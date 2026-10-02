Affaire Bardella : comment récupérer ses messages Messenger et peut-on les supprimer définitivement

L’enquête de Mediapart s’appuie sur de vieux messages Messenger qui auraient été envoyés par Jordan Bardella. Car pour ceux qui l’ignorent, Meta permet de récupérer une archive et donc de retrouver du contenu publié il y a plusieurs années. On vous explique comment récupérer cette archive Messenger, mais aussi s’il est possible de la supprimer définitivement.

© European Union

Mediapart affirme avoir obtenu une archive Messenger transmise par un interlocuteur de Jordan Bardella, qui conteste être l’auteur des messages.

Meta permet de télécharger une archive Messenger depuis l’Espace Comptes, mais cette opération ne supprime aucune donnée.

Le RGPD permet de demander l’effacement de certaines données à Meta, sans garantir leur suppression chez les interlocuteurs.

Selon l’enquête de Mediapart, l’un des interlocuteurs de Jordan Bardella a demandé à Meta une copie de ses données Messenger pour la transmettre au quotidien. L’archive venait donc de son compte, pas de celui de Jordan Bardella. Mais Mediapart précise que l’extraction a été faite en présence d’un huissier de justice.

À lire : Comment archiver une conversation sur Messenger ?

Il y a eu également des croisements avec des emails et des témoignages, en plus du fait que certains messages évoquent des éléments précis de la vie de Jordan Bardella qui furent dévoilés dans son autobiographie sortie en 2024.

Peu de chances que ce soit le compte d’un usurpateur, étant donné que Jordan Bardella n’était même pas encore connu et toujours mineur à cette époque. Jordan Bardella conteste toujours être l’auteur des messages.

Bien évidemment, ce sera à la justice de trancher définitivement puisque le président du Rassemblement national a déjà déposé une plainte en diffamation et annoncé une seconde pour faux et usage de faux.

Mais revenons à nos moutons. Comment récupérer son archive Messenger ?

Pour cela, il faut se rendre dans les Paramètres puis Espace Comptes. Ensuite, ouvrez Vos informations et autorisations > Télécharger vos informations > Télécharger ou transférer des informations. Après, sélectionnez le profil Facebook puis Certaines de vos informations et Messages. Pour finir, il faut choisir la période et cliquer sur Télécharger sur l’appareil.

Mais à noter que le téléchargement n’efface absolument rien, mais permet juste de consulter votre archive. Il est évidemment possible de supprimer un message Messenger de son côté, mais il apparaîtra toujours dans l’archive de votre interlocuteur. Bref, c’est juste une archive qui copie vos données après votre demande.

Mais si vous voulez effacer les données que Meta stocke, c’est une toute autre histoire. Meta précise d’ailleurs que même la suppression complète d’un compte Facebook peut laisser les messages envoyés visibles dans la boîte de réception des interlocuteurs.

Le RGPD donne un droit à l’effacement dans plusieurs cas. La CNIL parle notamment des données qui ne sont plus nécessaires, de celles traitées sans base valable ou collectées sur un réseau social quand vous étiez mineur. Ce droit peut donc appuyer une demande d’effacement de messages Messenger d’une conversation précise sur une certaine période.

La demande se fait par voie électronique. L’entreprise propose aussi un formulaire de contact avec une équipe en charge des demandes sur les données personnelles. Il est tout à fait possible de rédiger sa demande en français, mais pensez à indiquer la conversation avec la personne concernée et la période recherchée.

Voici donc les possibilités pour faire supprimer vos données Meta :

Par e-mail à cette adresse : datarequests@support.facebook.com .

. Ou via le site web à cette adresse.

Si vous n’êtes pas inspiré, voici un exemple de message : « Je demande la suppression des données personnelles de ma conversation Messenger avec [nom], sur la période [date] à [date], encore conservées par Meta. »

Mais Meta ne peut pas toujours faire aboutir la demande

Il est aussi possible de préciser l’adresse e-mail du compte Facebook et indiquer que la demande concerne Facebook et Messenger. La CNIL recommande de décrire précisément les données à effacer et de garder une copie de la demande ou du mail de confirmation.

En théorie, Meta a un mois pour répondre, mais ce délai peut aller jusqu’à trois mois si la demande est complexe. L’entreprise informe alors l’utilisateur en cas de prolongation après le premier mois. Si c’est le silence radio ou que vous jugez la réponse insuffisante, la CNIL propose une « Plainte en ligne« . La rubrique « Internet » permet de joindre la demande envoyée à Meta et sa réponse s’il y en a eu une.

Mais le droit à l’effacement ne garantit pas une suppression dans tous les cas. Meta peut garder certaines données pour respecter une obligation légale ou défendre des droits en justice. Et comme expliqué précédemment, une demande de suppression effectuée auprès de Meta ne retire pas la copie chez un autre utilisateur dans une conversation Messenger.