Cyberpunk 2077 : nouveau gameplay, mods disponibles sur consoles… Les nouveautés de la mise à jour 2.5

Cyberpunk 2077 lance sa mise à jour 2.5 dans le sillage du lancement de Cyberpunk: Edgerunners 2. Au programme, de nouvelles quêtes, un gameplay à deux armes, des équipements en plus, des options de personnalisation supplémentaires, mais surtout les mods pour console.

© CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 passe en version 2.5 avec de nouvelles quêtes, le combat à deux armes et davantage de personnalisation.

La grosse nouveauté est l’arrivée des mods sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 via mod.io.

La mise à jour améliore aussi la technique avec champ de vision sur console, DLSS 4.5, HDR et ray tracing optimisés.

Cyberpunk 2077 poursuit ses mises à jour régulières pendant que CD Projekt planche aussi sur The Witcher 4. Et la mise à jour 2.5 apporte plusieurs nouveautés majeures, parmi lesquelles les mods sur console. De quoi permettre aux joueurs PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 de personnaliser leur partie avec les créations de la communauté.

Quelles nouveautés pour la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077

Mais alors que propose concrètement cette mise à jour majeure, qui arrive en même temps que Cyberpunk: Edgerunners 2 sur Netflix ? La première nouveauté majeure s’appelle Clampdown, une quête annexe qui se déroule avant Cyberpunk: Edgerunners 2 et suit la dernière mission de l’équipe de Weak Kingsley.

La quête est disponible après avoir terminé Le Casse et deux contrats de Wakako. La récompense est un ensemble de cinq pièces inspirées du personnage de Weak Kingsley de Cyberpunk: Edgerunners 2. Autre nouveauté, 16 nouveaux morceaux de la saison 2 de la série Netflix sur la station de radio HKGN 102.0 FM.

Autre quête ajoutée par la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077, Welcome to Paradise. En revanche, pas de rapport avec Cyberpunk: Edgerunners 2 ici. Il s’agit d’une quête dans laquelle la voix de Richard Night, fondateur de Night City, accompagne V pendant une visite mystérieuse. La quête est accessible également après Le Casse et au niveau 15 de réputation.

Cyberpunk 2077 ajoute aussi douze cartes de tarot des arcanes mineurs. Lorsque vous scannez la première carte, l’extension Fool on the Hill est ouverte et compléter la collection débloque une récompense spéciale.

Un nouveau gameplay avec deux pistolets ou revolvers

Le gameplay a aussi le droit à sa nouveauté avec Double Trouble. Désormais, V peut équiper deux pistolets ou deux revolvers en même temps. Le nouveau style de combat inspiré de Cyberpunk: Edgerunners 2 s’accompagne de quatre compétences en plus. Les combinaisons sont aussi nombreuses puisque chaque arme a toujours son propre bonus.

CD Projekt ajoute aussi cinq spécialistes de l’apparence des implants appelés Glamdocs. Ces personnages proposent près de quarante cosmétiques pour les lames Mantis, les bras de gorille, le monocâble et le lance-projectiles. Les différents Glamdocs ont tous leur propre boutique avec une scène d’introduction et un catalogue différent.

Des coiffures de personnages non joueurs sont désormais accessibles à V. CD Projekt ajoute aussi des vêtements avec la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077. On trouve quatre nouvelles collections appelées MaxiWear, Jinguji, NetWatch et IconAmerica, avec une cinquième ajoutée plus tard.

L’ensemble NUS Infiltrator rejoint les boutiques de Kabuki et de Japantown. Il y a également quatre apparences TWINTONE pour la Quadra Turbo-R V-Tech via les récompenses Twitch. Pour les amateurs de prise de vue et autres mises en scène, le mode photo ajoute de nouvelles poses pour le gameplay à deux armes et des cadres inspirés du jeu de cartes Cyberpunk.

Cyberpunk 2077 propose désormais les mods sur console

Mais la plus grosse nouveauté, c’est l’ajout des mods pour les consoles. Les joueurs peuvent désormais profiter des créations de la communauté sur PC, Mac, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 via un menu intégré basé sur mod.io. Il suffit alors de parcourir puis d’installer un mod depuis le jeu. En revanche, notez que sur console, les trophées et succès sont bloqués si votre sauvegarde utilise des mods.

Thought you were done with Night City? Well, Night City isn't quite done with you.Patch notes for Cyberpunk 2077’s Edgerunners 2 Update (2.5) are now available for you to ready up and review before going live on the streets tomorrow.Jack in to view the key changes: cp2077.ly/2.5_Patch_No… — Cyberpunk 2077 (@cyberpunk.net) 2026-10-21T15:46:17.567Z

Au niveau technique, les consoles ont aussi droit à un réglage du champ de vision que les joueurs demandent depuis un moment. Les sauvegardes sont désormais regroupées par parties et les coffres des appartements et des véhicules ont des filtres.

Pour les joueurs qui ont une carte graphique Nvidia compatible, le DLSS 4.5 multiplie le nombre d’images affichées jusqu’à six fois pour améliorer la fluidité. Les performances progressent aussi pour le HDR, tout comme le ray tracing.

La mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 est disponible gratuitement sur PC, Mac, PS5 et Xbox Series. C’est dans les prochains jours que les versions Mac App Store et Nintendo Switch 2 auront droit à l’update. Les PS4 et Xbox One ne sont pas compatibles avec cette update majeure.