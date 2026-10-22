Orange va-t-il faire un geste commercial à ses clients suite à la panne géante du 21 octobre 2026

Pendant toute la journée du 21 octobre 2026, une grande partie des clients Orange et Sosh furent privés d’appels, de SMS et de connexion réseau. On parle d’un problème qui a duré pendant près de dix heures et forcément les abonnés s’attendent à un geste commercial de la part de l’opérateur.

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Orange et Sosh ont subi une panne mobile majeure le 21 octobre 2026, avec appels, SMS et réseau perturbés pendant près de dix heures.

Orange évoque la défaillance d’un équipement du réseau mobile, mais aucun geste commercial n’a encore été annoncé pour les abonnés touchés.

Lors d’une panne similaire en 2012, Orange avait offert des communications, des données mobiles et une offre cinéma à ses clients.

C’est le 21 octobre 2026 que les premiers signalements ont explosé vers midi sur Downdetector. Nous avons nous-mêmes parlé de cette panne dans nos colonnes avec plusieurs grandes villes touchées dans tout le pays.

Est-ce qu’Orange va dédommager les clients après la panne ?

En plus d’Orange, la filiale Sosh a subi le même problème au niveau du réseau mobile. Certaines box 5G furent aussi perturbées et les seuls épargnés furent les abonnés fibre. C’est dans la soirée que le réseau a pu être rétabli et que l’opérateur a évoqué la défaillance d’un équipement du réseau mobile.

En revanche, l’opérateur n’a pas détaillé celui en cause, mais précise toutefois que les appels d’urgence n’étaient pas concernés. En plus des particuliers, ce sont les clients entreprises qui ont aussi été impactés par cette panne. Mais alors Orange compte-t-il faire un geste commercial ?

Et le dédommagement ??? On peut aller se faire foutre ? — TacOs_AuTaBasCo (@tacosautabasco) October 21, 2026

Pour le moment, aucune compensation n’accompagne les excuses de l’opérateur suite à cette panne. Rappelons que lors d’une précédente panne majeure de SFR, l’opérateur a proposé des données internet en plus aux personnes touchées. Pour le moment, les clients Orange et Sosh qui espèrent un geste de la part d’Orange n’ont rien à se mettre sous la dent.

Le 30 mai 2023, une grosse panne a frappé les appels mobiles pendant 5 heures environ. On parlait même de perturbations pour les numéros d’urgence du 15, 17 et 18. Pourtant, il n’y a pas eu de compensation de la part de l’opérateur et uniquement des excuses, comme aujourd’hui.

Alors ce n’est pas parce qu’une panne nationale a lieu et s’étend sur plusieurs heures qu’Orange va pour autant faire un geste commercial.

De nombreuses pannes en 2026

Plusieurs coupures ont déjà eu lieu en 2026 comme le 30 janvier dernier pendant sept heures ou encore le 29 juin pour une partie des services mobiles. Bref, autant de problèmes qui pourraient pousser les abonnés à mettre la pression sur Orange et réclamer un geste.

Nous sommes donc le lendemain et pour le moment, pas de geste commercial ou quelconque dédommagement de la part d’Orange. Mais on imagine que si un cadeau est offert, il s’agira d’enveloppes de données mobiles et sûrement pas une réduction sur la facture. Ne comptons pas trop là-dessus.