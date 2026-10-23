Microsoft recule encore sur l’IA dans Windows 11 et supprime des fonctionnalités jugées envahissantes de Copilot

Après avoir imposé l’IA aux forceps partout dans Windows 11, Microsoft recule encore. La firme de Redmond retirera huit commandes Copilot du menu clic droit de l’Explorateur de fichiers. C’est dès le mois prochain que le ménage commencera pour une suppression totale en décembre 2026.

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

On peut le dire, l’IA est partout dans Windows 11 et les utilisateurs sont agacés. Mais désormais Microsoft retire huit commandes de l’Explorateur de fichiers qui passent par OneDrive pour résumer un document, comparer ou extraire du texte. La présence de ces commandes dépend donc d’OneDrive et de l’accès Copilot autorisé.

Windows 11 se débarrasse de 8 commandes de Copilot

Pour les huit commandes qui disparaîtront, il y a donc le résumé de document et la création d’une FAQ, la comparaison de fichiers, la question sur leur contenu, la description des images et leur comparatif et l’extraction de texte. C’est il y a un an pile que Microsoft a ajouté ces raccourcis pour intégrer encore plus d’IA dans la gestion des fichiers.

Microsoft n’avoue pas vraiment que ce retrait est dû au rejet de l’IA, mais parle d’une simplification d’accès à Copilot. Il faut dire que le menu contextuel de Windows 11 est déjà très chargé, alors ajouter des icônes Copilot dans le menu de OneDrive alourdit encore plus l’expérience utilisateur.

Microsoft centralise donc les commandes au lieu de les afficher à part. Il sera donc toujours possible de passer par “Demander à Copilot” ou par le centre d’activité OneDrive. Car voilà, Copilot ne disparaît pas totalement de l’Explorateur de fichiers, où il a été ajouté en juillet dernier via un bouton dédié.

Copilot se fait de plus en plus discret

Microsoft réduit donc le nombre de raccourcis mais ne renonce pas totalement à Copilot qui pourtant est loin d’être aussi apprécié que d’autres modèles comme ChatGPT ou Claude. La part de marché de l’IA de Microsoft est presque inexistante.

Et Microsoft n’en est pas à sa première décision de reculer sur Copilot. Rien qu’en avril dernier, les boutons dédiés à l’IA ont disparu du Bloc-notes et de l’Outil Capture d’écran. Depuis, la firme de Redmond a promis qu’elle choisira bien plus rigoureusement les endroits de Windows 11 où son IA apparaît.

Microsoft le sait, il faut dépouiller Windows 11 de toute cette IA imposée aux forceps, surtout suite aux critiques contre les publicités et Copilot. Et pour cause, on trouve l’assistant un peu partout, que ce soit dans la Barre des tâches, les applications natives et plusieurs menus du système d’exploitation.

Microsoft a conscience que l’IA au forceps déplaît

Il y a aussi la touche Copilot que Microsoft a d’abord imposée sur les claviers des PC neufs. Depuis cet été, Windows 11 teste une option pour désactiver totalement cette touche Copilot. Et puis le rejet se voit aussi dans les solutions tierces.

On pense notamment à des solutions comme Tiny11 Builder, qui ajoute un mode pour retirer Copilot de Windows 11 26H2. Il s’agit d’une application pensée pour alléger le système d’exploitation et retirer des options désagréables comme celle dédiée à l’IA.