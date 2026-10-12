GTA 6 : des pirates menacent de publier la version PC complète contre 30 millions de dollars

GTA 6 pourrait bien être publié dans sa version PC complète. C’est en tout cas la menace de Cyberleek, les pirates derrière les fuites autour du jeu de Rockstar. Désormais, le groupe veut que sa cryptomonnaie atteigne 30 millions de dollars de capitalisation, ce qui déclencherait la publication d’une build jouable.

Cyberleek s’est fait connaître pour ses nombreuses fuites autour de GTA 6, notamment avant la présentation sur Netflix. Récemment, le groupe s’est illustré avec une archive de 25 minutes avec plus de séquences de gameplay.

Des pirates menacent de publier la version PC complète de GTA 6

Désormais, les pirates veulent que la capitalisation de leur cryptomonnaie atteigne 30 millions de dollars. Si ce seuil est atteint, une build entièrement jouable de la version PC de GTA 6 sera publiée. En plus de cela, Cyberleek exige des excuses, mais aussi le retour du disque physique, alors que Take-Two assume le code de téléchargement dans la boîte pour GTA 6.

Car pour rappel, Cyberleek prétend depuis le début de la publication des leaks que son action est motivée par la décision de Take-Two de ne pas proposer de support physique pour GTA 6. Mais il y a toutefois quelque chose d’étrange derrière cette revendication à réclamer autant d’argent. Alors s’agit-il de conviction ou d’opportunisme ?

On penche pour le deuxième avec un petit peu du premier. Et puis rappelons que Cyberleek a ouvertement expliqué que ces millions de dollars seront utilisés pour un autre projet autour du jeu vidéo, mais sans rapport avec GTA 6.

Les pirates veulent un disque physique et des excuses de Rockstar

Pour en revenir au chantage, Cyberleek explique sur son site : “Voilà où nous en sommes de manière simple et claire. Si la cryptomonnaie CYBERLEEK atteint 30 millions de dollars de capitalisation, le contenu sera publié, le mode histoire complet jouable jusqu’au bout avec le générique. Vous pensez qu’il n’y a pas de mode histoire complet ? Demandez ce que vous voulez voir de GTA 6, nous vous montrerons. Take-Two n’a qu’une seule issue, le retour du disque physique, mais aussi des excuses publiques. Ils ont le choix. Ou sinon, ils peuvent parier que nous bluffons. Tout le monde sait le choix qu’ils feront.”

Bref, mieux vaut ne pas prendre les menaces de Cyberleek à la légère et nul doute qu’après toutes les images publiées, il ne fait aucun doute que le groupe a au minimum une build jouable. Mais rien ne dit que la version PC complète publiée par les pirates sera définitive et celle disponible pour les joueurs, possiblement en février 2027 selon d’anciens employés de Rockstar.

Une menace à ne pas prendre à la légère

Alors s’agit-il d’un bluff total ou d’une vraie menace ? En tout cas, il ne fait aucun doute que Rockstar n’acceptera jamais les conditions de Cyberleek. On imagine mal le studio faire revenir le disque physique juste sous la pression d’un groupe de hackers et encore moins présenter publiquement ses excuses.

Rockstar s’était déjà exprimé pour partager sa tristesse après les premières fuites, mais on imagine mal une nouvelle prise de parole encore autour de cette affaire. Rappelons que GTA 6 sort le 19 novembre prochain sur PS5 et Xbox Series. Pour le moment, pas de date ou même de communication autour de la version PC.