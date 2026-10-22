Avec le DLSS 5, la RTX 4090 double son nombre de FPS avec deux mods qui améliorent la fluidité

Il est possible de doubler le nombre d’images par seconde du DLSS 5 avec une petite modification. Pour ce faire, deux projets réduisent la qualité du neural rendering sur les bords des images et concentrent le plus de détails au centre.

© Nvidia

Le DLSS 5 a beau faire couler de l’encre chez les joueurs, certains l’utilisent déjà et s’amusent à mettre les mains dans le cambouis. Et justement, la petite astuce du jour montre déjà des résultats, notamment sur The Witcher 3 avec une RTX 4090. Le jeu passe de 48 à 80 images par seconde en très haute définition, soit près de 65 % de fluidité en plus.

Deux projets pour doubler le nombre de FPS avec le DLSS 5

La petite astuce repose sur le rendu fovéal que l’on utilise dans la réalité virtuelle. Les yeux humains repèrent surtout les détails dans la zone que nous fixons et la vision périphérique demande moins de précision.

Les mods pour le DLSS 5 gardent donc très détaillée la zone au centre et réduisent progressivement la qualité sur les bords de l’image. Résultat, la carte graphique est moins sollicitée et la zone où le joueur pose son regard est toujours de qualité.

Rappelons que le DLSS 5 ne se limite pas à augmenter la définition puisque son neural rendering utilise un modèle d’IA qui modifie la lumière, le matériau et certains détails de chaque image. Sauf que voilà, il s’agit d’une étape qui pèse lourdement sur les performances.

Par exemple, le DLSS 5 avec RTX 5090 en 4K dans NBA 2K27 fait passer le jeu de 192 à 76 images par seconde. Et lorsque l’on utilise une RTX 5060 Ti en 1440p, c’est de 129 à 46 images par seconde.

Deux projets qui reposent sur une technique de la VR

Maintenant, passons aux deux projets qui permettent donc de doubler le nombre d’images par seconde avec le DLSS 5. Le premier s’appelle Foveated DLSS 5, qui utilise ReShade, un outil capable d’ajouter des effets graphiques aux jeux PC. L’utilisateur n’a qu’à choisir la taille de la zone au centre puis baisser la qualité vers les bords. Le DLSS 5 se concentre donc sur le centre et traite moins les pixels autour.

Pour le second projet, c’est Cheeky Foveated DLSS. Un outil qui n’a pas besoin de ReShade mais applique aussi le rendu fovéal. Sur un écran, tout ce qu’il y a de plus normal.

Rappelons que ce mois-ci, Nvidia a sorti une nouvelle version allégée de son modèle qui alimente le DLSS 5. On parle d’une baisse de 24 % environ pour 118 millions de paramètres. Pour la consommation de mémoire vidéo en 4K, c’est un recul de 20 %.

Si quelques jeux sont officiellement compatibles pour le moment, des bidouilleurs ont pu appliquer le DLSS 5 à d’autres jeux pas encore pris en charge ou qui ne le seront pas avec d’excellents résultats.

Un DLSS 5 qui est finalement utilisé après les critiques

Petite précision toutefois avec les projets cités, il faut savoir qu’ils injectent des fichiers dans les jeux. Des protections anti-triche pourraient donc les bloquer si vous jouez en ligne. Alors mieux vaut les utiliser dans des titres qui proposent une campagne hors ligne.

Si le DLSS 5 a beaucoup fait couler d’encre à sa sortie, les joueurs commencent déjà à l’adopter et certains l’ont même appliqué à des jeux Nintendo. Il faut dire qu’à sa présentation, Nvidia a beaucoup été critiquée à cause du rendu IA des visages totalement lissés qui donne l’impression d’un filtre beauté appliqué.

Certains titres ont donc décidé de ne pas utiliser le DLSS 5 pour modifier les visages mais uniquement l’environnement et les lumières comme Hogwarts Legacy qui aura le droit à sa prise en charge officiel en novembre prochain.