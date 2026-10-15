Des copies complètes de GTA 6 vont circuler dès la fin octobre alors que Rockstar tente encore d’empêcher les fuites et les spoilers

Malgré les fuites de GTA 6 qui frappent Rockstar depuis des mois, le jeu arrivera bien en version complète pour certaines personnes avant la fin du mois d’octobre. Plus exactement, c’est la presse qui aurait droit à ces copies pour que les premières critiques soient publiées avant le lancement.

Rockstar aurait prévu d’envoyer des copies complètes de GTA 6 à la presse avant la fin octobre, malgré les nombreuses fuites qui touchent le jeu.

Les journalistes auraient ainsi plusieurs semaines pour terminer la campagne et publier leurs tests avant la sortie fixée au 19 novembre 2026.

Ce choix reste risqué alors que le groupe CyberLeek a récemment diffusé 25 minutes de gameplay et menace Rockstar de nouvelles fuites.

Selon Insider Gaming, qui ne précise toutefois pas la date, Rockstar aurait mis en place un embargo sur les tests de GTA 6. D’après le divulgateur NateTheHate, des copies pour la presse seront donc disponibles d’ici la fin de ce mois d’octobre. La presse spécialisée aurait donc quelques semaines pour terminer la campagne et ensuite partager son avis.

La presse aura le droit à ses copies de GTA 6 en avance

Pourtant, en mai dernier, un journaliste spécialisé dans le jeu vidéo expliquait que selon ses informations, Rockstar n’enverrait pas de copies à la presse. Le studio aurait eu comme projet de rassembler les journalistes dans un lieu fermé sous contrôle. Finalement, Rockstar aurait suffisamment confiance en son produit pour envoyer directement des copies à la presse.

Si ce choix se confirme, Rockstar jouerait un peu avec le feu puisque de possibles spoilers pourraient être publiés en ligne. Surtout que n’oublions pas que ce mois-ci, 25 minutes de gameplay de GTA 6 ont fuité, partagées par le groupe de pirates CyberLeek, qui frappe le studio depuis plusieurs mois.

Il y a quelques jours, CyberLeek a même menacé de publier une version PC complète et jouable de GTA 6 si sa cryptomonnaie atteignait 30 millions de dollars de capitalisation. Finalement, les pirates ont renoncé à leur menace après l’échec de leur objectif.

Toutefois, CyberLeek explique que si Take-Two poursuit ses actions en justice à son encontre, d’autres leaks seront publiés. Mais à quelques semaines de la sortie de GTA 6, pas sûr que les joueurs soient vraiment intéressés par se gâcher la surprise. Après tout, la date du 19 novembre approche.

Rockstar va devoir gérer les possibles spoilers

Take-Two est en pleine riposte judiciaire contre CyberLeek suite à ses méfaits. Le mois dernier, l’enquête pour identifier les pirates s’est resserrée avec des demandes auprès de Discord ou encore Microsoft. Take-Two est en quête de données pour identifier les responsables derrière ces fuites massives.

Et Rockstar justement qualifie cette fuite de “déchirante” et alerte déjà les joueurs sur de possibles spoilers qui circulent. C’est cette situation qui explique pourquoi distribuer des copies de tests se fait dans un contexte très sensible.

Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, donne beaucoup d’importance aux notes de la presse. Pour lui, il faut que GTA 6 brille auprès de la presse spécialisée comme les autres jeux de Rockstar dans le passé. “Les notes de Rockstar se situent généralement vers 90 sur 100, parfois dans le haut des 90”, rappelle Strauss Zelnick.

Les notes de la presse ont de l’importance pour Take-Two

Sur Metacritic, GTA 5 et Red Dead Redemption 2 sont tous deux notés 97 sur 100. Si l’information se confirme, cela voudrait aussi dire que Rockstar accorde beaucoup plus de temps aux journalistes pour tester ses jeux.

En 2013, les tests de GTA 5 furent publiés la veille de sa sortie, et idem en 2018 pour Red Dead Redemption 2. Pour GTA 6, des copies disponibles dès octobre pour la presse leur laisseraient donc largement le temps de parcourir la campagne et de publier un avis à la fois construit et complet.