déploiement auprès du grand public, idem pour les captures d’écran partagées par le développeur. Elles ne montrent rien comme sécurité face à ce type de comportement.

Pour rappel, c’est depuis juin 2026 que Meta a lancé Instagram Plus dans le monde, un abonnement à part de Meta Verified, qui ajoute des fonctionnalités. En France, Instagram Plus coûte 2,99 euros par mois, avec déjà des outils pour modifier la visibilité des stories.

Une fonctionnalité pour Instagram Plus

Par exemple, les abonnés ont la possibilité de prévisualiser une Story sans apparaître comme spectateur, consulter des statistiques plus détaillées et rechercher des personnes dans leur liste de vues. Le nouveau mode prolongerait donc cette logique pour la navigation sur un profil qui montre que Meta cherche à ce que la discrétion soit transformée en avantage payant. Quelqu’un qui paye a donc moins de risques de révéler qu’il a consulté un profil.